Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control

panneau de trading, gestion des risques, trading manuel, stop suiveur, stop loss, take profit, exécution rapide, gestion des ordres


JoOrderTrade Pro – Panneau de Trading Avancé pour MetaTrader 5


Avis extrêmement importants
Pour que l’outil fonctionne correctement, il est OBLIGATOIRE d’activer l’option « Algo Trading » dans les paramètres de MetaTrader 5. Sans cette activation, le panneau ne fonctionnera pas.


Important :
N’activez pas la fonction « OA » sans en comprendre parfaitement l’objectif.

La fonction OA (Ordre Automatique) fonctionne conjointement avec le Trailing Stop. Lorsque le trailing stop est activé et que le stop loss se déplace en faveur de la position, le système place automatiquement un ordre opposé à la position initiale exactement au niveau du trailing stop.

Exemple opérationnel :
Dans une position acheteuse, si le Trailing Stop est configuré pour s’activer après un mouvement favorable de 2 dollars, le stop loss sera ajusté et, simultanément, un ordre de vente automatique sera placé à ce niveau.

Le bouton « OA » est destiné à des stratégies de trading spécifiques intégrant une protection ou une inversion automatique de position. Si vous n’utilisez pas ce type de stratégie, il est recommandé de laisser cette fonction désactivée afin d’éviter toute exécution involontaire.

Cette fonctionnalité pourra être modifiée ou supprimée lors de futures mises à jour.



Le panneau JoOrderTrade Pro peut présenter quelques petits bugs sur certains boutons pour certains types d’utilisateurs, par exemple des textes de boutons mal alignés ou des boutons dépassant les limites du panneau. Cela se produit car certaines résolutions d’écran et échelles sont extrêmement élevées. Si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas : cela n’affecte pas directement les fonctionnalités principales du panneau. Nous travaillons intensivement à corriger ces bugs dans les prochaines mises à jour.

Remarque : Un tutoriel vidéo expliquant le fonctionnement pratique du panneau sera disponible bientôt.
Patientez.
Rappelez-vous que la vidéo est disponible uniquement sur le site MQL5.
La vidéo sera disponible en deux langues : anglais et portugais.
Si vous parlez portugais, changez la langue de la page pour visionner la vidéo en portugais.
Pourquoi le panneau n’apparaît-il pas dans le testeur démo ?
Le Strategy Tester de MT5 ne rend pas les panneaux interactifs.
Les panneaux graphiques (boîtes d’ordre) n’apparaissent pas dans le testeur lorsque l’EA est :
  • Protégé par licence
  • Compilé avec des restrictions commerciales
  • Dépendant d’interactions manuelles (clics, boutons, souris)
    Dans le testeur, il n’y a pas de souris réelle, seulement une simulation.
    De plus, les EAs payants bloquent souvent l’interface graphique (UI) dans le testeur.
    Cela est fait pour protéger le vendeur et pour :
  • Empêcher la copie du layout
  • Éviter l’ingénierie inverse
  • Forcer l’utilisation uniquement en compte réel ou démo
Que pouvez-vous faire ?
Vous pouvez acheter et tester en compte démo.
Si le panneau ne vous plaît pas, vous pouvez demander un remboursement, à condition de respecter les politiques ci-dessous.
Politique de remboursement (MQL5)
La politique officielle de MQL5 permet un remboursement sous 7 jours, à condition que :
  • Le produit n’ait pas été utilisé sur un compte réel
  • Il n’ait pas généré de bénéfice significatif
  • Il n’y ait pas eu de demandes de support abusives
  • La demande soit dans le délai imparti
CE QUE FAIT
JoOrderTrade Pro est un outil de trading professionnel qui fournit un panneau de contrôle complet et moderne pour opérer sur MetaTrader 5. Il transforme l’expérience de trading avec une interface intuitive et des fonctionnalités avancées conçues pour les traders sérieux.
