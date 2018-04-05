GOLDiaMASTER

El Asesor Experto inteligente para operar con oro con precisión y disciplina

El robot de trading avanzado para MetaTrader 5, especialmente diseñado para el trading con oro (XAUUSD).
Combina el análisis técnico multifactorial, la puntuación inteligente en tiempo real y la gestión profesional del riesgo para ofrecer señales de alta calidad, claras y procesables.

🧠 INTELIGENCIA DE NEGOCIACIÓN BASADA EN LA PUNTUACIÓN

A diferencia de los robots tradicionales que realizan operaciones en función de un único indicador, Nova Gold Setup evalúa cada oportunidad con una puntuación precisa.

Cada señal se analiza según varios criterios clave:

  • 📉 RSI (zonas de sobreventa / sobrecompra)

  • 📊 MACD (impulso y retrocesos)

  • 📈 Volumen real del mercado

  • 🧱 Soportes y resistencias dinámicos

  • 🕯️ Patrones de velas (acción del precio)

  • 🌪️ Volatilidad a través del ATR

  • 🎯 Distancia inteligente a soportes/resistencias

  • CUADRO DE MANDOS PROFESIONAL EN TIEMPO REAL

🛡️ GESTIÓN AUTOMATIZADA DEL RIESGO (NIVEL PRO)

El robot incorpora una gestión avanzada del capital, esencial para durar en los mercados:

  • ✅ Riesgo por operación en % del capital

  • ✅ Tamaño de lote calculado automáticamente

  • ✅ Stop loss dinámico (ATR o pips fijos)

  • ✅ Toma de beneficios configurable

  • ✅ Punto de equilibrio automático

  • Trailing Stop inteligente

  • ✅ Límite de operaciones por día

  • ✅ Filtro de diferencial y horario de negociación

➡️ Objetivo: proteger el capital antes de buscar beneficios.

