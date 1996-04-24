Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control
JoOrderTrade Pro – MetaTrader 5 için Gelişmiş İşlem Paneli
Son derece önemli uyarılar
Aracın doğru çalışması için MetaTrader 5 ayarlarında "Algo Trading" seçeneğini AKTİF hale getirmeniz ZORUNLUDUR. Bu etkinleştirme olmadan panel çalışmaz.
Önemli:
Amacını tam olarak anlamadan “OA” fonksiyonunu aktif bırakmayın.
OA (Otomatik Emir) fonksiyonu Trailing Stop ile birlikte çalışır. Trailing stop aktif olduğunda ve stop loss işlem lehine hareket ettiğinde, sistem trailing stop seviyesinde orijinal işlemin ters yönünde otomatik bir emir oluşturur.
Operasyonel örnek:
Bir alış işleminde, Trailing Stop fiyatın lehinize 2 dolar hareket etmesinden sonra aktif olacak şekilde ayarlanmışsa, bu seviyeye ulaşıldığında stop loss güncellenir ve aynı seviyede otomatik bir satış emri yerleştirilir.
“OA” düğmesi, otomatik pozisyon koruması veya pozisyon tersine çevirme içeren belirli trading stratejileri için tasarlanmıştır. Bu tür stratejiler kullanılmıyorsa, istenmeyen işlemleri önlemek amacıyla bu fonksiyonun devre dışı bırakılması önerilir.
Bu özellik gelecek güncellemelerde değiştirilebilir veya kaldırılabilir.
JoOrderTrade Pro panelinde bazı kullanıcı tiplerinde bazı düğmelerde küçük hatalar görülebilir; örneğin bazı düğme yazılarının hizalanmaması veya düğmelerin panel sınırlarını aşması gibi. Bunun nedeni bazı ekran çözünürlükleri ve ölçeklendirme ayarlarının çok yüksek olmasıdır. Eğer bu sizin başınıza gelirse endişelenmeyin: bu durum panelin ana işlevlerini doğrudan etkilemez. Bu hataları bir sonraki güncellemelerde düzeltmek için yoğun şekilde çalışıyoruz.
Bekleyiniz.
- Market ve bekleyen emirler için tam sistem
- Programlanabilir aktivasyonlu akıllı Trailing Stop
- Gelişmiş Take Profit ve Stop Loss yönetimi
- Gerçek zamanlı günlük istatistikler
- 7/24 otomatik yedekleme sistemi
- Hızlı işlem için yapılandırılabilir kısayol tuşları
- Her çözünürlüğe uyum sağlayan responsive arayüz
- Farklı ekranlar için otomatik ölçeklendirme sistemi
- Panelde TRAILING ON düğmesini etkinleştirin
- Aktivasyonun dolar mı yoksa puan üzerine mi olacağını seçin
- İstediğiniz mesafeyi belirleyin
- Sistem kalan tüm süreci otomatik olarak yürütür
Sadece iki basit kuralı ayarlarsınız:
- Ne zaman başlayacağı: trailing stop’un kaç dolar (veya kaç puan) kazanç sonrası etkinleşeceğini tanımlayın.
- Mesafe: stop’un mevcut fiyattan ne kadar geride kalacağını belirleyin.
Bundan sonra sistem her şeyi otomatik olarak halleder.
- EUR/USD 1.1000’den alım
- Ayar: $100 kazanç sonrası etkinleştir | mesafe $50
- $100 kazanç sağlandığında stop fiyatın $50 gerisine yerleştirilir
- Fiyat yükselmeye devam ederse stop otomatik olarak takip eder
- Fiyat düşerse pozisyon garantili karla kapatılır
- Kazançlarınızı otomatik olarak korur
- Sürekli piyasa takibi gerektirmez
- Çıkış kararındaki duyguyu ortadan kaldırır
- Daha büyük hareketleri daha güvenli yakalamanıza imkan tanır
- Hızlı yürütme gerektiren day trading ve scalping yapanlar
- Aynı anda birden fazla pozisyon yönetenler
- Manuel komutlar yerine görsel bir arayüz tercih eden kullanıcılar
- Dinamik trailing stop stratejisi kullanan traderlar
- İşlem verimliliğini artırmak isteyen herkes
- Temel trading bilgisi olmayan mutlak acemiler
- Tam otomatik trading sistemleri (EA robotu) arayan kullanıcılar
- Kaldıraçlı işlemlerin risklerini anlamayan kişiler
- MetaTrader 5’te Algotrading’i etkinleştirin (Araç çubuğundaki “Algotrading” düğmesi – çalışması için ZORUNLU)
- Panel pozisyonu: tercih edilirse sol veya sağ
- Ön tanımlı lotlar: hesap büyüklüğüne göre ayarlayın
- Varsayılan TP/SL: uygun risk seviyelerini belirleyin
- Trailing Stop: çıkış stratejinize göre etkinleştirin
- Market emirleri için BUY / SELL düğmelerini kullanın
- Hızlı işlemler için kısayol tuşlarını kullanın (B = Buy, S = Sell, X = Close)
- Kazançları korumak için trailing stop’u yapılandırın
- Panele doğrudan gerçek zamanlı istatistikleri izleyin
- B: Alış (Buy)
- S: Satış (Sell)
- X: Tüm pozisyonları kapat
- I: Pozisyonları ters çevir
- C: Tüm bekleyen emirleri iptal et
- T: Trailing stop’u etkinleştir / devre dışı bırak
- M: Paneli simge durumuna küçült / geri yükle
- Kendi başına karar veren otomatik trading robotu değildir
- Teknik analiz yapmaz veya giriş/çıkış sinyalleri üretmez
- Kar veya olumlu sonuçlar garanti etmez
- Kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik çalışmaz
- Eğitim, disiplin ve deneyimin yerini tutmaz
- Yatırım tavsiyesi sunmaz
Manuel işlem yürütmeyi kolaylaştıran ve hızlandıran gelişmiş bir kontrol paneli olarak çalışır.
- Kaldıraçlı işlemler başlangıç depozitonuzdan daha yüksek zararlara yol açabilir
- Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı yatırmayın
- Bu bir yürütme panelidir, kazanç garanti eden bir sistem değildir
- Gerçek hesapta kullanmadan önce her zaman demo hesapta test edin
- Geliştirici mali kayıplardan sorumlu değildir
- Gerekirse bağımsız bir finansal danışmana danışın
- Her zaman uygun risk yönetimi kullanın
MetaTrader 5 araç çubuğunda Algotrading düğmesini etkinleştirmeniz GEREKİR. Bu etkinleştirme olmadan panel çalışmayacaktır.
Ürün, temel teknik destek ve uyumluluk güncellemeleri içerir. Teknik sorular için MQL5 mesajlaşma sistemini kullanın.