Fonctionnalités principales :
  • Système complet d’ordres market et pendings
  • Trailing Stop intelligent avec activation programmable
  • Gestion avancée du Take Profit et Stop Loss
  • Statistiques journalières en temps réel
  • Système de sauvegarde automatique 24/7
  • Raccourcis clavier configurables pour une opération rapide
  • Interface responsive qui s’adapte à toute résolution
  • Système de mise à l’échelle automatique pour différents écrans
TRAILING STOP – PROTECTION AUTOMATIQUE DES PROFITS
Le Trailing Stop est un système intelligent qui protège automatiquement vos profits. Il agit comme un stop mobile qui suit le prix du marché lorsque celui-ci évolue en votre faveur, aidant à garantir que vous ne rendez pas tous les gains obtenus.
CONFIGURATION FACILE
  • Activez le bouton TRAILING ON sur le panneau
  • Choisissez si l’activation se fera en dollars ou en points
  • Définissez la distance souhaitée
  • Le système exécute l’ensemble du processus automatiquement
Idéal pour les traders souhaitant opérer avec plus de tranquillité, de discipline et une protection automatique des gains.
COMMENT ÇA FONCTIONNE
Vous configurez seulement deux règles simples :
  1. Quand commencer : définissez après quel montant de profit le trailing stop sera activé (en dollars ou points).
  2. Distance : définissez à quelle distance le stop restera derrière le prix actuel.
    Ensuite, le système s’occupe de tout automatiquement.
EXEMPLE PRATIQUE
  • Achat EUR/USD à 1.1000
  • Configuration : activation après $100 de profit | distance $50
  • À $100 de profit, le stop est placé $50 derrière le prix
  • Si le prix continue de monter, le stop suit automatiquement
  • Si le prix baisse, la position est fermée avec un profit garanti
AVANTAGES
  • Protège vos profits automatiquement
  • Ne nécessite pas une surveillance constante du marché
  • Élimine l’émotion de la décision de sortie
  • Permet de capturer des mouvements plus importants en toute sécurité
POUR QUI
Ce produit est idéal pour :
  • Traders en day trading et scalping nécessitant une exécution rapide
  • Opérateurs gérant plusieurs positions simultanément
  • Utilisateurs préférant une interface visuelle plutôt que des commandes manuelles
  • Traders utilisant des stratégies avec trailing stop dynamique
  • Toute personne souhaitant améliorer son efficacité en trading
Non adapté pour :
  • Débutants complets sans connaissances de base en trading
  • Utilisateurs cherchant des systèmes de trading entièrement automatisés (EA robots)
  • Personnes ne comprenant pas les risques du trading avec effet de levier
COMMENT UTILISER
Configuration initiale :
  • Activez Algotrading dans MetaTrader 5 (bouton « Algotrading » dans la barre d’outils – ESSENTIEL pour le fonctionnement)
Paramètres de base recommandés :
  • Position du panneau : gauche ou droite selon préférence
  • Lots prédéfinis : ajuster selon la taille du compte
  • TP/SL par défaut : configurer des niveaux de risque appropriés
  • Trailing Stop : activer selon votre stratégie de sortie
Opération quotidienne :
  • Utilisez les boutons BUY / SELL pour les ordres market
  • Utilisez les touches rapides pour des opérations rapides (B = Buy, S = Sell, X = Close)
  • Configurez le trailing stop pour protéger les gains
  • Surveillez les statistiques en temps réel directement sur le panneau
Principales touches rapides :
  • B : Acheter
  • S : Vendre
  • X : Fermer toutes les positions
  • I : Inverser les positions
  • C : Annuler toutes les ordres en attente
  • T : Activer / désactiver le trailing stop
  • M : Minimiser / restaurer le panneau
CE QUE NE FAIT PAS
Cet outil NE FAIT PAS :
  • N’est pas un robot de trading automatisé (ne prend pas de décisions seul)
  • N’effectue pas d’analyse technique ni ne génère de signaux d’entrée/sortie
  • Ne garantit pas des profits ou des résultats positifs
  • Ne fonctionne pas automatiquement sans intervention de l’utilisateur
  • Ne remplace pas l’apprentissage, la discipline et l’expérience en trading
  • N’offre pas de recommandations d’investissement
Fonctionne comme :
Un panneau de contrôle avancé qui facilite et accélère l’exécution manuelle des opérations.
AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES
ATTENTION : LE TRADING IMPLIQUE UN RISQUE ÉLEVÉ
  • Le trading avec effet de levier peut entraîner des pertes supérieures au dépôt initial
  • N’investissez pas de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre
  • Il s’agit d’un panneau d’exécution, pas d’un système garantissant des profits
  • Testez toujours en compte démo avant d’utiliser en compte réel
  • Le développeur n’est pas responsable des pertes financières
  • Consultez un conseiller financier indépendant si nécessaire
  • Utilisez toujours une gestion des risques appropriée
Configuration obligatoire pour le fonctionnement :
Vous DEVEZ activer le bouton Algotrading dans la barre d’outils de MetaTrader 5. Sans cette activation, le panneau ne fonctionnera pas.
SUPPORT ET MISES À JOUR
Le produit inclut un support technique de base et des mises à jour de compatibilité. Pour des questions techniques, utilisez le système de messages de la plateforme MQL5.
JoOrderTrade Pro –de contrôle, plus d’efficacité, trading professionnel.
Produits recommandés
Trade Control Panel
Jerry Jilun Anak Liban
Utilitaires
Trade Control Panel Function Normal One Click Function Close All Close All Profit Close All Loss Close All Pending Order Close All Sell Close All Buy Advance One Click Function 1.  Close Partial Lot Sell by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent you wanted. No longer partial close one by one for every open position Manual input for desire percent 2. Close Partial Lot Buy by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent
Super Trading Assistant Pro
Zi Fu Fu
Utilitaires
Bonjour les Traders! Je suis votre assistant commercial. Pas beaucoup de mots, laissez - moi vous parler de ma spécialité: 1. Je suis bon dans la gestion de vos positions, peu importe à quelle extrémité vous passez une commande, je peux vous aider à ajouter une ligne de stop raisonnable et à déplacer le stop loss en premier. 2. Je peux vous aider à éviter la hausse et la baisse, à éradiquer les faiblesses humaines qui ne tiennent pas leurs principes à la racine. 3. Je vais vous envoyer un messa
TrendLine Pending Order Tool
Marcelo Guimaraes de Lima
Utilitaires
Cet utilitaire ouvre les ordres lorsque la bougie touche la ligne de tendance placée manuellement, comme s'il s'agissait d'un ordre en attente plus articulé.  Il peut être utilisé sur n'importe quel actif, lorsqu'il ouvre la commande, il élimine la ligne qu'il a touchée et crée une flèche. Dans ce cas, il est utilisé pour les opérations de retournement de prix, il ouvre un ordre de vente lorsque la bougie haussière touche la ligne bottom-up et ouvre un ordre d'achat lorsque la bougie baissière
FREE
Breakout Meter
Nana Yaw Osei
Utilitaires
Overview Breakout Meter is a price action tool that identifies key breakout zones based on recent daily price activity. It highlights areas where momentum is likely to trigger, helping traders anticipate breakouts or reversals with minimal configuration. How It Works The EA analyzes a user-defined number of recent daily candles and marks high and low zones where price has shown strong reactions. It automatically updates levels with new data and removes outdated zones to keep charts clear. Users
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitaires
MultiChart Pro – Outil de gestion de graphiques pour MetaTrader 5 Cet Expert Advisor (EA) automatise l’ouverture et la configuration des graphiques dans MetaTrader 5. Il prend en charge jusqu’à quatre graphiques avec des périodes et des modèles spécifiques, y compris les graphiques hors ligne. Fonctionnalités Ouverture de graphiques : Ouvre jusqu’à trois graphiques supplémentaires (par ex. D1, M1, M15) et un graphique hors ligne (par ex. 10 secondes), tout en configurant le graphique actuel (par
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilitaires
