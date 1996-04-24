Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control



Avisos extremamente importantes

O painel JoOrderTrade Plus pode apresentar alguns pequenos bugs em determinados botões para certos tipos de usuários, como textos de alguns botões desalinhados e botões ultrapassando os limites do painel. Isso ocorre porque alguns tipos de resolução de tela e escalas são extremamente altos. Caso isso aconteça com você, não se preocupe: isso não afeta diretamente as funcionalidades principais do painel . Estamos trabalhando intensamente para corrigir esses bugs nas próximas atualizações.

Para que a ferramenta funcione corretamente, é OBRIGATÓRIO ativar a opção "Algo Trading" nas configurações do MetaTrader 5. Sem essa ativação, o painel não funcionará.





Importante:

Não mantenha a função “OA” ativada sem conhecimento prévio da sua finalidade.

A função OA (Ordem Automática) é utilizada em conjunto com o Trailing Stop. Quando o trailing stop é ativado e o stop loss se move a favor da posição, o sistema posiciona automaticamente uma ordem oposta à ordem original, exatamente no nível do trailing stop.

Exemplo operacional:

Em uma operação de compra, caso o Trailing Stop esteja configurado para ser acionado após uma variação de US$ 2 a favor do preço, ao atingir esse valor o stop loss será ajustado automaticamente. Simultaneamente, será posicionada uma ordem automática de venda no mesmo nível do trailing stop.

O botão “OA” foi desenvolvido para estratégias específicas de trading, nas quais a inversão ou proteção automatizada da posição faz parte da lógica operacional. Caso você não utilize esse tipo de estratégia, recomenda-se manter a função desativada, a fim de evitar execuções não intencionais.

Esta funcionalidade poderá ser removida ou alterada em futuras atualizações, conforme a evolução do produto.