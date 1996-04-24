取引パネル, リスク管理, 手動取引, トレーリングストップ, ストップロス, テイクプロフィット, クイックオーダー, ワンクリック取引



JoOrderTrade Pro – MetaTrader 5 向け高度取引パネル



非常に重要な注意事項

ツールが正しく動作するためには、MetaTrader 5 の設定で「Algo Trading」オプションを必ず有効にしてください。この有効化がないとパネルは動作しません。

重要：

機能の目的を十分に理解していない場合、「OA」 を有効にしないでください。 OA（自動注文） 機能は トレーリングストップ と連動して動作します。トレーリングストップが有効になり、ストップロスが有利な方向へ移動すると、システムは元のポジションと反対方向の注文を、トレーリングストップの価格に自動で発注します。 運用例：

買いポジションにおいて、トレーリングストップが価格の有利な方向への 2ドル の変動後に作動するよう設定されている場合、その水準に到達するとストップロスが調整され、同時にその価格で自動の売り注文が発注されます。 「OA」 ボタンは、ポジションの自動保護や反転を含む特定の取引戦略向けに設計されています。このような戦略を使用しない場合は、誤った注文を防ぐために本機能を無効のままにすることを推奨します。 本機能は将来のアップデートで変更または削除される可能性があります。



JoOrderTrade Pro パネルは、一部のユーザー環境では特定のボタンに小さな不具合が発生することがあります。たとえば、ボタンのテキストがずれる、ボタンがパネルの範囲をはみ出すといった現象です。これは一部の画面解像度やスケーリング設定が非常に大きいために起こります。もし発生しても、パネルの主要機能に直接影響することはありませんのでご安心ください。これらの不具合は次回以降のアップデートで修正するため鋭意対応中です。

注：パネルの実際の使い方を説明するチュートリアル動画を近日公開予定です。

お待ちください。

動画は MQL5 のウェブサイト上でのみ視聴可能です。

動画は英語とポルトガル語の2言語で提供されます。

ポルトガル語を話す方は、ページの言語をポルトガル語に切り替えてください。

なぜデモテストでボレータ（パネル）が表示されないのか？

MT5 ストラテジーテスターはインタラクティブなパネルをレンダリングしません。

以下のような場合、グラフィックパネル（オーダーパネル）はテスターに表示されません：

ライセンスで保護されている

商用制限付きでコンパイルされている

手動操作（クリック、ボタン、マウス）に依存している

テスター内には実際のマウスはなく、シミュレーションのみです。

さらに、有料 EA はテスター内で UI をブロックすることが一般的です。

これは販売者を保護するために行われ、以下を防ぎます：

レイアウトの複製

リバースエンジニアリング

実口座またはデモ口座でのみ使用させること

あなたにできることは？

デモ口座で購入してテストすることができます。

パネルが気に入らない場合は、以下のポリシーに従って返金を申請できます。

返金ポリシー（MQL5）

公式の MQL5 ポリシーでは、以下の条件を満たす場合に 7 日以内の返金を許可しています：

製品が実口座で使用されていないこと

重要な利益が発生していないこと

サポートへの過度の要求がないこと

申請が定められた期間内であること

何ができるのか

JoOrderTrade Pro は MetaTrader 5 向けのプロ向け取引ツールで、完全でモダンなコントロールパネルを提供します。直感的なインターフェースとプロトレーダー向けの高度な機能により、取引体験を向上させます。

主な機能：

成行および指値/逆指値の完全なオーダーシステム

プログラム可能な起動を備えたインテリジェントな Trailing Stop

高度なテイクプロフィット（TP）およびストップロス（SL）管理

リアルタイムの日次統計

24/7 自動バックアップシステム

素早い操作のためのホットキー設定

任意の解像度に対応するレスポンシブなインターフェース

複数スクリーンに対応する自動スケーリング機能

TRAILING STOP – 自動利益保護

Trailing Stop は利益を自動的に保護するインテリジェントなシステムです。価格が有利に動くときにそれに追従する「移動ストップ」として機能し、獲得した利益を全て失うことがないよう支援します。

簡単な設定

パネルの TRAILING ON ボタンを有効にする

有効化をドルまたはポイントから選択する

希望の距離を設定する

システムが残りのすべてを自動で実行します

より安心して、規律ある取引と自動的な利益保護を望むトレーダーに最適です。

動作原理

設定するのは次の2つだけ：

いつ開始するか：トレーリングストップが何ドル（または何ポイント）の利益到達で発動するかを決める。 距離：ストップが現在価格からどれだけ離れて位置するかを決める。

その後はシステムが自動で処理します。

実践例

EUR/USD を 1.1000 で買う

設定：利益 $100 到達で有効化 | 距離 $50

$100 の利益に達したら、ストップは価格より $50 後方に設定される

価格が上昇すればストップは自動で上昇する

価格が下落すれば、ポジションは利益確定で自動決済される

利点

利益を自動で保護する

市場を常時監視する必要がない

退出判断の感情を排除する

より大きな値動きを安全に取り込める

対象ユーザー

本製品は次の方に適しています：

高速な約定を必要とするデイトレーダーやスキャルパー

複数ポジションを同時に管理するトレーダー

手動コマンドより視覚的インターフェースを好むユーザー

ダイナミックなトレーリングストップ戦略を使うトレーダー

取引効率を向上させたいすべての人

適さないケース：

取引の基礎知識がない完全な初心者

完全自動の取引システム（EA ロボット）を探している方

レバレッジ取引のリスクを理解していない方

使い方

初期設定：

MetaTrader 5 で Algotrading を有効にする（ツールバーの「Algotrading」ボタン – 動作に必須）

推奨基本設定：

パネル位置：左または右（好みに応じて）

事前設定ロット：口座サイズに合わせて調整

デフォルト TP/SL：適切なリスクレベルを設定

Trailing Stop：退出戦略に応じて有効化

日常の操作：

成行注文は BUY / SELL ボタンを使用

素早い操作にはホットキーを使用（B = Buy, S = Sell, X = Close）

利益保護のために trailing stop を設定

パネルでリアルタイムの統計を監視

主なホットキー：

B：買い

S：売り

X：全てのポジションを閉じる

I：ポジションを反転

C：すべての未決注文をキャンセル

T：Trailing stop を有効 / 無効にする

M：パネルを最小化 / 復元

しないこと

このツールは次を行いません：

自動的に意思決定を行うトレーディングロボットではない

テクニカル分析やエントリー／イグジットシグナルを生成しない

利益や肯定的な結果を保証しない

ユーザーの介入なしに自動で動作しない

学習、規律、経験の代わりにはならない

投資助言を提供しない

動作形態：

手動トレードの実行を容易にし、効率化する高度なコントロールパネルです。

リスク警告

注意：トレードは高リスクを伴います

レバレッジ取引は元本以上の損失を招く可能性があります

失える余裕のない資金は投入しないでください

これは実行パネルであり、利益を保証するシステムではありません

実口座で使用する前に必ずデモ口座でテストしてください

開発者は金銭的損失に対して責任を負いません

必要に応じて独立したファイナンシャルアドバイザーに相談してください

常に適切なリスク管理を行ってください

動作に必須の設定：

MetaTrader 5 のツールバーで Algotrading ボタンを必ず有効にしてください。これが無いとパネルは動作しません。

サポートとアップデート

製品には基本的な技術サポートおよび互換性のアップデートが含まれます。技術的な質問は MQL5 のメッセージシステムを使用してください。

JoOrderTrade Pro – より多くのコントロール、より高い効率、プロフェッショナルなトレード。