It is a utility that posts customized messages on Telegram based on account trading activity. Once the utility is on the chart, with each new position opened from the same chart symbol the utility is added, a customized message will be sent to the Telegram group defined in the input parameters. The utility will post to the Telegram group if a new position is opened and if it is the same symbol as the chart the utility is running on. If you are using an Expert Advisor for Buy and Sell and want to
Complete Pending Orders N Grid System MT5
Leonid Basis
Utilitaires
Complete Pending Orders Grid System opens any combinations of Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit and Sell Limit pending orders and closes all existing pending orders. You just need to drop this script on the chart of a desired currency pair. Before placing all pending orders, the input window is opened allowing you to modify all input parameters: DeleteAllPendings – if 'true', then all pending orders (for current currency) are deleted. BuyStop – if 'true', Buy Stop order is opened. SellStop – if 'tr
Risk Calculator Pro Panel
Corrado Argentino
Utilitaires
Short Description: The ultimate trading assistant. Open trades on ANY symbol with automatic lot size calculation based on your risk percentage. Fast, precise, and safe. Full Description: Stop guessing your lot size. Start trading like a professional. Risk Calculator Pro Panel is designed for traders who need speed and precision. Forget manual calculations or external spreadsheets. This utility allows you to execute trades directly from the chart while automatically managing your risk. Why y
PositionCalculatorMT5
Nguyen Duy Trung
4.81 (32)
Utilitaires
Position Calculator calculates how many lots to trade based on: Entry and stop-loss levels Risk tolerance Account size (balance, equity, or even your savings account) Account currency Currency exchange rates - The main tab of the panel provides the primary control over the EA's functions and serves to output the most important calculation results: the position size, risk, reward, and risk-to-reward ratio. - The risk tab can help you assess current and potential risk and reward profile. Using a s
FREE
MT5 Signal to Telegram And Discord
Mostafa Mahmoud
Utilitaires
Signal Provider Utility Pro (Telegram & Discord) The Professional Solution for Signal Providers. Automated Broadcasting | Smart GUI Panel | Performance Reports Stop managing your signals manually. Signal Provider Utility Pro is the realiable bridge between your MetaTrader 5 terminal and your community on Telegram and Discord. Designed for high-performance signal services, this tool gives you instant control over your broadcasts without ever needing to open the settings window. From real-time tr
Multi Pairs Trading MT5
Ziheng Zhuang
Utilitaires
Ce conseiller est un tableau de bord qui vous permet de trader plusieurs paires en un seul clic. Cliquez sur       ouvrir       Ce bouton ouvre une commande pour la paire sélectionnée. Cliquez sur       fermer       Ce bouton ferme la commande pour la paire sélectionnée. Le lot de commande est le numéro saisi par l'utilisateur. Les nombres positifs correspondent aux ordres d’achat, tandis que les nombres négatifs correspondent aux ordres de vente. Cliquez sur   le bouton Fermer   pour fermer la
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitaires
JOHN EA - MANUAL TRADING ASSISTANT Professional Order Management and Risk Control Tool PRODUCT OVERVIEW JOHN EA is a manual trading assistant designed to help you efficiently manage multiple pending orders in MetaTrader 5. This is NOT an automated trading robot - you maintain complete control over all trading decisions while the EA provides advanced order management tools, risk management features, and monitoring capabilities. LICENSING & ACTIVATION Activation Policy: Your purchase includes
FREE
Smart Panel Trade
Nereu Ferreira Junior
Utilitaires
