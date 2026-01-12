Fast Order Panel
- Utilitys
- Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
- Version: 1.0
⚡ Manuelles Trading-Ausführungspanel für MetaTrader 5
Dieses Tool wurde entwickelt, um den manuellen Handel in MetaTrader 5 zu vereinfachen und zu beschleunigen. Es stellt ein intuitives und praktisches On-Chart-Panel zur Verfügung, mit dem Orders ausgeführt und Positionen verwaltet werden können.
Das Konzept des Panels ist vom Order-Layout der Plattform Profit Chart inspiriert und wurde speziell für die MetaTrader-5-Umgebung angepasst, um einen vertrauten Arbeitsablauf zu bieten.
🚀 Features
-
Market Buy / Market Sell
Sofortige Ausführung von Marktorders mit einem Klick.
-
Buy Stop / Sell Stop Orders
Schnelles Platzieren von Pending Orders mit Stop-Parametern.
-
Schnelle Volumenauswahl
Vordefinierte Volumenbuttons für eine schnellere Orderausführung.
-
Stop-Offset-Einstellung
Einfache Definition der Stop-Distanz in Punkten.
-
Positionsumkehr
Automatische Umkehr der aktuellen Position.
-
Pending Orders löschen
Ein-Klick-Löschung aller Pending Orders des Symbols.
-
Positionen schließen (Flatten)
Sofortiges Schließen aller offenen Positionen des aktuellen Symbols.
-
Orders löschen + Positionen schließen
Notfallfunktion zur gleichzeitigen Order- und Positionsschließung.
📊 Trade Information Panel
Folgende Handelsinformationen werden in Echtzeit angezeigt:
-
Offenes Ergebnis
-
Tagesergebnis
-
Durchschnittliches Ergebnis
-
Gesamtergebnis
🎯 Intended Use
Geeignet für:
-
Manuelle Trader
-
Scalper
-
Daytrader
-
Aktien-, Futures-, Index- und Forex-Handel (abhängig vom Broker)
🛠️ Requirements and Compatibility
-
MetaTrader 5
-
Demo- und Live-Konten
-
Kompatibel mit allen MT5-Symbolen
🆓 License
Dieses Produkt wird kostenlos bereitgestellt.
⚠️ Important Notice
Dieses Produkt steht in keiner Verbindung zu Nelogica oder Profit Chart.
Die Erwähnung dient ausschließlich als Inspiration für das Interface-Design.
Trading ist mit Risiken verbunden. Dieses Tool liefert keine Handelssignale und garantiert keine Ergebnisse.