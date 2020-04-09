Kurzbeschreibung: Der ultimative Handelsassistent. Eröffnen Sie Trades für JEDES Symbol mit automatischer Losgrößenberechnung basierend auf Ihrem Risikoprozentsatz. Schnell, präzise und sicher.





Vollständige Beschreibung:





Hören Sie auf, Ihre Losgröße zu erraten. Beginnen Sie zu handeln wie ein Profi.





Risk Calculator Pro Panel wurde für Händler entwickelt, die Geschwindigkeit und Präzision benötigen. Vergessen Sie manuelle Berechnungen oder externe Tabellenkalkulationen. Mit diesem Tool können Sie Trades direkt aus dem Chart heraus ausführen und dabei Ihr Risiko automatisch verwalten.





Warum Sie dieses Tool brauchen:





- Universeller Handel: Handeln Sie JEDES Symbol (Forex, Indizes, Kryptowährungen, Aktien) von einem einzigen Chart aus. Geben Sie einfach den Namen des Symbols ein (z. B. "US500", "EURUSD") und das Panel erledigt den Rest.

- Automatisches Risikomanagement: Legen Sie einfach Ihren Stop-Loss-Preis und den Risikoprozentsatz fest (z. B. 1 % des Guthabens). Das Panel berechnet sofort die genaue Losgröße, die Ihrem Risiko entspricht.

- Sicherheit geht vor: Eingebaute Kontrollen verhindern Fehler, wie z. B. das Platzieren eines Buy Stop Loss über dem aktuellen Kurs. Die Risikoberechnung basiert auf dem Saldo und gewährleistet ein gleichmäßiges Wachstum.

- Benutzerfreundliches Design: Große, übersichtliche Schaltflächen und leicht ablesbare Eingaben machen ihn perfekt für Scalping mit hohem Druck oder entspanntes Swing-Trading.

Hauptmerkmale:





- ✅ Multi-Symbol-Unterstützung: Handeln Sie Instrumente, die nicht einmal auf Ihrem Chart geöffnet sind.

- ✅ Auto-Lot-Berechnung: Mathematische Präzision basierend auf dem Kontostand.

- ✅ Visuell und schnell: Übersichtliche Oberfläche für schnelle Ausführung.

- ✅ Anpassbar: Passen Sie Farben, magische Zahl und Standard-Risikoeinstellungen an.

Wie man es benutzt:





1. Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an. 2. Geben Sie das Symbol ein, mit dem Sie handeln möchten (oder lassen Sie die Standardeinstellung).

3. Legen Sie den gewünschten Risikoprozentsatz und den Stop-Loss-Kurs fest.

4. Klicken Sie auf KAUFEN oder VERKAUFEN. Der EA berechnet die Lots und eröffnet den Handel sofort. 5. Perfekt für Prop-Firmen

Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihr Risiko.