Make Trades in MetaTrader 5 with Profit Panel! If you are a MetaTrader 5 trader, you know how important it is to act quickly and accurately. With this in mind, we created the Profit Panel – an essential tool for negotiations What is the Profit Panel? Designed to make your daily trading easier. It offers a simplified and intuitive interface where you can open, manage and close transactions with just a few clicks. How does it work? The MT5 Trading Dashboard puts all the most important trading func
Extra Martingale MT5
Vladimir Pokora
Utilitaires
Is your trade at a loss? Does not matter ! You can use this Extra martingale tool.  In the set loss of your trade or your EA's trade , this tool will open another trade at a better price. It can also open multiple trades at different distances and with different lot sizes. Each trade will be assigned a TakeProfit. This tool has a lot of settings. You can set variable lot sizes, variable trade distances, variable TakeProfit sizes, maximum total profit or loss in money. You can also close trades
Telegram Broadcast MT5
Volodymyr Hrybachov
3.67 (3)
Utilitaires
The TELEGRAM BROADCAST utility helps you instantly publish your trade to the Telegram channel. If you have long wanted to create your own Telegram channel with FOREX signals, then this is what you need. TELEGRAM BROADCAST can send messages: Opening and closing deals; Placing and deleting pending orders; Modification of stop loss and take provision (last order); Stop loss and take prov triggered; Activation and deletion of a pending order: Sending trading reports; Sending a message for deposits
Horizontal lines Trade Execution Assistant
Bakyt Kenzhebek
Utilitaires
Horizontal Line Trade Assistant EA  Semi-Automated Trading Assistant      IMPORTANT :     On the main/purchased program a user can click on the Horizontal line and change it to Buy or Sell, and drag by double clicking on it. Please keep in mind that this option is not available on demo version, due to some restrictions/limitations of Strategy Tester, some Object related operations are not available in the  Strategy Tester. But, it will not prevent you from Testing, please drop an Object to chart
Telegram Singal Sender MT5
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Améliorez votre capacité à partager des signaux forex avec le Telegram Signal Sender MT5, un outil puissant conçu pour automatiser et simplifier le processus d’envoi de signaux de trading vers votre canal Telegram, parfait pour les fournisseurs de signaux débutants comme établis. Très apprécié dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et les forums MQL5 pour son efficacité dans la diffusion des signaux, cet
Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
Utilitaires
Panneau de trading,Trading manuel,Gestion des ordres,Gestion du risque,Trade Manager,Assistant de trading,Stop Loss,Take Profit,Trailing Stop,Scalping JoOrderTrade Plus – Panneau de Trading Avancé pour MT5 Deux avis extrêmement importants Pour que l’outil fonctionne correctement, il est OBLIGATOIRE d’activer l’option « Algo Trading » dans les paramètres de MetaTrader 5. Sans cette activation, le panneau ne fonctionnera pas. Le panneau JoOrderTrade Plus peut présenter quelques petits bugs sur c
Orders Executor
Claudio Aguiar De Aragao
Utilitaires
Présentation d'Orders Executor, votre compagnon de trading puissant et efficace conçu pour exécuter de manière transparente les ordres directement à partir d'un fichier texte spécifié par l'utilisateur. Cet outil de trading innovant rationalise votre processus de trading, offrant une solution pratique et automatisée pour exécuter des transactions avec précision et rapidité. Principales caractéristiques: **Intégration de fichiers texte :**    Orders Executor est conçu pour lire et interpréter
Synchronizer
PATRICK PAARSCH
Utilitaires
This Expert Advisor monitors all open positions across all symbols in MetaTrader 5. Whenever a Stop Loss (SL) or Take Profit (TP) is manually set or adjusted on any position, the EA automatically applies that value to all other open positions , regardless of symbol or order type (Buy/Sell). This ensures consistent and synchronized SL and TP levels across your account. Perfect for mobile trading via tablet or smartphone!
