Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control

Ticaret paneli, Risk yönetimi, Manuel işlem, Takip eden durdurma, Stop loss, Take profit, Hızlı emir, Emir yönetimi



JoOrderTrade Pro – MetaTrader 5 için Gelişmiş İşlem Paneli



Son derece önemli uyarılar

Aracın doğru çalışması için MetaTrader 5 ayarlarında "Algo Trading" seçeneğini AKTİF hale getirmeniz ZORUNLUDUR. Bu etkinleştirme olmadan panel çalışmaz.

Önemli:

Amacını tam olarak anlamadan “OA” fonksiyonunu aktif bırakmayın. OA (Otomatik Emir) fonksiyonu Trailing Stop ile birlikte çalışır. Trailing stop aktif olduğunda ve stop loss işlem lehine hareket ettiğinde, sistem trailing stop seviyesinde orijinal işlemin ters yönünde otomatik bir emir oluşturur. Operasyonel örnek:

Bir alış işleminde, Trailing Stop fiyatın lehinize 2 dolar hareket etmesinden sonra aktif olacak şekilde ayarlanmışsa, bu seviyeye ulaşıldığında stop loss güncellenir ve aynı seviyede otomatik bir satış emri yerleştirilir. “OA” düğmesi, otomatik pozisyon koruması veya pozisyon tersine çevirme içeren belirli trading stratejileri için tasarlanmıştır. Bu tür stratejiler kullanılmıyorsa, istenmeyen işlemleri önlemek amacıyla bu fonksiyonun devre dışı bırakılması önerilir. Bu özellik gelecek güncellemelerde değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

JoOrderTrade Pro panelinde bazı kullanıcı tiplerinde bazı düğmelerde küçük hatalar görülebilir; örneğin bazı düğme yazılarının hizalanmaması veya düğmelerin panel sınırlarını aşması gibi. Bunun nedeni bazı ekran çözünürlükleri ve ölçeklendirme ayarlarının çok yüksek olmasıdır. Eğer bu sizin başınıza gelirse endişelenmeyin: bu durum panelin ana işlevlerini doğrudan etkilemez. Bu hataları bir sonraki güncellemelerde düzeltmek için yoğun şekilde çalışıyoruz.

Not: Yakında panelin pratikte nasıl çalıştığını gösteren bir video eğitim yayına girecektir.

Bekleyiniz.

Videonun yalnızca MQL5 web sitesi üzerinden izlenebileceğini unutmayın.

Video iki dilde olacak: İngilizce ve Portekizce.

Portekizce biliyorsanız, videoyu Portekizce izleyebilmek için sayfa dilini Portekizce’ye değiştirin.

Neden demo testte boleta görünmüyor?

MT5 Strateji Test Cihazı etkileşimli panelleri render (göstermez).

EA aşağıdaki durumlarda grafik paneller (boletalar) test cihazında görünmez:

Lisansla korunuyorsa

Ticari kısıtlamalarla derlendiyse

Manuel etkileşime (tıklamalar, düğmeler, fare) bağımlıysa

Test cihazında gerçek bir fare yoktur, yalnızca simülasyon vardır.

Ayrıca, ücretli EA’lar genellikle test cihazında grafik arayüzünü (UI) engeller.

Bu, satıcıyı korumak için yapılır ve:

Düzeni kopyalamayı engellemek

Tersine mühendislikten kaçınmak

Sadece gerçek veya demo hesapta kullanım zorunluluğu getirmek

Ne yapabilirsiniz?

Satın alıp demo hesapta test edebilirsiniz.

Paneli beğenmezseniz, aşağıdaki politikalara uyduğunuz sürece iade talep edebilirsiniz.

İade politikası (MQL5)

Resmi MQL5 politikası, aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde 7 güne kadar iade izni verir:

Ürün gerçek hesapta kullanılmamış olmalı

Önemli miktarda kazanç elde edilmemiş olmalı

Destek taleplerinde kötüye kullanım olmamalı

Talep belirlenen süre içinde yapılmış olmalı

NE YAPAR

JoOrderTrade Pro, MetaTrader 5 için eksiksiz ve modern bir kontrol paneli sunan profesyonel bir trading aracıdır. Ciddi traderlar için tasarlanmış sezgisel arayüzü ve gelişmiş özellikleriyle işlem deneyimini dönüştürür.

Öne çıkan özellikler:

Market ve bekleyen emirler için tam sistem

Programlanabilir aktivasyonlu akıllı Trailing Stop

Gelişmiş Take Profit ve Stop Loss yönetimi

Gerçek zamanlı günlük istatistikler

7/24 otomatik yedekleme sistemi

Hızlı işlem için yapılandırılabilir kısayol tuşları

Her çözünürlüğe uyum sağlayan responsive arayüz

Farklı ekranlar için otomatik ölçeklendirme sistemi

TRAILING STOP – OTOMATİK KAR KORUMA

Trailing Stop, kazançlarınızı otomatik olarak koruyan akıllı bir sistemdir. Fiyat lehinize hareket ederken onu takip eden hareketli bir stop gibi çalışır ve elde ettiğiniz tüm kazancı geri vermemenize yardımcı olur.

