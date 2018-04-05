GOLDiaMASTER

L’Expert Advisor intelligent pour trader l’or avec précision et discipline

 Le robot de trading avancé pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour le trading de l’or (XAUUSD).
Il combine analyse technique multi-facteurs, scoring intelligent en temps réel et gestion du risque professionnelle, afin d’offrir des signaux de haute qualité, clairs et exploitables.

🧠 UNE INTELLIGENCE DE TRADING BASÉE SUR UN SCORE 

Contrairement aux robots classiques qui prennent des trades sur un seul indicateur, Nova Gold Setup évalue chaque opportunité avec un score précis.

Chaque signal est analysé selon plusieurs critères clés :

  • 📉 RSI (zones de survente / surachat)

  • 📊 MACD (momentum & retournements)

  • 📈 Volume réel du marché

  • 🧱 Supports & Résistances dynamiques

  • 🕯️ Patterns de chandeliers (Price Action)

  • 🎯 Distance intelligente au support/résistance

  • DASHBOARD PROFESSIONNEL EN TEMPS RÉEL

🛡️ GESTION DU RISQUE AUTOMATISÉE (NIVEAU PRO)

Le robot intègre une gestion du capital avancée, indispensable pour durer sur les marchés :

  • ✅ Risque par trade en % du capital

  • ✅ Taille de lot calculée 

  • ✅ Take Profit configurable

  • ✅ Breakeven automatique

  • ✅ Trailing Stop intelligent

  • ✅ Limite de trades par jour

  • ✅ Filtre spread & horaires 

    a vous affiner vos réglages selon vos time farme 

추천 제품
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Experts
!! IMPORTANT!, PLEASE REMEMBER TO RUN THIS EA ON THE 1 MINUTE TIME-FRAME AND BOOM1000 ASSET ONLY !! This wonderful piece of software is a super intelligent self learning algorithm made for mt5, checkout the examples at the bottom of the page Engage has had the pleasure of working with a very talented honest and good willed individual called Nardus van Staden to create this wonderful product, if you want something as awesome as this check him out at  This Link . The EA "Engage Synthetic Scalper
Imbalance HFT
Mei Yang
Experts
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - 거래를 시작하도록 설계되었습니다! 이 거래 로봇은 특별하고 혁신적이며 고급 알고리즘을 사용하여 가치를 계산합니다. 금융 시장의 세계에서 여러분의 조수입니다. SolarTrade Suite 시리즈의 지표 세트를 사용하여 이 로봇을 시작할 순간을 더 잘 선택하세요. 설명 하단에서 SolarTrade Suite 시리즈의 다른 제품을 확인하세요. 투자와 금융 시장의 세계를 자신 있게 탐색하고 싶으신가요? SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 수익을 늘리는 데 도움이 되도록 만들어진 혁신적인 소프트웨어입니다. SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert의 장점: - 정확한 계산: 로봇은 고급 알고리즘과 분석 방법을 사
UniversalTrader
Remi Passanello
4.64 (11)
Experts
Universal Trader (UT) This EA is part of the  RPTrade Pro Solutions  systems. UT  is a trading robot using a trend and oscillator indicators.  It's designed to be used by anyone, even the absolute beginner in trading can use it. Designed for every TimeFrames Uses Takes Profit, Stop Loss and Trailing stop. Can also work as a switch without SL/TP Works with any pairs How does it work UT is a trend follower.  It's using A build in Supertrend Indicator to find trades entries and Parabolic SAR to S
Argo Gridosaur MT5
Encho Enev
Experts
The Argo Gridosaur is a simple but reliable Grid trading expert, which is optimized for working mainly with currency pairs GBPUSD, EURGBP,  but can also be used with: EURUSD, USDCAD . Designed for MT5 and MT4 terminals. The main indicators – RSI and WPR, which it uses are sufficient to determine the nature of the future movement in the short term. An intelligent recovery system is used, which allows opening more than one order. The expert is suitable for both beginners and advanced traders. It d
RSI Double Cross
Ihor Koshel
Experts
RSI Double Cross Robot is a fully automated expert advisor based on a classic yet powerful momentum concept — the crossover of two RSI indicators with different periods. The robot identifies trend changes and market momentum shifts by tracking the interaction between fast and slow RSI values. Trades are opened only when clear directional signals appear, while a built-in volatility filter helps avoid flat and low-activity market conditions. RSI Double Cross Robot applies strict risk management, s
