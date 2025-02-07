MT4 To Telegram Signal Bridge

5

Steigern Sie Ihre Handelssignale mit unserem fortschrittlichen Telegram Bridge EA

Es ist an der Zeit, Ihr Publikum mit Echtzeit-Handelsaktualisierungen zu begeistern, die sowohl professionell als auch optisch ansprechend sind.

Testen Sie es kostenlos, indem Sie die DEMO-Version hier herunterladen – HINWEIS: Voll funktionsfähig, aber nur mit EURUSD-Trades.

Wir haben erheblich in benutzerfreundliche Funktionen investiert, die ein einzigartiges Erlebnis für Kunden und Anbieter schaffen. Nicht sicher? Schauen Sie sich unsere Broschüre hier an.

SIGNAL BRIDGE kann 100 % kopiererfreundliche Signale für alle geschäftlichen Anwendungsfälle liefern und umgeht sogar die Metatrader-Logik, an der andere EAs scheitern!

Unser Telegram Bridge EA liefert automatisierte Signale, Chart-Snapshots und detaillierte Performance-Berichte direkt in Ihre Telegram-Gruppe – ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Hauptmerkmale und Vorteile

Umfassende Handelsdaten

Entscheiden Sie, was in jeder Nachricht angezeigt werden soll: von Pips, Einstiegspreis, SL, TP, Lots oder sogar Risiko und CRV. Geben Sie Ihren Followern volle Transparenz.
Versenden Sie neue Aufträge, aktualisieren Sie SL und TP, passen Sie Ihren Breakeven in den Einstellungen an und senden Sie 100 % kopiererfreundliche Teilverkäufe.

Super schicke Diagramm-Anhangsfunktionen

Fügen Sie einen Screenshot jedes Trades hinzu, der Ihren Einstieg, SL/TP und den gesamten Marktkontext zeigt. Perfekt, um bei jedem Update Vertrauen und Klarheit zu schaffen.
Bestimmen Sie Ihr Diagramm-Template, passen Sie die Farben der Trades an, legen Sie den Zoom fest.
Entscheiden Sie, wo angehängt wird: alle Trades, nur Pending, nur Market, bei Teilverkauf, beim Schließen … und entscheiden Sie sogar, das Diagramm zu überspringen, wenn ein SL erreicht wird!
Senden Sie automatisch ein Diagramm mit Ihrer benutzerdefinierten Nachricht, wenn ein Trade X % oder X Pips erreicht!!!

Mehrere Berichtsformate

Wählen Sie aus vier verschiedenen Berichtsarten, um Ihre Performance für tägliche, wöchentliche oder sogar andere Zeiträume zu präsentieren:

  1. Trade by Trade – Detaillierte Aufschlüsselung jeder Position.
  2. Nach Tag – Zusammenfassungen des täglichen Gewinns/Verlusts für schnelle Leistungsprüfungen.
  3. Gewinn- vs. Verlust-Trades – Klarer Überblick über Gewinn/Verlust-Verhältnis, einschließlich Break-even-Ergebnissen.
  4. Nach Paar – Ermitteln Sie, welche Währungspaare oder Instrumente am profitabelsten sind.

Geplante & Sofort-Updates

Automatisieren Sie tägliche, wöchentliche oder benutzerdefinierte Berichtszeiträume, um Ihren Arbeitsablauf zu unterstützen – oder senden Sie sie jederzeit manuell.

Teilverkauf & Break-even-Erkennung

Es ist nicht nötig, Ihre Statistiken manuell anzupassen. Das EA erkennt automatisch Teilverkäufe und Break-even-Bewegungen, um einen genauen Endgewinn/-verlust sicherzustellen.

Magic- & Symbol-Filter

Beschränken Sie die Übertragung auf nur die Trades, die Sie teilen möchten, indem Sie Magic-Nummern oder Symbole angeben. Perfekt für Multi-Strategie-Setups.

Anpassbare Übertragungen

Fügen Sie Ihr eigenes Branding hinzu, zeigen oder verbergen Sie Kommentare, heben Sie Risiko- oder Lotgrößen hervor und passen Sie das Layout an, um Ihren Stil perfekt wiederzugeben.

Das vollständige Handbuch finden Sie hier:
Full Manual

Heiner G.
700
Heiner G. 2025.04.28 15:37 
 

Super tool. Extremely fast support!

Heiner G.
700
Heiner G. 2025.04.28 15:37 
 

Super tool. Extremely fast support!

Jack
14
Jack 2025.04.24 14:54 
 

Alex
14
Alex 2025.04.09 13:25 
 

Nelson Edward
17
Nelson Edward 2025.03.27 17:35 
 

james34061
14
james34061 2025.03.21 11:06 
 

RITESH SURYAWANSHI
18
RITESH SURYAWANSHI 2025.02.13 21:05 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Inakis Srl
724
Antwort vom Entwickler Enrico De Landerset 2025.02.13 21:19
Thanks a lot! Happy it helps your business! good luck and thanks for your review!
maa_lakshmi
35
maa_lakshmi 2025.02.09 20:32 
 

UdristemM
14
UdristemM 2025.02.09 10:55 
 

Festina71
525
Festina71 2025.02.09 10:37 
 

GamerX3561
25
GamerX3561 2025.02.09 09:33 
 

Eros De Grande
35
Eros De Grande 2025.02.09 09:07 
 

Inakis Srl
724
Antwort vom Entwickler Enrico De Landerset 2025.04.29 07:20
Appreciate your feedback!
