MT5 Signal to Telegram And Discord

Signalanbieter-Dienstprogramm Pro (Telegram & Discord)

Die professionelle Lösung für Signal-Provider.

Automatisiertes Broadcasting | Smart GUI Panel | Leistungsberichte

Verwalten Sie Ihre Signale nicht mehr manuell. Signal Provider Utility Pro ist die ultimative Brücke zwischen Ihrem MetaTrader 5 Terminal und Ihrer Community auf Telegram und Discord. Dieses Tool wurde für leistungsstarke Signaldienste entwickelt und gibt Ihnen sofortige Kontrolle über Ihre Übertragungen, ohne dass Sie jemals das Einstellungsfenster öffnen müssen.

Vom Kopieren von Trades in Echtzeit bis hin zu automatisierten Tagesberichten- dieses Dienstprogramm erledigt alles mit null Latenz und professioneller Formatierung.

🔥 Hauptmerkmale

✅ 1. Vollständige Kontrolle über das intelligente GUI-Panel

Im Gegensatz zu einfachen Kopierern bietet unser Dienstprogramm ein leistungsstarkes Dashboard direkt auf Ihrem Chart. Sie können Einstellungen sofort während des Handels ändern:

  • Symbol-Filter: Wählen Sie, ob Sie Signale aus dem aktuellen Chart, aus allen Symbolen oder aus einer bestimmten benutzerdefinierten Liste übertragen möchten.

  • Richtungs-Filter: Möchten Sie nur Kaufsignale senden? Mit einem einzigen Klick können Sie den EA so einschränken, dass er nur Kauf-, nur Verkaufs- oder alle Richtungen sendet.

  • Magischer Filter: Wechseln Sie zwischen der Übertragung von manuellen Trades, allen EAs oder bestimmten Magic Numbers.

✅ 2. Automatisierte Leistungsberichte

Halten Sie Ihre Follower mit automatischen Performance-Zusammenfassungen auf dem Laufenden. Der EA kann zu Beginn eines neuen Tages, einer neuen Woche oder eines neuen Monats Berichte generieren und versenden, die Details enthalten:

  • Gesamte Trades und Gewinnrate.

  • Nettogewinn/-verlust.

  • Zusammenfassung des Wachstums.

✅ 3. Smart Anti-Spam & Massenlogik

Schützen Sie den Ruf Ihres Kanals mit intelligenter Nachrichtenverarbeitung:

  • Verzögerung für ausstehende Bestellungen: Definieren Sie eine "Validierungszeit" (z.B. 1 Minute). Wenn Sie eine schwebende Order aufgeben und sie innerhalb dieser Zeit löschen (eine Falle), wird der EA sie nicht senden. Dies verhindert "Signal Cancelled"-Spam-Nachrichten.

  • Bulk Closing Detection: Wenn mehrere Trades gleichzeitig geschlossen werden, fasst das Dienstprogramm diese auf intelligente Weise in einer einzigen "Bulk Report" -Nachricht zusammen, anstatt Ihren Kanal mit 10 verschiedenen Benachrichtigungen zu überfluten.

✅ 4. Null-Latenz-Ausführung

Ihre Follower erhalten das Signal genau dann, wenn die logische Bedingung erfüllt ist. Unterstützt Market Execution, Pending Orders, SL/TP Modifications und Partial/Full Closes.

⚙️ Parameter-Leitfaden (Drücken Sie F7)

1. Verbindung einrichten

  • Telegram Bot Token : Fügen Sie das von BotFather erhaltene API Token ein.

  • Telegram Chat ID : Fügen Sie Ihre Kanal- oder Gruppen-ID ein (beginnt normalerweise mit -100).

  • Discord Webhook URL : Fügen Sie den Webhook-Link aus den Einstellungen Ihres Discord-Servers ein.

2. Datenbank & Listen (für den "Listenmodus")

  • Inp_Symbols_List : Geben Sie die zu überwachenden Paare ein, getrennt durch ein Semikolon (z. B. EURUSD;GBPUSD;XAUUSD ).