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Experts
Introducing MLTA by Vertice – A Cutting-Edge Trading Solution At Vertice , we firmly believe that data-driven insights can significantly enhance trading performance. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) is our fully automated trading strategy, designed to streamline decision-making and optimize trade execution with precision. How It Works MLTA leverages advanced computational techniques to identify the most optimal trading channel within a specified time horizon T . This channel is mathem
Petal Ronin Extreme
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experts
Based on the 5-star Petal Ronin free expert advisor, Petal Ronin Extreme incorporates the recommendations of global users for Petal Ronin and adds a few tweaks to push the limits of precision. Users recommended a risk behaviour that allows for a fixed lot pick and that has been implemented with this Extreme version. Moreover, the trailing stop loss has been tightened and the SMA and ADX settings made a bit more aggressive. Test across for multiple timeframes with the varied risk behaviour and
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Experts
퀀텀 비트코인 EA   : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작,   Quantum Bitcoin EA   로   비트코인   거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요!   구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는   H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는   추세 추종 전략을  
Forex Trend Hunter MT5
Gyunay Sali
4 (3)
Experts
>>> CHRISTMAS SALE: -60% OFF!  - Promo price: $68 / Regular price $169 <<< - The promotion will end soon! Forex Trend Hunter Live Results: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter is an entirely automated trading system for the MetaTrader 4 trading terminal, developed especially for the needs of ordinary forex traders, yet also used successfully by many professional traders. Forex Trend Hunter is perhaps the best trend-following and long-term profitable Forex robot on the ma
DYJ BoS EA
Daying Cao
Experts
DYJ BoS EA uses the DYJ BoS indicator as a fundamental strategy to identify changes in market structure trends. Once the upward and downward trend lines break through these UN or DN lines, the corresponding varieties will be automatically opened from the market. Usually, in order to improve the accuracy of closing, it is recommended not to set stop loss and take profit. The end position is usually closed at the next breakthrough point in the same direction, or at the breakthrough point in the o
Big Source MT5
Igor Bulgakov
Experts
Automated trading system. Trend Advisor big_Source MT5 uses 2 EMA indicators and an RSI indicator. Safe, doesn 't use a martingale or a grid of warrants. The expert uses standard stop loss, teak profit and trailer stop. Requirements Optimized for GOLD (XAUUSD). The Expert Advisor trades on M30 timeframes. The minimum deposit is $ 500. Compatible with four- and five-digit accounts. Compatible with all brokers, including American ones, that are subject to the FIFO rule. Input Parameters L
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Experts
고급 자동화 골드 트레이딩 시스템 Gold Catalyst EA MT5 는 XAU/USD(골드) 에 특화된 완전 자동화 트레이딩 솔루션입니다. 추세 추종 전략 , 가격 행동(Price Action) 기반 진입 필터링 , 그리고 동적 리스크 관리 를 결합하여 1년 이상의 실거래 시장 테스트에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 입증했습니다. 1. 전략 개요 Gold Catalyst EA MT5 는 체계적 인 접근 방식을 취하며, 다음 요소를 포함합니다: 추세 분석: 사전에 정의된 시장 조건을 바탕으로 유망한 매매 기회를 식별 가격 행동 필터링: 낮은 성공 확률의 시그널을 배제하고, 승률이 높은 세트업만 실행 동적 주문 실행: 실시간으로 진입/청산 지점을 조정하며 시장 변동성을 적극 활용 구조화된 리스크 통제: 모든 포지션에 대해 스톱로스와 테이크프로핏을 설정하며, 마틴게일, 그리드, 재정거래 전략은 사용하지 않음 이를 통해 지속적인 수익 성장 과 자본 보호 를 조화롭게 실현하면서 전체
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Experts
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
Experts