PL Info Panel
Koshalya
Utilitaires
This utility shows various types of information on chart, controlled by many filters and option for each of them. If you want any custom feature or want to remove something from this product for your personal use. Please send me a personal message, I'll be happy to do so for you. Inputs and features explained: BG Color - Background color of the Dashboard Text Color - Color of text info on the Dashboard Border Color - Color of Border of the Dashboard Set Color on +/- Text - True/False option wh
Strategy Manager Plus
Erwann Pannerec
Utilitaires
Strategy Manager is a  Multi-Time-Frame & Multi-Currency  Dashboard for  Metatrader 4 and 5. Thanks to a free, external graphical user interface, build your own strategy by combining any indicators and loading them into the dashboard to see the result ! In addition, you can precisely  set-up your Auto-trading & Notifications and use indicators for Stop-Loss, partial profit or limit. Filter your automatic trading & notifications with forex calendar and more. Open and Manage your orders directly w
Synchronized Cross for MT5
Steven Van Ingelgem
3 (1)
Utilitaires
The Synchronized Cross indicator allows you to link cross hairs from multiple chart windows. This means that as you move the cross hair in one chart, all other cross hairs will move together by automatically staying on the same time. If, for example you are moving your mouse cursor in a M5 timeframe (see screenshots), the crosshair will show as a line in the higher timeframes, and as an area in the lower timeframes. Thus making it easier to correlate timeframes. The input parameters are self exp
Telegram Trader MT5 Pro
Mahammadjamil Kazi
Utilitaires
Setting Up a Telegram Bot for MetaTrader 5 (MT5) MetaTrader 5 (MT5) is a powerful platform for trading, and integrating it with Telegram can help you receive trading updates and alerts efficiently. Follow these steps to set up a Telegram bot for MT5: Launch Telegram : Begin by opening the Telegram app on your device. Search for "BotFather" : In the Telegram search bar, type "BotFather" and select it from the search results. Create a New Bot : Send /start to BotFather. Next, send /newbot to initi
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilitaires
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-profit  functions - Invalidation leves - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Works with any assets and account types Really feels
Scanner Didi BB
Roberto Spadim
Utilitaires
This script use DIDI+BB indicators and display alerts, send mail, send notifications, and play sounds. Scanner can monitor market watch using  ***MARKET***  as symbol name, with  all timeframes Inputs: media_lenta=3 media_base=8 media_longa=20 bb_periodo=20 bb_shift=0 bb_deviation=1.96 symbols - Symbol list, separated by ;   when using ***MARKET*** symbols from marketwatch will be included wait_interval_between_signals - Seconds between signals, default =60, but high frequency signals should red
MMTrade
Alexander Martynov
5 (3)
Utilitaires
This tool is designed to quickly calculate the lot depending on the Stop Loss. The control is done by hot keys By default: 1 - Limit order price level 2 - Stop Loss Level 3 - Take Profit Level Space Bar - Open an order Escape - Cancel All 9 - Open 2 orders Market Order To open a Market order, click (2) and set up Stop Loss with the mouse If you want to put Take Profit - click (3) and set up Take Profit with the mouse
FREE
HotKey Trade
Juan Pablo Sanchez Correa
Utilitaires
HotKey Trade is a fast-execution panel that lets you trade with just the press of a key. Open BUY (C), SELL (V), or close all (X) orders instantly, without menus or clicks. Additionally, you can adjust the lot size with the ↑↓ arrows and view P&L, margin, and lot size in real time. Ideal for scalpers, manual traders, and those who value speed. Key-based operation - P&L and margin display - Dynamic lot size control - Compatible with any symbol and timeframe Key to BUY (Default: C) Key to SELL (De
One Click Breakeven
Kai Wei Luo
Utilitaires
One Click Breakeven Function: For multiple orders of the same currency but different order types (sell or buy), under the condition that the overall position is profitable, set the same stop-loss level or take-profit level. For example: there are currently 10 EURUSD orders, including 7 sell orders and 3 buy orders. When the overall position is profitable, if the overall take-profit for sell orders is set to 50 points: (1) When the total profit of the 7 sell orders is greater than the total loss
Close Assistant 5
Gheis Mohammadi
5 (2)
Utilitaires
Close Assistant (CA)  is a full featured utility for monitoring and closing a set of positions placed by trader or EA. It closes filtered orders in specified time or level or candle patterns or when a certain profit or loss of the total positions is reached. CA uses Zero Profit Lock function to save deposit when total profit falls to zero. Profit and loss levels can be set in fixed amount of account currency or percentage of balance or equity or margin. CA only monitors and works on filtered pos
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (16)
Utilitaires