  • Inp_MagicNumbers_List : Geben Sie die zu überwachenden Magic Numbers ein, getrennt durch ein Semikolon (z. B. 1001;1002 ).

3. Anpassung der Nachricht

Sie können den Nachrichtentext mithilfe von Platzhaltern wie {PRICE}, {SL}, {TP}, {PROFIT} vollständig anpassen.

  • Vorlageneinstellungen : Passen Sie den Text für Eröffnungs-, Abschluss-, Änderungs- und Bulk-Berichte an.

  • Gewinn-Modus : Wählen Sie, ob Sie den Gewinn in Punkten (am besten für Signale) oder in Geld melden möchten.

🚀 Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung

Um sicherzustellen, dass der EA korrekt funktioniert, befolgen Sie bitte diese Schritte sorgfältig.

Schritt 1: WebRequests zulassen (entscheidend)

  1. Öffnen Sie Ihr MT5-Terminal.

  2. Klicken Sie auf Tools > Optionen > Registerkarte Expert Advisors.

  3. Aktivieren Sie das Kästchen "WebRequest für aufgelistete URL zulassen".

  4. Fügen Sie die folgenden URLs in die Liste ein (klicken Sie auf das grüne + Symbol):

  5. Klicken Sie auf OK.

Schritt 2: So richten Sie Telegram ein

  1. Öffnen Sie Telegram und suchen Sie nach @BotFather.

  2. Senden Sie den Befehl /newbot und folgen Sie den Anweisungen, um Ihren Bot zu benennen.

  3. BotFather wird dir ein API Token geben. Kopieren Sie diesen und fügen Sie ihn in die Eingabe des Telegram Bot Token im EA ein.

  4. Erstellen Sie Ihren Kanal oder Ihre Gruppe.

  5. Füge deinen neuen Bot als Administrator zu deinem Kanal/Gruppehinzu.

  6. So finden Sie Ihre Chat-ID: Leiten Sie eine Nachricht aus Ihrem Kanal an @userinfobot (oder einen anderen ID-Finder-Bot) weiter. Kopieren Sie die ID und fügen Sie sie in den EA ein.

Schritt 3: Wie man Discord einrichtet

  1. Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Discord-Servers.

  2. Klicken Sie auf Integrationen > Webhooks.

  3. Klicken Sie auf Neuer Webhook, benennen Sie ihn und wählen Sie den Kanal aus, in dem die Nachrichten erscheinen sollen.

  4. Klicken Sie auf Webhook-URL kopieren.

  5. Fügen Sie diese URL in die Discord-Webhook-URL-Eingabe im EA ein.

Schritt 4: Starten Sie die Übertragung

  1. Verbinden Sie den EA mit nur einem Chart (z.B. EURUSD M1).

  2. Das GUI-Panel wird angezeigt.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Test Message" im Panel, um die Verbindung zu überprüfen.

⭐⭐⭐⭐⭐ Erhöhen Sie Ihre Servicestandards

Dieses Tool wurde für Anbieter entwickelt, die Wert auf Schnelligkeit, Genauigkeit und Professionalität legen.

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können Sie mich gerne per Direct Message kontaktieren!

