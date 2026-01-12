Fast Order Panel

⚡ Manuelles Trading-Ausführungspanel für MetaTrader 5

Dieses Tool wurde entwickelt, um den manuellen Handel in MetaTrader 5 zu vereinfachen und zu beschleunigen. Es stellt ein intuitives und praktisches On-Chart-Panel zur Verfügung, mit dem Orders ausgeführt und Positionen verwaltet werden können.

Das Konzept des Panels ist vom Order-Layout der Plattform Profit Chart inspiriert und wurde speziell für die MetaTrader-5-Umgebung angepasst, um einen vertrauten Arbeitsablauf zu bieten.

🚀 Features

Market Buy / Market Sell

Sofortige Ausführung von Marktorders mit einem Klick.

Buy Stop / Sell Stop Orders

Schnelles Platzieren von Pending Orders mit Stop-Parametern.

Schnelle Volumenauswahl

Vordefinierte Volumenbuttons für eine schnellere Orderausführung.

Stop-Offset-Einstellung

Einfache Definition der Stop-Distanz in Punkten.

Positionsumkehr

Automatische Umkehr der aktuellen Position.

Pending Orders löschen

Ein-Klick-Löschung aller Pending Orders des Symbols.

Positionen schließen (Flatten)

Sofortiges Schließen aller offenen Positionen des aktuellen Symbols.

Orders löschen + Positionen schließen

Notfallfunktion zur gleichzeitigen Order- und Positionsschließung.

📊 Trade Information Panel

Folgende Handelsinformationen werden in Echtzeit angezeigt:

Offenes Ergebnis

Tagesergebnis

Durchschnittliches Ergebnis

Gesamtergebnis

🎯 Intended Use

Geeignet für:

Manuelle Trader

Scalper

Daytrader

Aktien-, Futures-, Index- und Forex-Handel (abhängig vom Broker)

🛠️ Requirements and Compatibility

MetaTrader 5

Demo- und Live-Konten

Kompatibel mit allen MT5-Symbolen

🆓 License

Dieses Produkt wird kostenlos bereitgestellt.

⚠️ Important Notice

Dieses Produkt steht in keiner Verbindung zu Nelogica oder Profit Chart.

Die Erwähnung dient ausschließlich als Inspiration für das Interface-Design.

Trading ist mit Risiken verbunden. Dieses Tool liefert keine Handelssignale und garantiert keine Ergebnisse.