GOLDiaMASTER

Der intelligente Expert Advisor für den präzisen und disziplinierten Goldhandel.

Der fortschrittliche Handelsroboter für MetaTrader 5, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.

Er kombiniert technische Multi-Faktor-Analyse, intelligentes Scoring in Echtzeit und professionelles Risikomanagement, um qualitativ hochwertige, klare und verwertbare Signale zu liefern.

🧠 EINE AUF EINEM SCORE BASIERENDE HANDELSINTELLIGENZ.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Robotern, die Trades aufgrund eines einzigen Indikators eingehen, bewertet Nova Gold Setup jede Gelegenheit mit einer genauen Punktzahl.

Jedes Signal wird nach mehreren Schlüsselkriterien analysiert:

📉 RSI (überverkaufte/überkaufte Bereiche).

📊 MACD (Momentum & Umkehrungen)

📈 Tatsächliches Marktvolumen

🧱 Dynamische Unterstützungen & Widerstände.

🕯️ Candlestick-Muster (Price Action)

🌪️ Volatilität über die ATR

🎯 Intelligenter Abstand zu Unterstützung/Widerstand.

PROFESSIONELLES DASHBOARD IN ECHTZEIT



🛡️ AUTOMATISIERTES RISIKOMANAGEMENT (PRO-LEVEL).

Der Roboter verfügt über ein fortschrittliches Kapitalmanagement, das für das Durchhalten an den Märkten unerlässlich ist :

✅ Risiko pro Trade in % des Kapitals.

✅ Automatisch berechnete Lot-Größe

✅ Dynamischer Stop Loss (ATR oder feste Pips).

✅ Konfigurierbarer Take Profit

✅ Automatischer Breakeven

✅ Intelligenter Trailing Stop

✅ Limit für Trades pro Tag

✅ Spread-Filter & Handelszeiten.

➡️ Ziel: Kapitalschutz vor Gewinnstreben.