Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control

JoOrderTrade Pro – Panneau de Trading Avancé pour MetaTrader 5





Avis extrêmement importants

Pour que l’outil fonctionne correctement, il est OBLIGATOIRE d’activer l’option « Algo Trading » dans les paramètres de MetaTrader 5. Sans cette activation, le panneau ne fonctionnera pas.

Important :

N’activez pas la fonction « OA » sans en comprendre parfaitement l’objectif. La fonction OA (Ordre Automatique) fonctionne conjointement avec le Trailing Stop. Lorsque le trailing stop est activé et que le stop loss se déplace en faveur de la position, le système place automatiquement un ordre opposé à la position initiale exactement au niveau du trailing stop. Exemple opérationnel :

Dans une position acheteuse, si le Trailing Stop est configuré pour s’activer après un mouvement favorable de 2 dollars, le stop loss sera ajusté et, simultanément, un ordre de vente automatique sera placé à ce niveau. Le bouton « OA » est destiné à des stratégies de trading spécifiques intégrant une protection ou une inversion automatique de position. Si vous n’utilisez pas ce type de stratégie, il est recommandé de laisser cette fonction désactivée afin d’éviter toute exécution involontaire. Cette fonctionnalité pourra être modifiée ou supprimée lors de futures mises à jour.





Le panneau JoOrderTrade Pro peut présenter quelques petits bugs sur certains boutons pour certains types d’utilisateurs, par exemple des textes de boutons mal alignés ou des boutons dépassant les limites du panneau. Cela se produit car certaines résolutions d’écran et échelles sont extrêmement élevées. Si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas : cela n’affecte pas directement les fonctionnalités principales du panneau. Nous travaillons intensivement à corriger ces bugs dans les prochaines mises à jour.





Remarque : Un tutoriel vidéo expliquant le fonctionnement pratique du panneau sera disponible bientôt.

Patientez.

Rappelez-vous que la vidéo est disponible uniquement sur le site MQL5.

La vidéo sera disponible en deux langues : anglais et portugais.

Si vous parlez portugais, changez la langue de la page pour visionner la vidéo en portugais.

Pourquoi le panneau n’apparaît-il pas dans le testeur démo ?

Le Strategy Tester de MT5 ne rend pas les panneaux interactifs.

Les panneaux graphiques (boîtes d’ordre) n’apparaissent pas dans le testeur lorsque l’EA est :

Protégé par licence

Compilé avec des restrictions commerciales

Dépendant d’interactions manuelles (clics, boutons, souris)

Dans le testeur, il n’y a pas de souris réelle, seulement une simulation.

De plus, les EAs payants bloquent souvent l’interface graphique (UI) dans le testeur.

Cela est fait pour protéger le vendeur et pour :

Empêcher la copie du layout

Éviter l’ingénierie inverse

Forcer l’utilisation uniquement en compte réel ou démo

Que pouvez-vous faire ?

Vous pouvez acheter et tester en compte démo.

Si le panneau ne vous plaît pas, vous pouvez demander un remboursement, à condition de respecter les politiques ci-dessous.

Politique de remboursement (MQL5)

La politique officielle de MQL5 permet un remboursement sous 7 jours, à condition que :

Le produit n’ait pas été utilisé sur un compte réel

Il n’ait pas généré de bénéfice significatif

Il n’y ait pas eu de demandes de support abusives

La demande soit dans le délai imparti

CE QUE FAIT

JoOrderTrade Pro est un outil de trading professionnel qui fournit un panneau de contrôle complet et moderne pour opérer sur MetaTrader 5. Il transforme l’expérience de trading avec une interface intuitive et des fonctionnalités avancées conçues pour les traders sérieux.

Fonctionnalités principales :

Système complet d’ordres market et pendings

Trailing Stop intelligent avec activation programmable

Gestion avancée du Take Profit et Stop Loss

Statistiques journalières en temps réel

Système de sauvegarde automatique 24/7

Raccourcis clavier configurables pour une opération rapide

Interface responsive qui s’adapte à toute résolution

Système de mise à l’échelle automatique pour différents écrans

TRAILING STOP – PROTECTION AUTOMATIQUE DES PROFITS

Le Trailing Stop est un système intelligent qui protège automatiquement vos profits. Il agit comme un stop mobile qui suit le prix du marché lorsque celui-ci évolue en votre faveur, aidant à garantir que vous ne rendez pas tous les gains obtenus.

