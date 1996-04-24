Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control
- Utilitários
- Joas Da Silva Veiga
- Versão: 1.0
- Ativações: 16
JoOrderTrade Pro – Painel de Trading Avançado para MetaTrader 5
Avisos extremamente importantes
- Para que a ferramenta funcione corretamente, é OBRIGATÓRIO ativar a opção "Algo Trading" nas configurações do MetaTrader 5. Sem essa ativação, o painel não funcionará.
- O painel JoOrderTrade Plus pode apresentar alguns pequenos bugs em determinados botões para certos tipos de usuários, como textos de alguns botões desalinhados e botões ultrapassando os limites do painel. Isso ocorre porque alguns tipos de resolução de tela e escalas são extremamente altos. Caso isso aconteça com você, não se preocupe: isso não afeta diretamente as funcionalidades principais do painel. Estamos trabalhando intensamente para corrigir esses bugs nas próximas atualizações.
Importante:
Não mantenha a função “OA” ativada sem conhecimento prévio da sua finalidade.
A função OA (Ordem Automática) é utilizada em conjunto com o Trailing Stop. Quando o trailing stop é ativado e o stop loss se move a favor da posição, o sistema posiciona automaticamente uma ordem oposta à ordem original, exatamente no nível do trailing stop.
Exemplo operacional:
Em uma operação de compra, caso o Trailing Stop esteja configurado para ser acionado após uma variação de US$ 2 a favor do preço, ao atingir esse valor o stop loss será ajustado automaticamente. Simultaneamente, será posicionada uma ordem automática de venda no mesmo nível do trailing stop.
O botão “OA” foi desenvolvido para estratégias específicas de trading, nas quais a inversão ou proteção automatizada da posição faz parte da lógica operacional. Caso você não utilize esse tipo de estratégia, recomenda-se manter a função desativada, a fim de evitar execuções não intencionais.
Esta funcionalidade poderá ser removida ou alterada em futuras atualizações, conforme a evolução do produto.
Aguarde.
O vídeo estará disponível em dois idiomas: inglês e português.
Por que a boleta não aparece no teste demo?O Testador de Estratégia do MT5 não renderiza painéis interativos.
Painéis gráficos (boletas) não aparecem no testador quando o EA é:
- Protegido por licença
- Compilado com restrições comerciais
- Dependente de interação manual (cliques, botões, mouse)No testador, não existe mouse real, apenas simulação.
Além disso, EAs pagos geralmente bloqueiam a interface gráfica (UI) no tester.Isso é feito para proteger o vendedor e:
- Impedir cópia do layout
- Evitar engenharia reversa
- Forçar o uso apenas em conta real ou demonstração
O que você pode fazer?Você pode comprar e testar em conta demo.
Caso não goste do painel, é possível solicitar reembolso, desde que siga as políticas abaixo.
Política de reembolso (MQL5)A política oficial da MQL5 permite reembolso em até 7 dias, desde que:O produto não tenha sido usado em conta real
Não tenha gerado lucro significativo
Não haja pedidos de suporte abusivos
A solicitação esteja dentro do prazo estabelecido
- Sistema completo de ordens market e pendentes
- Trailing Stop inteligente com ativação programável
- Gestão avançada de Take Profit e Stop Loss
- Estatísticas diárias em tempo real
- Sistema de backup automático 24/7
- Hotkeys configuráveis para operação rápida
- Interface responsiva que se adapta a qualquer resolução
- Sistema de escala automática para diferentes telas
- Ative o botão TRAILING ON no painel
- Escolha se a ativação será em dólares ou pontos
- Defina a distância desejada
- O sistema executa todo o processo automaticamente
- Quando começar: define após quanto lucro o trailing stop será ativado (em dólares ou pontos).
- Distância: define o quanto o stop ficará afastado do preço atual.
- Compra EUR/USD a 1.1000
- Configuração: ativar após $100 de lucro | distância de $50
- Ao atingir $100 de lucro, o stop é posicionado $50 atrás do preço
- Se o preço continuar subindo, o stop acompanha automaticamente
- Se o preço cair, a posição é fechada com lucro garantido
- Protege seus lucros automaticamente
- Não exige monitoramento constante do mercado
- Remove a emoção da decisão de saída
- Permite capturar movimentos maiores com mais segurança
- Traders de day trading e scalping que precisam de execução rápida
- Operadores que gerenciam múltiplas posições simultaneamente
- Usuários que preferem uma interface visual em vez de comandos manuais
- Traders que utilizam estratégias com trailing stop dinâmico
- Qualquer pessoa que queira melhorar sua eficiência no trading
- Iniciantes absolutos sem conhecimentos básicos de trading
- Usuários que buscam sistemas de trading automatizado (robô EA)
- Pessoas que não entendem os riscos do trading com alavancagem
- Posição do painel: esquerda ou direita, conforme preferência
- Lotes predefinidos: ajustar conforme o tamanho da sua conta
- TP/SL padrão: configurar níveis de risco apropriados
- Trailing Stop: ativar conforme sua estratégia de saída
- Use os botões BUY / SELL para ordens market
- Use Teclas de atalhos para operações rápidas (B = Buy, S = Sell, X = Fechar)
- Configure o trailing stop para proteger lucros
- Monitore estatísticas em tempo real diretamente no painel
- B: Comprar (Buy)
- S: Vender (Sell)
- X: Fechar todas as posições
- I: Inverter posições
- C: Cancelar todas as ordens pendentes
- T: Ativar / desativar trailing stop
- M: Minimizar / restaurar painel
- Não é um robô de trading automatizado (não toma decisões sozinho)
- Não faz análise técnica nem gera sinais de entrada ou saída
- Não garante lucros ou resultados positivos
- Não opera automaticamente sem intervenção do usuário
- Não substitui estudo, disciplina e experiência em trading
- Não oferece recomendações de investimento
Um painel de controle avançado que facilita e acelera a execução manual das operações.
- O trading com alavancagem pode resultar em perdas superiores ao depósito inicial
- Não invista dinheiro que você não pode perder
- Este é um painel de execução, não um sistema garantido de lucros
- Sempre teste em conta demo antes de utilizar em conta real
- O desenvolvedor não se responsabiliza por perdas financeiras
- Consulte um assessor financeiro independente, se necessário
- Utilize sempre um gerenciamento de risco adequado
Você DEVE ativar o botão Algotrading na barra de ferramentas do MetaTrader 5. Sem essa ativação, o painel não funcionará.