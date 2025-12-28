EAgoldliquidity

Diese Strategie basiert auf den ICT-Konzepten (Inner Circle Trader) und zielt darauf ab, die institutionellen Liquiditätsjagden auf XAUUSD auszunutzen.

Der Prozess beginnt mit der Identifizierung der täglichen Liquidität (Höchst- und Tiefststände des Vortages).
Wenn der Markt diese Niveaus übersteigt und dann wieder einsteigt, deutet dies auf eine Liquiditätsaufnahme (Sweep) hin.

Nach dem Sweep erwartet der EA einen CHoCH (Change of Character) auf einer niedrigeren Zeiteinheit, der eine Änderung der Strömung signalisiert.
Die Richtung wird dann durch den EMA 50 in M15 gefiltert, um zu verhindern, dass gegen den Zwischentrend gehandelt wird.

Ein Strukturbruch (BOS) bestätigt die neue Richtung, und das Vorhandensein eines Fair Value Gap (FVG) bestätigt eine institutionelle Beschleunigung.

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, geht der EA mit einem strikten Risikomanagement in den Markt, das Stop Loss, Take Profit und einen optionalen Break Even beinhaltet.

kann mit 1000 € und 5% des investierten Kapitals beginnen.