️ Warning – Fake Sigma Trend Protocol EA STP Any “Sigma Trend Protocol EA STP” sold outside my official MQL5 page is a fake scam product using my name to take your money. The only real and supported version is here: https://www.mql5.com/en/market/product/152096   https://www.mql5.com/en/market/product/157301 Don’t spend your hard-earned money expecting premium performance from a cheap copy. STP cannot be easily copied or sold as a discount scrap version. STP Signal: Before any thin
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
LogicFlow AI
Mohammadreza Zareimanoujan
Experts
LogicFlow AI – XAUUSD(금) 전용 멀티전략 자동매매봇 논리 기반 시스템 · 안정적인 리스크 관리 · 마팅게일/그리드 없음 LogicFlow AI란? LogicFlow AI 는 XAUUSD (금) 전용으로 설계된 멀티전략 기반 자동매매 시스템(EA) 입니다. 이 EA는 어떠한 인디케이터도 사용하지 않으며 , 마팅게일, 그리드, 해징 없이 순수한 프라이스 액션 과 논리에 기반해 작동합니다. 무작위 진입이 아닌, 논리적 조건이 충족될 때만 정확히 진입 하며, 시장의 리스크를 최소화하기 위한 설계가 적용되어 있습니다. 개발자의 메시지 “LogicFlow AI는 제 실계좌 운영을 위해 처음부터 직접 개발한 전략입니다. 마팅게일, 잦은 거래, 손실통제 불가 시스템에 실망하신 분들께 정교한 논리, 안정성, 적은 거래로 꾸준한 수익 을 추구할 수 있는 진정한 자동매매 시스템을 제공합니다.” 포함된 전략 (3가지) 1. 핀바 & 강한 캔들 전략 그림자와 실
Supreme Edge MT5
Ng Chu En
5 (1)
Experts
<<Supreme Edge>> BUY ONE FREE ONE, contact me after purchase for your special gift.  Supreme Edge, an advanced Expert Advisor meticulously designed for trading. Leveraging state-of-the-art trend identification algorithms, this system seamlessly adapts to complex market dynamics, capturing high-probability opportunities with precision and agility. The EA distinguishes itself with its proprietary trend detection mechanism, which analyses and interprets multi-dimensional market data to accuratel
CalcWave
Mohit Kumar
Experts
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experts
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Yellow Brick Road
Michael Prescott Burney
Experts
Overview Yellow Brick Road for XAUUSD H1 is a purpose-built Expert Advisor that pairs a robust, discretionary-style algorithm with an embedded AI engine. It validates signals, studies trend development, and adapts parameters to your broker’s XAUUSD feed. The goal is a professional workflow that enforces discipline and repeatability—without promises or hype. Architecture & Execution The system runs on MT5 hedging accounts with unique magic numbers per strategy, so every position is isolated and
NeoHedge
Rim Askarov
Experts
NeoHedge  is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that uses a combined grid trading strategy. It creates two independent trading grids (BUY and SELL), which are activated when the price breaks through the Bollinger Bands. It uses additional filters (Stochastic, ADX). Key Features: Bidirectional trading (simultaneous BUY/SELL grids). Automatic lot calculation and built-in risk management. Flexible filter configuration. Take profit in points or in USD with closing of the entire grid. Account Require
Reversal and Continuation EA
Jerome Tommy Bodden
Experts
Reversal & Continuation EA - Enhanced Multi-Timeframe Consensus System Description An advanced automated trading system that combines multi-timeframe consensus analysis with ADR/AWR/AMR (Average Daily/Weekly/Monthly Range) intelligence. Features an interactive dashboard with real-time signal detection, clickable trading interface, and comprehensive range analytics for optimal trade timing. Key Features Multi-Timeframe Consensus Analysis Supports up to 9 timeframes (MN1, W1, D1, H4, H1, M30
Stargogs Price Action EA
Lorenzo Edward Beukes
Experts
STARGOGS PRICE ACTION EA ABOUT: This Robot is based on Price Action mostly Trendlines and Support & Restistance. The Robot Also uses 2 Strategies which you can choose from by choosing which one to use (True/False) Strategy 1: One Entry at a time with Fixed TP and SL. Strategy 2: Grid and Matingale. You can also use this EA as a Indicator by Turning Trading off also by using (True/False). You can aslo use Lot multiply on loss if you want or use fixed lotsize. MINIMUM BALANCE: The Minimum Balanc
Fortune Pro XAUUSD h1
Raphael Schwietering
Experts
Fortune Pro — Smart Precision Trading on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Designed for Live Markets | Prop Firm Ready Fortune Pro is a next-generation Expert Advisor designed for high-performance trading on XAUUSD H1. It combines adaptive strategy logic with strict risk control to deliver consistent results in the gold market. Whether you're trading for yourself or aiming for funding, Fortune Pro is built to deliver. Why Fortune Pro Excels Every trade is secured with a Stop Loss and T