KOLAY AYAR

Panelde TRAILING ON düğmesini etkinleştirin

Aktivasyonun dolar mı yoksa puan üzerine mi olacağını seçin

İstediğiniz mesafeyi belirleyin

Sistem kalan tüm süreci otomatik olarak yürütür

Daha sakin, disiplinli ve kazançları otomatik korumaya almak isteyen traderlar için idealdir.

NASIL ÇALIŞIR

Sadece iki basit kuralı ayarlarsınız:

Ne zaman başlayacağı: trailing stop’un kaç dolar (veya kaç puan) kazanç sonrası etkinleşeceğini tanımlayın. Mesafe: stop’un mevcut fiyattan ne kadar geride kalacağını belirleyin.

Bundan sonra sistem her şeyi otomatik olarak halleder.

PRATİK ÖRNEK

EUR/USD 1.1000’den alım

Ayar: $100 kazanç sonrası etkinleştir | mesafe $50

$100 kazanç sağlandığında stop fiyatın $50 gerisine yerleştirilir

Fiyat yükselmeye devam ederse stop otomatik olarak takip eder

Fiyat düşerse pozisyon garantili karla kapatılır

AVANTAJLAR

Kazançlarınızı otomatik olarak korur

Sürekli piyasa takibi gerektirmez

Çıkış kararındaki duyguyu ortadan kaldırır

Daha büyük hareketleri daha güvenli yakalamanıza imkan tanır

KİMLER İÇİN UYGUNDUR

Bu ürün şunlar için idealdir:

Hızlı yürütme gerektiren day trading ve scalping yapanlar

Aynı anda birden fazla pozisyon yönetenler

Manuel komutlar yerine görsel bir arayüz tercih eden kullanıcılar

Dinamik trailing stop stratejisi kullanan traderlar

İşlem verimliliğini artırmak isteyen herkes

Uygun değil:

Temel trading bilgisi olmayan mutlak acemiler

Tam otomatik trading sistemleri (EA robotu) arayan kullanıcılar

Kaldıraçlı işlemlerin risklerini anlamayan kişiler

KULLANIM ŞEKLİ

İlk kurulum:

MetaTrader 5’te Algotrading’i etkinleştirin (Araç çubuğundaki “Algotrading” düğmesi – çalışması için ZORUNLU)

Önerilen temel ayarlar:

Panel pozisyonu: tercih edilirse sol veya sağ

Ön tanımlı lotlar: hesap büyüklüğüne göre ayarlayın

Varsayılan TP/SL: uygun risk seviyelerini belirleyin

Trailing Stop: çıkış stratejinize göre etkinleştirin

Günlük kullanım:

Market emirleri için BUY / SELL düğmelerini kullanın

Hızlı işlemler için kısayol tuşlarını kullanın (B = Buy, S = Sell, X = Close)

Kazançları korumak için trailing stop’u yapılandırın

Panele doğrudan gerçek zamanlı istatistikleri izleyin

Ana kısayol tuşları:

B: Alış (Buy)

S: Satış (Sell)

X: Tüm pozisyonları kapat

I: Pozisyonları ters çevir

C: Tüm bekleyen emirleri iptal et

T: Trailing stop’u etkinleştir / devre dışı bırak

M: Paneli simge durumuna küçült / geri yükle

YAPMADIĞI ŞEYLER

Bu araç ŞUNLARI YAPMAZ:

Kendi başına karar veren otomatik trading robotu değildir

Teknik analiz yapmaz veya giriş/çıkış sinyalleri üretmez

Kar veya olumlu sonuçlar garanti etmez

Kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik çalışmaz

Eğitim, disiplin ve deneyimin yerini tutmaz

Yatırım tavsiyesi sunmaz

Nasıl çalışır:

Manuel işlem yürütmeyi kolaylaştıran ve hızlandıran gelişmiş bir kontrol paneli olarak çalışır.

RİSK UYARISI

DİKKAT: TRADING YÜKSEK RİSK İÇERİR

Kaldıraçlı işlemler başlangıç depozitonuzdan daha yüksek zararlara yol açabilir

Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı yatırmayın

Bu bir yürütme panelidir, kazanç garanti eden bir sistem değildir

Gerçek hesapta kullanmadan önce her zaman demo hesapta test edin

Geliştirici mali kayıplardan sorumlu değildir

Gerekirse bağımsız bir finansal danışmana danışın

Her zaman uygun risk yönetimi kullanın

Çalışma için zorunlu ayar:

MetaTrader 5 araç çubuğunda Algotrading düğmesini etkinleştirmeniz GEREKİR. Bu etkinleştirme olmadan panel çalışmayacaktır.

Destek ve güncellemeler

Ürün, temel teknik destek ve uyumluluk güncellemeleri içerir. Teknik sorular için MQL5 mesajlaşma sistemini kullanın.

JoOrderTrade Pro – Daha fazla kontrol, daha fazla verimlilik, profesyonel trading.