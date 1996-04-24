Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control
JoOrderTrade Pro – Panneau de Trading Avancé pour MetaTrader 5
Avis extrêmement importants
Pour que l’outil fonctionne correctement, il est OBLIGATOIRE d’activer l’option « Algo Trading » dans les paramètres de MetaTrader 5. Sans cette activation, le panneau ne fonctionnera pas.
Important :
N’activez pas la fonction « OA » sans en comprendre parfaitement l’objectif.
La fonction OA (Ordre Automatique) fonctionne conjointement avec le Trailing Stop. Lorsque le trailing stop est activé et que le stop loss se déplace en faveur de la position, le système place automatiquement un ordre opposé à la position initiale exactement au niveau du trailing stop.
Exemple opérationnel :
Dans une position acheteuse, si le Trailing Stop est configuré pour s’activer après un mouvement favorable de 2 dollars, le stop loss sera ajusté et, simultanément, un ordre de vente automatique sera placé à ce niveau.
Le bouton « OA » est destiné à des stratégies de trading spécifiques intégrant une protection ou une inversion automatique de position. Si vous n’utilisez pas ce type de stratégie, il est recommandé de laisser cette fonction désactivée afin d’éviter toute exécution involontaire.
Cette fonctionnalité pourra être modifiée ou supprimée lors de futures mises à jour.
Le panneau JoOrderTrade Pro peut présenter quelques petits bugs sur certains boutons pour certains types d’utilisateurs, par exemple des textes de boutons mal alignés ou des boutons dépassant les limites du panneau. Cela se produit car certaines résolutions d’écran et échelles sont extrêmement élevées. Si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas : cela n’affecte pas directement les fonctionnalités principales du panneau. Nous travaillons intensivement à corriger ces bugs dans les prochaines mises à jour.
Rappelez-vous que la vidéo est disponible uniquement sur le site MQL5.
La vidéo sera disponible en deux langues : anglais et portugais.
Si vous parlez portugais, changez la langue de la page pour visionner la vidéo en portugais.
Le Strategy Tester de MT5 ne rend pas les panneaux interactifs.
Les panneaux graphiques (boîtes d’ordre) n’apparaissent pas dans le testeur lorsque l’EA est :
- Protégé par licence
- Compilé avec des restrictions commerciales
- Dépendant d’interactions manuelles (clics, boutons, souris)
Dans le testeur, il n’y a pas de souris réelle, seulement une simulation.
De plus, les EAs payants bloquent souvent l’interface graphique (UI) dans le testeur.
Cela est fait pour protéger le vendeur et pour :
- Empêcher la copie du layout
- Éviter l’ingénierie inverse
- Forcer l’utilisation uniquement en compte réel ou démo
Vous pouvez acheter et tester en compte démo.
Si le panneau ne vous plaît pas, vous pouvez demander un remboursement, à condition de respecter les politiques ci-dessous.
La politique officielle de MQL5 permet un remboursement sous 7 jours, à condition que :
- Le produit n’ait pas été utilisé sur un compte réel
- Il n’ait pas généré de bénéfice significatif
- Il n’y ait pas eu de demandes de support abusives
- La demande soit dans le délai imparti
- Système complet d’ordres market et pendings
- Trailing Stop intelligent avec activation programmable
- Gestion avancée du Take Profit et Stop Loss
- Statistiques journalières en temps réel
- Système de sauvegarde automatique 24/7
- Raccourcis clavier configurables pour une opération rapide
- Interface responsive qui s’adapte à toute résolution
- Système de mise à l’échelle automatique pour différents écrans
- Activez le bouton TRAILING ON sur le panneau
- Choisissez si l’activation se fera en dollars ou en points
- Définissez la distance souhaitée
- Le système exécute l’ensemble du processus automatiquement
Vous configurez seulement deux règles simples :
- Quand commencer : définissez après quel montant de profit le trailing stop sera activé (en dollars ou points).
- Distance : définissez à quelle distance le stop restera derrière le prix actuel.
Ensuite, le système s’occupe de tout automatiquement.
- Achat EUR/USD à 1.1000
- Configuration : activation après $100 de profit | distance $50
- À $100 de profit, le stop est placé $50 derrière le prix
- Si le prix continue de monter, le stop suit automatiquement
- Si le prix baisse, la position est fermée avec un profit garanti
- Protège vos profits automatiquement
- Ne nécessite pas une surveillance constante du marché
- Élimine l’émotion de la décision de sortie
- Permet de capturer des mouvements plus importants en toute sécurité
- Traders en day trading et scalping nécessitant une exécution rapide
- Opérateurs gérant plusieurs positions simultanément
- Utilisateurs préférant une interface visuelle plutôt que des commandes manuelles
- Traders utilisant des stratégies avec trailing stop dynamique
- Toute personne souhaitant améliorer son efficacité en trading
- Débutants complets sans connaissances de base en trading
- Utilisateurs cherchant des systèmes de trading entièrement automatisés (EA robots)
- Personnes ne comprenant pas les risques du trading avec effet de levier
- Activez Algotrading dans MetaTrader 5 (bouton « Algotrading » dans la barre d’outils – ESSENTIEL pour le fonctionnement)
- Position du panneau : gauche ou droite selon préférence
- Lots prédéfinis : ajuster selon la taille du compte
- TP/SL par défaut : configurer des niveaux de risque appropriés
- Trailing Stop : activer selon votre stratégie de sortie
- Utilisez les boutons BUY / SELL pour les ordres market
- Utilisez les touches rapides pour des opérations rapides (B = Buy, S = Sell, X = Close)
- Configurez le trailing stop pour protéger les gains
- Surveillez les statistiques en temps réel directement sur le panneau
- B : Acheter
- S : Vendre
- X : Fermer toutes les positions
- I : Inverser les positions
- C : Annuler toutes les ordres en attente
- T : Activer / désactiver le trailing stop
- M : Minimiser / restaurer le panneau
- N’est pas un robot de trading automatisé (ne prend pas de décisions seul)
- N’effectue pas d’analyse technique ni ne génère de signaux d’entrée/sortie
- Ne garantit pas des profits ou des résultats positifs
- Ne fonctionne pas automatiquement sans intervention de l’utilisateur
- Ne remplace pas l’apprentissage, la discipline et l’expérience en trading
- N’offre pas de recommandations d’investissement
Un panneau de contrôle avancé qui facilite et accélère l’exécution manuelle des opérations.
- Le trading avec effet de levier peut entraîner des pertes supérieures au dépôt initial
- N’investissez pas de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre
- Il s’agit d’un panneau d’exécution, pas d’un système garantissant des profits
- Testez toujours en compte démo avant d’utiliser en compte réel
- Le développeur n’est pas responsable des pertes financières
- Consultez un conseiller financier indépendant si nécessaire
- Utilisez toujours une gestion des risques appropriée
Vous DEVEZ activer le bouton Algotrading dans la barre d’outils de MetaTrader 5. Sans cette activation, le panneau ne fonctionnera pas.
Le produit inclut un support technique de base et des mises à jour de compatibilité. Pour des questions techniques, utilisez le système de messages de la plateforme MQL5.