Telegram Broadcast MT5
Volodymyr Hrybachov
3.67 (3)
Utilitys
Das Dienstprogramm TELEGRAM BROADCAST hilft Ihnen, Ihren Handel sofort auf dem Telegram-Kanal zu veröffentlichen. Wenn Sie schon lange Ihren eigenen Telegram-Kanal mit FOREX-Signalen erstellen wollten, dann ist dies das Richtige für Sie. TELEGRAM BROADCAST kann Nachrichten senden: Eröffnung und Abschluss von Geschäften; Platzieren und Löschen ausstehender Bestellungen; Änderung von Stop-Loss und Take-Provision (letzte Order); Stop-Loss und Take-Prov ausgelöst; Aktivierung und Löschung einer Pe
Minions Labs Recalibrator
Flavio Javier Jarabeck
5 (1)
Utilitys
Wieder einmal haben wir es geschafft! Stellen Sie sich einen schnelleren und reibungsloseren Weg vor, um JEDEN Indikator zu rekalibrieren, indem Sie nur offensichtliche und intuitive Mausklicks verwenden, in Echtzeit, wirklich schnell, mit echten Ergebnissen in Ihrem Chart direkt nach dem Klick... Anstelle des langweiligen "Öffnen Sie den Einstellungsdialog / Ändern Sie eine Einstellung / Klicken Sie auf OK / Schauen Sie, was auf dem Chart passiert...", und wiederholen Sie dann diesen Prozess en
One Click Trader MT5 Real
Andrzej Pierz
Utilitys
One Click Trader ist ein Tool, das für die MetaTrader 4-Plattform entwickelt wurde und Ihnen ermöglicht, Ihren Handel auf die nächste Stufe zu heben. Es ermöglicht Ihnen das Eröffnen, Verwalten und Schließen Ihrer Trades auf einfache und effiziente Weise mit nur einem Mausklick. "-" , "+" ändern die Größe des OCT-Fensters Pfeil nach oben minimiert das OCT-Fenster Pfeil nach unten maximiert das OCT-Fenster Pfeil nach rechts zeigt das nächste Panel mit zusätzlichen Funktionen an Pfeil nach links b
DeletePendingOrder
Konstantin Chernov
5 (1)
Utilitys
Skript zum Löschen ausstehender Aufträge Wenn Sie alle schwebenden Aufträge löschen müssen, wird dieses Skript dies für Sie tun! Es hat keine Eingabeparameter. Erlauben Sie AutoTrading, bevor Sie das Skript ausführen. Verwendung: Führen Sie das Skript in einem Chart aus. Wenn Sie eine Möglichkeit benötigen, die Parameter des Skripts anzupassen, verwenden Sie die Version mit Eingabeparametern https://www.mql5.com/en/market/product/627 Die MetaTrader 4 Version können Sie hier herunterladen: https
FREE
Copy Mt5 to Mt4 and Mt5
Mikhail Mitin
2.6 (5)
Utilitys
Ausgezeichneter Multiplattform-Kopierer von Geschäften. Ich benutze es regelmäßig auf VPS (Kopie von Mt5 zu Mt4). Multiplattform : Kopieren von MetaTrader 4 zu MetaTrader 4; Kopieren von MetaTrader 4 nach MetaTrader 5; Kopieren von MetaTrader 5 nach MetaTrader 4; Kopieren von MetaTrader 5 nach MetaTrader 5. Modi: Master - das aktuelle Terminal ist die Quelle der Trades (Geschäfte werden von ihm kopiert); Slave - das aktuelle Terminal ist der Empfänger von Geschäften (die Geschäfte werden zu i
Spread Costs and Swap Benefits
Yupeng Xiao
Utilitys
Die Spread-Kosten beziehen sich auf die Höhe des Verlusts, der durch den Spread verursacht wird, und die Swap-Vorteile auf die Höhe der Erträge, die durch Overnight-Positionen erzielt werden. Spread Costs ist ein wichtiger Indikator für kurzfristige Trader, insbesondere für Scalping Trader, und Swap Benefits ist ein wichtiger Indikator für langfristige Trader. Da die Spreads und Swaps auf der MetaTrader 5-Plattform alle in Punkten ausgedrückt werden, müssen wir sie in den Betrag umrechnen, der i
Horizontal lines Trade Execution Assistant
Bakyt Kenzhebek
Utilitys