Version Bêta Le Telegram to MT5 Signal Trader est presque prêt pour la sortie officielle en version alpha. Certaines fonctionnalités sont encore en développement et vous pourriez rencontrer de petits bugs. Si vous rencontrez des problèmes, merci de les signaler, vos retours aident à améliorer le logiciel pour tout le monde. Le prix augmentera après 20 ventes. Copies restantes à $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader est un outil puissant qui copie automatiquement les signaux de trading de
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilitaires
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitaires
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilitaires
MT5 to Telegram Signal Provider est un utilitaire facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet l'envoi de signaux spécifiés vers un chat, un canal ou un groupe Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Contrairement à la plupart des produits concurrents, il n'utilise pas d'importations DLL. [ Démonstration ] [ Manuel ] [ Version MT4 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuration Un guide utilisateur étape par étape est
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitaires
Smart Stop Manager – Exécution automatique du stop-loss avec une précision professionnelle Présentation Smart Stop Manager est la couche d’exécution de la gamme Smart Stop, conçue pour les traders qui recherchent une gestion du stop-loss structurée, fiable et entièrement automatisée sur plusieurs positions ouvertes. Il surveille en continu toutes les opérations actives, calcule le niveau de stop optimal à l’aide de la logique de structure de marché Smart Stop, puis met à jour les stops automat
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitaires
Le copieur commercial pour MT5 est un copieur commercial pour la plate-forme МetaТrader 5   . Il copie les transactions de change   entre       tous les comptes   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 pour la version COPYLOT MT5 (ou MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 pour la version COPYLOT MT4) Copieur fiable ! Version MT4 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les produits de Expforex Vous pouvez
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris les canaux privés et restreints) directement sur votre MT5.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur et offre de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour gérer et surveiller les trades. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT4 | Version Disc
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Chat Copieur MT5) est un copieur de trades local et un framework complet de gestion des risques et d'exécution conçu pour les défis commerciaux d'aujourd'hui. Des défis de prop firms à la gestion de portefeuille personnel, il s'adapte à chaque situation avec une combinaison d'exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de gestion avancée des trades. Le copieur fonctionne à la fois en mode Master (expéditeur) et Slave (récepteur), avec
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. Avec notre panneau de trading, vous pouvez exécuter des transactions en un seul clic directement depuis le graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement qu'avec le contrôle MetaTrader standard. Les calculs automatiques des paramètres et des fonctions rendent le trading plus rapide et plus pratique pour les traders. Des conseils grap
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilitaires
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitaires
DashPlus est un outil de gestion de trading avancé conçu pour améliorer l'efficacité et la performance de vos transactions sur la plateforme MetaTrader 5. Il offre un ensemble complet de fonctionnalités, incluant le calcul des risques, la gestion des ordres, des systèmes de grilles avancés, des outils basés sur les graphiques et des analyses de performance. Fonctionnalités principales 1. Grille de récupération Implémente un système de grille flexible et de moyenne pour gérer les transactions dan
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilitaires
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitaires
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitaires
Custom Alerts : Surveillez plusieurs marchés sans jamais manquer une configuration clé Présentation Custom Alerts est une solution dynamique pour les traders qui souhaitent surveiller plusieurs instruments de manière centralisée. En intégrant les données de nos outils phares — comme FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels et IX Power — Custom Alerts vous alerte automatiquement des mouvements importants du marché sans avoir à surveiller plusieurs graphiques ou risquer de manquer des opportun
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilitaires
Crypto Charting for MT5 – Intégration des graphiques cryptos dans MetaTrader 5 Présentation Crypto Charting for MT5 fournit des graphiques OHLC en temps réel via WebSocket. Il prend en charge plusieurs plateformes d’échange avec une synchronisation automatique dans MT5. Fonctionnalités Données en temps réel via WebSocket Mise à jour automatique des données historiques Synchronisation programmée après perte de connexion Compatibilité avec tous les intervalles de temps MT5 Données OHLCV complètes
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
Utilitaires
