Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control

Ticaret paneli, Risk yönetimi, Manuel işlem, Takip eden durdurma, Stop loss, Take profit, Hızlı emir, Emir yönetimi


JoOrderTrade Pro – MetaTrader 5 için Gelişmiş İşlem Paneli


Son derece önemli uyarılar
Aracın doğru çalışması için MetaTrader 5 ayarlarında "Algo Trading" seçeneğini AKTİF hale getirmeniz ZORUNLUDUR. Bu etkinleştirme olmadan panel çalışmaz.


Önemli:
Amacını tam olarak anlamadan “OA” fonksiyonunu aktif bırakmayın.

OA (Otomatik Emir) fonksiyonu Trailing Stop ile birlikte çalışır. Trailing stop aktif olduğunda ve stop loss işlem lehine hareket ettiğinde, sistem trailing stop seviyesinde orijinal işlemin ters yönünde otomatik bir emir oluşturur.

Operasyonel örnek:
Bir alış işleminde, Trailing Stop fiyatın lehinize 2 dolar hareket etmesinden sonra aktif olacak şekilde ayarlanmışsa, bu seviyeye ulaşıldığında stop loss güncellenir ve aynı seviyede otomatik bir satış emri yerleştirilir.

“OA” düğmesi, otomatik pozisyon koruması veya pozisyon tersine çevirme içeren belirli trading stratejileri için tasarlanmıştır. Bu tür stratejiler kullanılmıyorsa, istenmeyen işlemleri önlemek amacıyla bu fonksiyonun devre dışı bırakılması önerilir.

Bu özellik gelecek güncellemelerde değiştirilebilir veya kaldırılabilir.


JoOrderTrade Pro  panelinde bazı kullanıcı tiplerinde bazı düğmelerde küçük hatalar görülebilir; örneğin bazı düğme yazılarının hizalanmaması veya düğmelerin panel sınırlarını aşması gibi. Bunun nedeni bazı ekran çözünürlükleri ve ölçeklendirme ayarlarının çok yüksek olmasıdır. Eğer bu sizin başınıza gelirse endişelenmeyin: bu durum panelin ana işlevlerini doğrudan etkilemez. Bu hataları bir sonraki güncellemelerde düzeltmek için yoğun şekilde çalışıyoruz.