Horizontal Line Trade Assistant EA Halb-automatischer Handelsassistent WICHTIG : Im Haupt-/Kaufprogramm kann der Benutzer auf die horizontale Linie klicken und sie durch Doppelklick auf Kaufen oder Verkaufen ändern und ziehen. Bitte beachten Sie, dass diese Option in der Demoversion nicht zur Verfügung steht, da aufgrund einiger Einschränkungen des Strategy Testers einige objektbezogene Operationen im Strategy Tester nicht zur Verfügung stehen. Dies hindert Sie jedoch nicht am Testen, legen Sie
Blues Protector
Andtle Austin Dube
Utilitys
Steigern Sie Ihre Forex-Gewinne mit Blues Protector, einem fortschrittlichen MQL5 Expert Advisor für den MetaTrader 5. Dieser automatisierte Trading-Bot verwaltet dynamisch Ihre Stop-Loss-Levels, um Gewinne zu sichern und Risiken zu reduzieren. Blues Protector EA - Benutzerhandbuch (Für MT5 - Gebrauchsfertige EX5-Datei) 1. Was dieser EA macht Der Blues Protector EA sichert automatisch Ihre Gewinne, indem er die Stop-Loss-Levels intelligent anpasst, wenn Ihr Handel ein vordefiniertes Gewinnnivea
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
SemiAuto Martin System
Xiaoyu Huang
5 (2)
Utilitys
SemiAuto Martin-System vorstellen Dieses Tool wird für den halbautomatischen Martin-Handel verwendet. Klicken Sie auf das Panel, um eine Order zu platzieren, und der EA verwaltet die Position Bestimme einfach die Richtung der Transaktion und überlasse den Rest dem EA-Management Automatischer Martin, Lager entsprechend dem eingestellten Raster hinzufügen, Sie können diese Funktion auch deaktivieren Liquidation mit einem Klick Ein-Tasten-Sperrfunktion Zeitkontrolle Warntonaufforderung charakte
Scalping Scale in
Konstantinos Kalaitzidis
Utilitys
Das „Scalping Scale in“ ist ein Hilfswerkzeug für Scalper, die in einer Ausgangsposition bei festen Abständen skalieren möchten, ohne sich Gedanken über die S/L- und T/P-Platzierung machen zu müssen, denn beim Scalping zählt jede Sekunde. So funktioniert es: Sie legen Ihre gewünschten Werte auf der Registerkarte „Eingaben“ des EA fest und insbesondere, welches Risiko-Ertrags-Verhältnis das T/P platzieren soll, wie breit Ihr S/L (in Pips) sein soll – welche ist auch die Entfernung des nächsten
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilitys
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 - Professionelles Handels- und Risikomanagement-Panel Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches Handelspanel, das Händlern hilft, Aufträge schneller, sicherer und professioneller auszuführen. Es vereinfacht den manuellen Handel durch die Kombination von intelligentem Ordermanagement , präziser Risikokontrolle und Ein-Klick-Ausführung und ist damit sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader ideal. Dieses Tool handelt nicht automatisch . Stattde
FREE
Synchronized Cross for MT5
Steven Van Ingelgem
3 (1)
Utilitys
Mit dem Indikator Synchronisiertes Fadenkreuz können Sie Fadenkreuze aus mehreren Chartfenstern miteinander verbinden. Das heißt, wenn Sie das Fadenkreuz in einem Chart bewegen, bewegen sich alle anderen Fadenkreuze zusammen, indem sie automatisch in der gleichen Zeit bleiben. Wenn Sie beispielsweise Ihren Mauszeiger in einem M5-Zeitrahmen bewegen (siehe Screenshots), wird das Fadenkreuz in den höheren Zeitrahmen als Linie und in den niedrigeren Zeitrahmen als Fläche angezeigt. Dadurch wird die
Telegram Notify MT5
Kin Hang Tan
Utilitys
Telegramm MT5 benachrichtigen Telegram Notify MT5 ist ein Dienstprogramm, das Ihre MetaTrader 5 Aktivitäten mit Ihrem Telegram Chat/Kanal verbindet. Es ist nützlich für die Überwachung Ihres MetaTrader 5-Kontos, indem es eine Benachrichtigung an Ihren speziellen Telegram-Chat/Kanal sendet, wenn jemand/EA Trades platziert, die TP/SL von Aufträgen modifiziert, Trades schließt und so weiter. Dieser EA platziert keinen Handel für Ihr Konto. Dieser EA könnte auch ein praktisches Werkzeug sein, um di