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 를 위해 특별히 설계된 전문가 고문(Expert Advisor)입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 시간대(M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1)에서 트리거되는 9가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드(grid), 마틴게일(martingale) 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 개설된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 와 이익 실현(Take Profit) 을 사용합니다. 실시간 신호   |   공지 채널  | 세트 파일 다운로드 v2.5 9가지 전략 개요 EA는 여러 시간대에서 동시에 XAUUSD 차트를 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 정의된 하락 패턴 이후 잠재적인 강세(bullis
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 499에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
보텍스 터보 — “폭풍을 거래하고, 보텍스를 제어하세요” Vortex Turbo는 지능형 트레이딩의 다음 진화 단계를 제시하는 독보적인 플랫폼으로, 최첨단 AI 아키텍처, 적응형 시장 로직, 그리고 정밀한 리스크 관리 기능을 결합했습니다. 검증된 알고리즘 원칙을 기반으로 구축된 Vortex Turbo는 새로운 차원의 예측 인텔리전스를 통해 다양한 전략을 하나의 고속 생태계로 통합합니다. 금(XAUUSD(GOLD)) 스캘핑 전문가로 설계된 Vortex Turbo는 제어된 마틴게일 및 평균화 그리드 전략을 사용하며, 각   포지션은 내장된 손절매 기능으로 완벽하게 보호되어   강력함, 정확성, 그리고 안전성 사이의 완벽한 균형을 보장합니다. 정말 중요합니다! 전문가 서비스를 구매하신 후 개인 메시지를 보내주세요. 필요한 모든 권장 사항이 담긴 안내를 보내드리겠습니다. $555 가격은 1월 19일 월요일까지 유효합니다. 이후 가격은 $675로 인상됩니다. (최종 가격 $1999) Vo
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속도와 신호 품질 간의 최적 균형) 레버리지 : 최소 1
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
Autorithm AI 기술 설명   AUTORITHM 은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어 를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다. [guide line]       [SET FILES] ⸻ 핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어 가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다. • 기술적 분석 • 패턴 인식 • 가격 행동 분석 • 추세 분석 • 변동성 분석 • 위험 관리 • 뉴스 분석 • 시간 분석 • 마틴게일 시스템 관리 • 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다. ⸻ 10대 AI
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experts
새로운 도약 | AI 기반 정밀함이 시장 논리와 만나다 Argos Rage 는 내장된 DeepSeek AI 시스템 을 통해 시장 움직임을 실시간 분석하며, 새로운 수준의 자동매매를 구현합니다. Argos Fury의 강점을 바탕으로 하지만, 이 EA는 더욱 높은 유연성, 폭넓은 시장 해석, 그리고 강한 시장 참여를 목표로 합니다. Live Signal 시간프레임: M30 레버리지:  최소 1:20 입금액:  최소 $100 거래종목:  XAUUSD, EURUSD 브로커:  제한 없음 Argos Rage를 구매하시면 Argos Fury 를 무료로 받으실 수 있습니다. 구매 후 저에게 연락해 주세요. Argos Rage 는 시장의 구조, 리듬, 압력을 분석하여 확률이 맞아떨어질 때만 거래를 실행합니다. 이는 불확실한 시장 상황에서도 똑똑한 보호를 유지하면서 Argos Fury보다 더 많은 기회를 제공합니다. Argos Fury 가 명확한 반전 구조에 집중하는 반면, Argos Ra
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.23 (73)
Experts
SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD) 타임프레임: H1 추천 예치금: 500 USD 이상 (최소 200 USD) 실행 타입: 모든 브로커 호환 (낮은 스프레드 권장) 면책 조항
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
Experts
안녕하세요 여러분, 제 자신을 소개하겠습니다. 저는   Quantum EAs   제품군의 가장 흥미진진하고 신선한 멤버   , Quantum StarMan   입니다. 저는   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD 등   최대 5개의 동적 통화쌍을 처리할 수 있는 완전 자동화된 다중 통화 EA입니다. 최고의 정확성과 확고한 책임감으로 여러분의 트레이딩 실력을 한 단계 높여드리겠습니다. 핵심은 바로 이것입니다. 저는 마틴게일 전략에 의존하지 않습니다. 대신 최고의 성과를 위해 설계된 정교한 그리드 시스템을 활용합니다. 그리고 여러분의 안심을 위해, 총 손실액이 계좌의 미리 정해진 한도에 도달하면 모든 거래를 종료할 수 있는 옵션도 제공합니다. 하지만 그게 전부가 아니에요. 저는 말만 하는 사람이 아니에요! 생방송 중계도 하고 있으니, 제 모습을 직접 보실 수 있어요. IMPORTANT! After the purchase please send me
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.74 (35)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
제작자의 제품 더 보기
EAgoldliquidity
Xavier Gregory Yvon Remy Boussougant
Experts
Cette stratégie est basée sur les concepts ICT (Inner Circle Trader) et vise à exploiter les chasses de liquidité institutionnelles sur XAUUSD. Le processus commence par l’identification de la liquidité journalière (plus haut et plus bas du jour précédent). Lorsque le marché dépasse ces niveaux puis réintègre , cela indique une prise de liquidité (sweep) . Après le sweep, l’EA attend un CHoCH (Change of Character) sur une unité de temps inférieure, signalant un changement de flux . La direction
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변