Not: Yakında panelin pratikte nasıl çalıştığını gösteren bir video eğitim yayına girecektir.
Bekleyiniz.
Videonun yalnızca MQL5 web sitesi üzerinden izlenebileceğini unutmayın.
Video iki dilde olacak: İngilizce ve Portekizce.
Portekizce biliyorsanız, videoyu Portekizce izleyebilmek için sayfa dilini Portekizce’ye değiştirin.
Neden demo testte boleta görünmüyor?
MT5 Strateji Test Cihazı etkileşimli panelleri render (göstermez).
EA aşağıdaki durumlarda grafik paneller (boletalar) test cihazında görünmez:
  • Lisansla korunuyorsa
  • Ticari kısıtlamalarla derlendiyse
  • Manuel etkileşime (tıklamalar, düğmeler, fare) bağımlıysa
    Test cihazında gerçek bir fare yoktur, yalnızca simülasyon vardır.
    Ayrıca, ücretli EA’lar genellikle test cihazında grafik arayüzünü (UI) engeller.
    Bu, satıcıyı korumak için yapılır ve:
  • Düzeni kopyalamayı engellemek
  • Tersine mühendislikten kaçınmak
  • Sadece gerçek veya demo hesapta kullanım zorunluluğu getirmek
Ne yapabilirsiniz?
Satın alıp demo hesapta test edebilirsiniz.
Paneli beğenmezseniz, aşağıdaki politikalara uyduğunuz sürece iade talep edebilirsiniz.
İade politikası (MQL5)
Resmi MQL5 politikası, aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde 7 güne kadar iade izni verir:
  • Ürün gerçek hesapta kullanılmamış olmalı
  • Önemli miktarda kazanç elde edilmemiş olmalı
  • Destek taleplerinde kötüye kullanım olmamalı
  • Talep belirlenen süre içinde yapılmış olmalı
NE YAPAR
JoOrderTrade Pro, MetaTrader 5 için eksiksiz ve modern bir kontrol paneli sunan profesyonel bir trading aracıdır. Ciddi traderlar için tasarlanmış sezgisel arayüzü ve gelişmiş özellikleriyle işlem deneyimini dönüştürür.
Öne çıkan özellikler:
  • Market ve bekleyen emirler için tam sistem
  • Programlanabilir aktivasyonlu akıllı Trailing Stop
  • Gelişmiş Take Profit ve Stop Loss yönetimi
  • Gerçek zamanlı günlük istatistikler
  • 7/24 otomatik yedekleme sistemi
  • Hızlı işlem için yapılandırılabilir kısayol tuşları
  • Her çözünürlüğe uyum sağlayan responsive arayüz
  • Farklı ekranlar için otomatik ölçeklendirme sistemi
TRAILING STOP – OTOMATİK KAR KORUMA
Trailing Stop, kazançlarınızı otomatik olarak koruyan akıllı bir sistemdir. Fiyat lehinize hareket ederken onu takip eden hareketli bir stop gibi çalışır ve elde ettiğiniz tüm kazancı geri vermemenize yardımcı olur.
KOLAY AYAR
  • Panelde TRAILING ON düğmesini etkinleştirin
  • Aktivasyonun dolar mı yoksa puan üzerine mi olacağını seçin
  • İstediğiniz mesafeyi belirleyin
  • Sistem kalan tüm süreci otomatik olarak yürütür
Daha sakin, disiplinli ve kazançları otomatik korumaya almak isteyen traderlar için idealdir.
NASIL ÇALIŞIR
Sadece iki basit kuralı ayarlarsınız:
  1. Ne zaman başlayacağı: trailing stop’un kaç dolar (veya kaç puan) kazanç sonrası etkinleşeceğini tanımlayın.
  2. Mesafe: stop’un mevcut fiyattan ne kadar geride kalacağını belirleyin.
    Bundan sonra sistem her şeyi otomatik olarak halleder.
PRATİK ÖRNEK
  • EUR/USD 1.1000’den alım
  • Ayar: $100 kazanç sonrası etkinleştir | mesafe $50
  • $100 kazanç sağlandığında stop fiyatın $50 gerisine yerleştirilir
  • Fiyat yükselmeye devam ederse stop otomatik olarak takip eder
  • Fiyat düşerse pozisyon garantili karla kapatılır
AVANTAJLAR
  • Kazançlarınızı otomatik olarak korur
  • Sürekli piyasa takibi gerektirmez
  • Çıkış kararındaki duyguyu ortadan kaldırır
  • Daha büyük hareketleri daha güvenli yakalamanıza imkan tanır
KİMLER İÇİN UYGUNDUR
Bu ürün şunlar için idealdir:
  • Hızlı yürütme gerektiren day trading ve scalping yapanlar
  • Aynı anda birden fazla pozisyon yönetenler
  • Manuel komutlar yerine görsel bir arayüz tercih eden kullanıcılar
  • Dinamik trailing stop stratejisi kullanan traderlar
  • İşlem verimliliğini artırmak isteyen herkes
Uygun değil:
  • Temel trading bilgisi olmayan mutlak acemiler
  • Tam otomatik trading sistemleri (EA robotu) arayan kullanıcılar
  • Kaldıraçlı işlemlerin risklerini anlamayan kişiler
KULLANIM ŞEKLİ
İlk kurulum:
  • MetaTrader 5’te Algotrading’i etkinleştirin (Araç çubuğundaki “Algotrading” düğmesi – çalışması için ZORUNLU)
Önerilen temel ayarlar:
  • Panel pozisyonu: tercih edilirse sol veya sağ
  • Ön tanımlı lotlar: hesap büyüklüğüne göre ayarlayın
  • Varsayılan TP/SL: uygun risk seviyelerini belirleyin
  • Trailing Stop: çıkış stratejinize göre etkinleştirin
Günlük kullanım:
  • Market emirleri için BUY / SELL düğmelerini kullanın
  • Hızlı işlemler için kısayol tuşlarını kullanın (B = Buy, S = Sell, X = Close)
  • Kazançları korumak için trailing stop’u yapılandırın
  • Panele doğrudan gerçek zamanlı istatistikleri izleyin
Ana kısayol tuşları:
  • B: Alış (Buy)
  • S: Satış (Sell)
  • X: Tüm pozisyonları kapat
  • I: Pozisyonları ters çevir
  • C: Tüm bekleyen emirleri iptal et
  • T: Trailing stop’u etkinleştir / devre dışı bırak
  • M: Paneli simge durumuna küçült / geri yükle
YAPMADIĞI ŞEYLER
Bu araç ŞUNLARI YAPMAZ:
  • Kendi başına karar veren otomatik trading robotu değildir
  • Teknik analiz yapmaz veya giriş/çıkış sinyalleri üretmez
  • Kar veya olumlu sonuçlar garanti etmez
  • Kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik çalışmaz
  • Eğitim, disiplin ve deneyimin yerini tutmaz
  • Yatırım tavsiyesi sunmaz
Nasıl çalışır:
Manuel işlem yürütmeyi kolaylaştıran ve hızlandıran gelişmiş bir kontrol paneli olarak çalışır.
RİSK UYARISI
DİKKAT: TRADING YÜKSEK RİSK İÇERİR
  • Kaldıraçlı işlemler başlangıç depozitonuzdan daha yüksek zararlara yol açabilir
  • Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı yatırmayın
  • Bu bir yürütme panelidir, kazanç garanti eden bir sistem değildir
  • Gerçek hesapta kullanmadan önce her zaman demo hesapta test edin
  • Geliştirici mali kayıplardan sorumlu değildir
  • Gerekirse bağımsız bir finansal danışmana danışın
  • Her zaman uygun risk yönetimi kullanın
Çalışma için zorunlu ayar:
MetaTrader 5 araç çubuğunda Algotrading düğmesini etkinleştirmeniz GEREKİR. Bu etkinleştirme olmadan panel çalışmayacaktır.
Destek ve güncellemeler
Ürün, temel teknik destek ve uyumluluk güncellemeleri içerir. Teknik sorular için MQL5 mesajlaşma sistemini kullanın.
JoOrderTrade Pro – Daha fazla kontrol, daha fazla verimlilik, profesyonel trading.
