Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control

JoOrderTrade Pro – Painel de Trading Avançado para MetaTrader 5



Avisos extremamente importantes
  1. Para que a ferramenta funcione corretamente, é OBRIGATÓRIO ativar a opção "Algo Trading" nas configurações do MetaTrader 5. Sem essa ativação, o painel não funcionará.
  2. O painel JoOrderTrade Plus pode apresentar alguns pequenos bugs em determinados botões para certos tipos de usuários, como textos de alguns botões desalinhados e botões ultrapassando os limites do painel. Isso ocorre porque alguns tipos de resolução de tela e escalas são extremamente altos. Caso isso aconteça com você, não se preocupe: isso não afeta diretamente as funcionalidades principais do painel. Estamos trabalhando intensamente para corrigir esses bugs nas próximas atualizações.


Importante:
Não mantenha a função “OA” ativada sem conhecimento prévio da sua finalidade.

A função OA (Ordem Automática) é utilizada em conjunto com o Trailing Stop. Quando o trailing stop é ativado e o stop loss se move a favor da posição, o sistema posiciona automaticamente uma ordem oposta à ordem original, exatamente no nível do trailing stop.

Exemplo operacional:
Em uma operação de compra, caso o Trailing Stop esteja configurado para ser acionado após uma variação de US$ 2 a favor do preço, ao atingir esse valor o stop loss será ajustado automaticamente. Simultaneamente, será posicionada uma ordem automática de venda no mesmo nível do trailing stop.

O botão “OA” foi desenvolvido para estratégias específicas de trading, nas quais a inversão ou proteção automatizada da posição faz parte da lógica operacional. Caso você não utilize esse tipo de estratégia, recomenda-se manter a função desativada, a fim de evitar execuções não intencionais.

Esta funcionalidade poderá ser removida ou alterada em futuras atualizações, conforme a evolução do produto.


Nota: Em breve estará disponível um vídeo tutorial com explicações de como o painel funciona na prática.
Aguarde.
Lembrando que, para assistir ao vídeo, é possível apenas pelo site da MQL5.
O vídeo estará disponível em dois idiomas: inglês e português.
Se você fala português, altere o idioma da página para poder assistir ao vídeo em português.


 Por que a boleta não aparece no teste demo?

Testador de Estratégia do MT5 não renderiza painéis interativos.
Painéis gráficos (boletas) não aparecem no testador quando o EA é:
  • Protegido por licença
  • Compilado com restrições comerciais
  • Dependente de interação manual (cliques, botões, mouse)
No testador, não existe mouse real, apenas simulação.
Além disso, EAs pagos geralmente bloqueiam a interface gráfica (UI) no tester.
Isso é feito para proteger o vendedor e:
  • Impedir cópia do layout
  • Evitar engenharia reversa
  • Forçar o uso apenas em conta real ou demonstração

 O que você pode fazer?

Você pode comprar e testar em conta demo.
Caso não goste do painel, é possível solicitar reembolso, desde que siga as políticas abaixo.

 Política de reembolso (MQL5)

A política oficial da MQL5 permite reembolso em até 7 dias, desde que:
 O produto não tenha sido usado em conta real
 Não tenha gerado lucro significativo
 Não haja pedidos de suporte abusivos
A solicitação esteja dentro do prazo estabelecido



O QUE FAZ

O JoOrderTrade Pro é uma ferramenta profissional de trading que oferece um painel de controle completo e moderno para operar no MetaTrader 5. Transforma a experiência de trading com uma interface intuitiva e funcionalidades avançadas projetadas para traders sérios.

Funcionalidades principais:
  • Sistema completo de ordens market e pendentes
  • Trailing Stop inteligente com ativação programável
  • Gestão avançada de Take Profit e Stop Loss
  • Estatísticas diárias em tempo real
  • Sistema de backup automático 24/7
  • Hotkeys configuráveis para operação rápida
  • Interface responsiva que se adapta a qualquer resolução
  • Sistema de escala automática para diferentes telas



TRAILING STOP – PROTEÇÃO AUTOMÁTICA DE LUCROS
O Trailing Stop é um sistema inteligente que protege seus lucros de forma automática. Ele funciona como um stop móvel, que acompanha o preço do mercado à medida que ele avança a seu favor, ajudando a garantir que você não devolva todo o lucro conquistado.