Professional Footprint Chart EA - Complete Order Flow Trading Suite DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK WHEN TESTING  See What Market Makers See! The most comprehensive order flow analysis tool for MetaTrader 5. Get institutional-grade volume analysis, real-time DOM, Time & Sales, and intelligent trade signals - all in one powerful EA. 6 Professional Panels - Complete order flow analysis suite Real-Time Tick Data - Live bid/ask volume at every price level Automatic Imbalance Detection - Spot
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitaires
Ultimate Trade Assistant MT5 — Assistant de Trading Multifonction Plus de 66 outils professionnels intégrés pour gérer, analyser et automatiser vos opérations de trading. Cet assistant regroupe la gestion du risque, le contrôle des positions, les ordres intelligents et l’analyse du marché dans un seul tableau de bord clair et efficace. Convient pour Forex, actions, indices, crypto et autres instruments financiers. Pourquoi les traders choisissent cet outil Ouverture et gestion rapides des positi
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitaires
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitaires
HYT (Help Your Trading)   est un outil conçu pour vous aider   à réduire la moyenne de   vos positions perdantes en utilisant deux techniques principales : Moyenne standard. Couverture avec ouverture ultérieure de positions dans le sens de la tendance. Cet outil vous permet de gérer plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, aussi bien pour l'achat que pour la vente. HYT calcule automatiquement la taille de la position suivante, le prix de l'ordre, la direction de la moyenne e
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilitaires
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Alert Signal Trading MT5
Trinh Dat
5 (1)
Utilitaires
The product is used to trade base on any Alert signal in MT5 Easy to setup, simple format with custom keyword All option to management orders as trailing stop, breakeen, partial close, time filter, news filter ... Option to auto open grid orders How to setup and guide: Let read all details about setup and download indicator for auto get   Alert Signal   here Do not buy if you even can not install demo EA to your VPS ( some VPS block download EA from mql5 market) We always bring customers high q
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitaires
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Plus de l'auteur
QuantumTrade Panel
Joas Da Silva Veiga
Indicateurs
tendance,analyse de tendance,signaux,alertes,panneau de trading,tableau de bord,contexte de marché,scalping,day trading,intraday,swing trading,sans repaint,sans recalcul,gestion du risque,risque rendement,support résistance,zones offre demande,pression achat vente,forex,crypto,multi timeframe QuantumTrade Panel est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 conçu pour fournir un contexte de marché complet en temps réel, regroupant tendance, zones d’équilibre, pression acheteuse et vendeuse, risque
FREE
Trade Panel Simple MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
Utilitaires
Panneau de trading,Trading manuel,Gestion des ordres,Gestion du risque,Trade Manager,Assistant de trading,Stop Loss,Take Profit,Trailing Stop,Scalping JoOrderTrade Simple – Panneau de Trading Manuel Intelligent pour MT5 IMPORTANT : Pour que l’outil fonctionne correctement, il est OBLIGATOIRE d’activer l’option « Algo Trading » dans les paramètres du MetaTrader 5. Sans cette activation, le panneau ne fonctionnera pas. Avis important   : si le panneau apparaît trop grand ou trop petit, et qu
FREE
Trend Flow Oscillator
Joas Da Silva Veiga
Indicateurs
tendance,indicateur de tendance,momentum,oscillateur,histogramme,force de tendance,flux de marche,confirmation de tendance,haussier,baissier,analyse technique   Trend Flow Oscillator Le Trend Flow Oscillator est un indicateur de flux et de momentum du marché, développé pour aider le trader à identifier clairement la force et la direction du mouvement, avec simplicité et une lecture visuelle rapide. Il est particulièrement efficace sur les graphiques de 5 minutes (M5), où les changements d
FREE
Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
Utilitaires
Panneau de trading,Trading manuel,Gestion des ordres,Gestion du risque,Trade Manager,Assistant de trading,Stop Loss,Take Profit,Trailing Stop,Scalping JoOrderTrade Plus – Panneau de Trading Avancé pour MT5 Deux avis extrêmement importants Pour que l’outil fonctionne correctement, il est OBLIGATOIRE d’activer l’option « Algo Trading » dans les paramètres de MetaTrader 5. Sans cette activation, le panneau ne fonctionnera pas. Le panneau JoOrderTrade Plus peut présenter quelques petits bugs sur c
Trend Zone Force
Joas Da Silva Veiga
Indicateurs
tendance, pullback, indicateur de tendance, volatilité, atr, moyenne mobile, ema, momentum, oscillateur, flux d’ordres, delta, trading de tendance, scalping   Ce que cela fait Identifie la tendance principale à l’aide de moyennes mobiles. Trace des zones de pullback dynamiques basées sur la volatilité. Affiche le flux directionnel du prix (pression acheteuse ou vendeuse). Aide à lire le contexte du marché pour des opérations plus précises. Voici comment j’utilise cet indicateur en pratique
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis