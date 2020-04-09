One Click Breakeven

Ein-Klick-Breakeven-Funktion: Bei mehreren Aufträgen derselben Währung, aber unterschiedlichen Auftragstypen (Verkauf oder Kauf), setzen Sie unter der Voraussetzung, dass die Gesamtposition profitabel ist, dasselbe Stop-Loss-Niveau oder Take-Profit-Niveau.

Beispiel: Derzeit gibt es 10 EURUSD-Aufträge, davon 7 Verkaufsaufträge und 3 Kaufaufträge. Wenn die Gesamtposition profitabel ist, wird der Take-Profit für Verkaufsaufträge auf 50 Punkte festgelegt:

(1) Wenn der Gesamtgewinn der 7 Verkaufsaufträge größer ist als der Gesamtverlust der 3 Kaufaufträge, berechnet der EA automatisch das Stop-Loss-Niveau für die 7 Verkaufsaufträge und das Take-Profit-Niveau für die 3 Kaufaufträge und setzt es auf denselben Wert, d. h. auf die Position, an der der Gesamtgewinn der Position 50 Punkte erreicht.

(2) Wenn der Gesamtgewinn der 3 Kaufaufträge größer ist als der Gesamtverlust der 7 Verkaufsaufträge, wird der EA automatisch das Stop-Loss-Niveau für die 3 Kaufaufträge und das Take-Profit-Niveau für die 7 Verkaufsaufträge berechnen und auf denselben Wert setzen, der sich an der Position befindet, an der der Gesamtpositionsgewinn 50 Punkte erreicht.

Methode der Verwendung:

(1) Laden Sie "One Click Breakeven" als EA in das Chartfenster, in dem der Breakeven benötigt wird, und klicken Sie auf "Öffnen".

(2) Jedes Mal, wenn eine neue Order hinzugefügt wird, klicken Sie einmal auf "Öffnen".

Anmerkungen:

Wenn für einige Orders keine Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveaus festgelegt werden können, liegt das daran, dass die relative Position zwischen dem Marktpreis und dem Orderpreis nicht den festgelegten Bedingungen entspricht. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, klicken Sie erneut auf "Eröffnen", bis die Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveaus aller Aufträge auf denselben Wert gesetzt sind.