CONFIGURAÇÃO FÁCIL
  1. Ative o botão TRAILING ON no painel
  2. Escolha se a ativação será em dólares ou pontos
  3. Defina a distância desejada
  4. O sistema executa todo o processo automaticamente
Ideal para traders que desejam operar com mais tranquilidade, disciplina e proteção automática dos ganhos.


COMO FUNCIONA
Você configura apenas duas regras simples:
  1. Quando começar: define após quanto lucro o trailing stop será ativado (em dólares ou pontos).
  2. Distância: define o quanto o stop ficará afastado do preço atual.
Depois disso, o sistema cuida de tudo automaticamente.
EXEMPLO PRÁTICO
  • Compra EUR/USD a 1.1000
  • Configuração: ativar após $100 de lucro | distância de $50
  • Ao atingir $100 de lucro, o stop é posicionado $50 atrás do preço
  • Se o preço continuar subindo, o stop acompanha automaticamente
  • Se o preço cair, a posição é fechada com lucro garantido
VANTAGENS
  • Protege seus lucros automaticamente
  • Não exige monitoramento constante do mercado
  • Remove a emoção da decisão de saída
  • Permite capturar movimentos maiores com mais segurança


PARA QUEM É

Este produto é ideal para:
  • Traders de day trading e scalping que precisam de execução rápida
  • Operadores que gerenciam múltiplas posições simultaneamente
  • Usuários que preferem uma interface visual em vez de comandos manuais
  • Traders que utilizam estratégias com trailing stop dinâmico
  • Qualquer pessoa que queira melhorar sua eficiência no trading
Não é adequado para:
  • Iniciantes absolutos sem conhecimentos básicos de trading
  • Usuários que buscam sistemas de trading automatizado (robô EA)
  • Pessoas que não entendem os riscos do trading com alavancagem

COMO USAR

Configuração inicial:

Ativar Algotrading no MetaTrader 5 (botão “Algotrading” na barra de ferramentas – ESSENCIAL para funcionamento)

Configurações básicas recomendadas:
  • Posição do painel: esquerda ou direita, conforme preferência
  • Lotes predefinidos: ajustar conforme o tamanho da sua conta
  • TP/SL padrão: configurar níveis de risco apropriados
  • Trailing Stop: ativar conforme sua estratégia de saída
Operação diária:
  • Use os botões BUY / SELL para ordens market
  • Use Teclas de atalhos para operações rápidas (B = Buy, S = Sell, X = Fechar)
  • Configure o trailing stop para proteger lucros
  • Monitore estatísticas em tempo real diretamente no painel
Teclas de atalhos principais:
  • B: Comprar (Buy)
  • S: Vender (Sell)
  • X: Fechar todas as posições
  • I: Inverter posições
  • C: Cancelar todas as ordens pendentes
  • T: Ativar / desativar trailing stop
  • M: Minimizar / restaurar painel

O QUE NÃO FAZ

Esta ferramenta NÃO:
  • Não é um robô de trading automatizado (não toma decisões sozinho)
  • Não faz análise técnica nem gera sinais de entrada ou saída
  • Não garante lucros ou resultados positivos
  • Não opera automaticamente sem intervenção do usuário
  • Não substitui estudo, disciplina e experiência em trading
  • Não oferece recomendações de investimento

Funciona como:
Um painel de controle avançado que facilita e acelera a execução manual das operações.


AVISO DE RISCO

ATENÇÃO: TRADING ENVOLVE ALTO RISCO
  • O trading com alavancagem pode resultar em perdas superiores ao depósito inicial
  • Não invista dinheiro que você não pode perder
  • Este é um painel de execução, não um sistema garantido de lucros
  • Sempre teste em conta demo antes de utilizar em conta real
  • O desenvolvedor não se responsabiliza por perdas financeiras
  • Consulte um assessor financeiro independente, se necessário
  • Utilize sempre um gerenciamento de risco adequado
Configuração obrigatória para funcionamento:
Você DEVE ativar o botão Algotrading na barra de ferramentas do MetaTrader 5. Sem essa ativação, o painel não funcionará.

SUPORTE E ATUALIZAÇÕES
O produto inclui suporte técnico básico e atualizações de compatibilidade. Para dúvidas técnicas, utilize o sistema de mensagens da plataforma MQL5.

JoOrderTrade Pro – Mais controle, mais eficiência, trading profissional.