CONFIGURATION FACILE

Activez le bouton TRAILING ON sur le panneau

Choisissez si l’activation se fera en dollars ou en points

Définissez la distance souhaitée

Le système exécute l’ensemble du processus automatiquement

Idéal pour les traders souhaitant opérer avec plus de tranquillité, de discipline et une protection automatique des gains.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Vous configurez seulement deux règles simples :

Quand commencer : définissez après quel montant de profit le trailing stop sera activé (en dollars ou points). Distance : définissez à quelle distance le stop restera derrière le prix actuel.

Ensuite, le système s’occupe de tout automatiquement.

EXEMPLE PRATIQUE

Achat EUR/USD à 1.1000

Configuration : activation après $100 de profit | distance $50

À $100 de profit, le stop est placé $50 derrière le prix

Si le prix continue de monter, le stop suit automatiquement

Si le prix baisse, la position est fermée avec un profit garanti

AVANTAGES

Protège vos profits automatiquement

Ne nécessite pas une surveillance constante du marché

Élimine l’émotion de la décision de sortie

Permet de capturer des mouvements plus importants en toute sécurité

POUR QUI

Ce produit est idéal pour :

Traders en day trading et scalping nécessitant une exécution rapide

Opérateurs gérant plusieurs positions simultanément

Utilisateurs préférant une interface visuelle plutôt que des commandes manuelles

Traders utilisant des stratégies avec trailing stop dynamique

Toute personne souhaitant améliorer son efficacité en trading

Non adapté pour :

Débutants complets sans connaissances de base en trading

Utilisateurs cherchant des systèmes de trading entièrement automatisés (EA robots)

Personnes ne comprenant pas les risques du trading avec effet de levier

COMMENT UTILISER

Configuration initiale :

Activez Algotrading dans MetaTrader 5 (bouton « Algotrading » dans la barre d’outils – ESSENTIEL pour le fonctionnement)

Paramètres de base recommandés :

Position du panneau : gauche ou droite selon préférence

Lots prédéfinis : ajuster selon la taille du compte

TP/SL par défaut : configurer des niveaux de risque appropriés

Trailing Stop : activer selon votre stratégie de sortie

Opération quotidienne :

Utilisez les boutons BUY / SELL pour les ordres market

Utilisez les touches rapides pour des opérations rapides (B = Buy, S = Sell, X = Close)

Configurez le trailing stop pour protéger les gains

Surveillez les statistiques en temps réel directement sur le panneau

Principales touches rapides :

B : Acheter

S : Vendre

X : Fermer toutes les positions

I : Inverser les positions

C : Annuler toutes les ordres en attente

T : Activer / désactiver le trailing stop

M : Minimiser / restaurer le panneau

CE QUE NE FAIT PAS

Cet outil NE FAIT PAS :

N’est pas un robot de trading automatisé (ne prend pas de décisions seul)

N’effectue pas d’analyse technique ni ne génère de signaux d’entrée/sortie

Ne garantit pas des profits ou des résultats positifs

Ne fonctionne pas automatiquement sans intervention de l’utilisateur

Ne remplace pas l’apprentissage, la discipline et l’expérience en trading

N’offre pas de recommandations d’investissement

Fonctionne comme :

Un panneau de contrôle avancé qui facilite et accélère l’exécution manuelle des opérations.

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES

ATTENTION : LE TRADING IMPLIQUE UN RISQUE ÉLEVÉ

Le trading avec effet de levier peut entraîner des pertes supérieures au dépôt initial

N’investissez pas de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre

Il s’agit d’un panneau d’exécution, pas d’un système garantissant des profits

Testez toujours en compte démo avant d’utiliser en compte réel

Le développeur n’est pas responsable des pertes financières

Consultez un conseiller financier indépendant si nécessaire

Utilisez toujours une gestion des risques appropriée

Configuration obligatoire pour le fonctionnement :

Vous DEVEZ activer le bouton Algotrading dans la barre d’outils de MetaTrader 5. Sans cette activation, le panneau ne fonctionnera pas.

SUPPORT ET MISES À JOUR

Le produit inclut un support technique de base et des mises à jour de compatibilité. Pour des questions techniques, utilisez le système de messages de la plateforme MQL5.

JoOrderTrade Pro –de contrôle, plus d’efficacité, trading professionnel.