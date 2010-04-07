MTF MA Cross Alert M4

시장이 4H 또는 1H 이동평균선 위에 있을 때 매수를 고려하고, 그 아래에 있을 때 매도를 고려하는 것만으로도 큰 손실 위험이 줄어듭니다. 이는 승률을 높여줍니다.

 5분 봉의 종가가 1시간(H1) 또는 4시간(H4) 차트의 20MA를 교차하여 확정되는 정확한 순간에 알림을 보내드립니다.
이 유틸리티는 상위 타임프레임의 확증을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 백그라운드에서 시장을 모니터링하므로, 다른 차트를 보고 있는 동안에도 중요한 추세 변화를 놓치지 않습니다. M5 캔들의 종가 확정 시점을 기준으로 판정하므로, 일시적인 급등락으로 인한 '노이즈'와 '속임수(꼬리)'를 효과적으로 제거합니다.

 주요 특징:
  • H1 및 H4 20일 이동평균선 실시간 모니터링.
  • M5 캔들이 확정된 순간에만 알림 발생.
  • 모든 종목에서 작동하며, 다른 차트를 보고 있어도 활성 상태 유지.
  • 간결하고 전문적인 알림 메시지.

본 제품은 단순한 유틸리티로 제공됩니다.
동일한 개발자의 다른 제품도 마켓에 공개되어 있습니다.


