GOLDiaMASTER

L’Expert Advisor intelligent pour trader l’or avec précision et discipline

 Le robot de trading avancé pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour le trading de l’or (XAUUSD).
Il combine analyse technique multi-facteurs, scoring intelligent en temps réel et gestion du risque professionnelle, afin d’offrir des signaux de haute qualité, clairs et exploitables.

🧠 UNE INTELLIGENCE DE TRADING BASÉE SUR UN SCORE 

Contrairement aux robots classiques qui prennent des trades sur un seul indicateur, Nova Gold Setup évalue chaque opportunité avec un score précis.

Chaque signal est analysé selon plusieurs critères clés :

  • 📉 RSI (zones de survente / surachat)

  • 📊 MACD (momentum & retournements)

  • 📈 Volume réel du marché

  • 🧱 Supports & Résistances dynamiques

  • 🕯️ Patterns de chandeliers (Price Action)

  • 🎯 Distance intelligente au support/résistance

  • DASHBOARD PROFESSIONNEL EN TEMPS RÉEL

🛡️ GESTION DU RISQUE AUTOMATISÉE (NIVEAU PRO)

Le robot intègre une gestion du capital avancée, indispensable pour durer sur les marchés :

  • ✅ Risque par trade en % du capital

  • ✅ Taille de lot calculée 

  • ✅ Take Profit configurable

  • ✅ Breakeven automatique

  • ✅ Trailing Stop intelligent

  • ✅ Limite de trades par jour

  • ✅ Filtre spread & horaires 

    a vous affiner vos réglages selon vos time farme 