Traders Panel
Timothy George Wright
Utilitys
Das Trader's Panel ist ein einfacher EA für die Verwaltung offener Trades. Ihre Optionen für die Verwaltung offener Trades sind die Schließung eines gesamten offenen Trades, die Schließung eines Prozentsatzes eines offenen Trades, der über das Trader-Panel eingegeben werden kann, und die Festlegung eines Stop-Loss, um bei einem offenen Trade ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Das Trader's Panel befindet sich oben links auf dem Bildschirm direkt unter den One-Click-Order-Buttons. **Beachte
Telegram Trade Copier MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Kopierer von Transaktionen über Telegrammkanal. Es wird Ihnen helfen, Ihren Handel sofort im Telegram-Kanal zu veröffentlichen oder Transaktionen aus dem Telegram-Kanal zu kopieren. Das Dienstprogramm kann in zwei Richtungen arbeiten: Empfangen von Signalen in MT5 und Senden von Signalen an Telegramm. Keine verpassten Angebote mehr Keine Panik mehr Kapitalmanagement Benutzerfreundlichkeit DEMO https://www.mql5.com/ru/market/product/54083 Sie finden Verwendung dafür für: Kopieren eigener Trans
Dom HeatMAP Lightning Trading Panel
Jingfeng Luo
Utilitys
Dom Book HeatMAP Lightning Trading Panel Professional-Grade Microstructure Lightning Trading Panel - Benutzerhandbuch Wichtiger Hinweis: Da es sich um ein auf EA basierendes Heatmap-, Footprint-Map- und DOM-Trading-Panel-Tool handelt, kann die Demo-Version nicht richtig funktionieren und funktioniert nur in einer Live-Umgebung! 1. Produktzusammenfassung: Der Markt aus der "Gottesperspektive" Verabschieden Sie sich davon, die Marktrichtung blind aus K-Linien-Charts zu erraten - sehen Sie direkt
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Utilitys
Multifunktionales Handels-Dashboard vereinfacht den manuellen Handel. Visualisierung von Deals und Orders, Gewinn- und Verlustrechnung, One-Click-Trading, Ordermodifikation, Breakeven, Trailing Stop, Partial Stop Loss, Partial Take Profit, Schließen nach Zeit, Equity Stop Loss und Take Profit – all das ist mit einem oder wenigen Klicks, Hotkeys oder einfach durch Ziehen der Levels im Chart möglich. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie die notwendigen Szenarien testen und die Anwen
StopAndTake
Oleksandr Kashyrnyi
5 (1)
Utilitys
Produktname: StopAndTake – Ein einfaches Skript für präzise und schnelle Verwaltung von SL/TP Produktbeschreibung: StopAndTake ist ein leichtes und intuitives Skript, das für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Schnelligkeit, Präzision und Zuverlässigkeit bei der Verwaltung ihrer Positionen legen. Mit diesem Tool können Sie die Stop Loss (SL) - und Take Profit (TP) -Niveaus für alle Positionen auf dem ausgewählten Chart sofort aktualisieren – einfach und effizient. Vorteile und Nutzen: Einfac
FREE
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilitys
Es handelt sich um ein Dienstprogramm, das auf der Grundlage der Handelsaktivitäten des Kontos angepasste Nachrichten auf Telegram sendet. Sobald das Dienstprogramm auf dem Chart läuft, wird bei jeder neuen Position, die mit demselben Chartsymbol eröffnet wird, das dem Dienstprogramm hinzugefügt wurde, eine angepasste Nachricht an die in den Eingabeparametern definierte Telegram-Gruppe gesendet. Das Dienstprogramm sendet eine Nachricht an die Telegram-Gruppe, wenn eine neue Position eröffnet wir
