Fast Order Panel

⚡ Manuelles Trading-Ausführungspanel für MetaTrader 5

Dieses Tool wurde entwickelt, um den manuellen Handel in MetaTrader 5 zu vereinfachen und zu beschleunigen. Es stellt ein intuitives und praktisches On-Chart-Panel zur Verfügung, mit dem Orders ausgeführt und Positionen verwaltet werden können.

Das Konzept des Panels ist vom Order-Layout der Plattform Profit Chart inspiriert und wurde speziell für die MetaTrader-5-Umgebung angepasst, um einen vertrauten Arbeitsablauf zu bieten.

🚀 Features

  • Market Buy / Market Sell
    Sofortige Ausführung von Marktorders mit einem Klick.

  • Buy Stop / Sell Stop Orders
    Schnelles Platzieren von Pending Orders mit Stop-Parametern.

  • Schnelle Volumenauswahl
    Vordefinierte Volumenbuttons für eine schnellere Orderausführung.

  • Stop-Offset-Einstellung
    Einfache Definition der Stop-Distanz in Punkten.

  • Positionsumkehr
    Automatische Umkehr der aktuellen Position.

  • Pending Orders löschen
    Ein-Klick-Löschung aller Pending Orders des Symbols.

  • Positionen schließen (Flatten)
    Sofortiges Schließen aller offenen Positionen des aktuellen Symbols.

  • Orders löschen + Positionen schließen
    Notfallfunktion zur gleichzeitigen Order- und Positionsschließung.

📊 Trade Information Panel

Folgende Handelsinformationen werden in Echtzeit angezeigt:

  • Offenes Ergebnis

  • Tagesergebnis

  • Durchschnittliches Ergebnis

  • Gesamtergebnis

🎯 Intended Use

Geeignet für:

  • Manuelle Trader

  • Scalper

  • Daytrader

  • Aktien-, Futures-, Index- und Forex-Handel (abhängig vom Broker)

🛠️ Requirements and Compatibility

  • MetaTrader 5

  • Demo- und Live-Konten

  • Kompatibel mit allen MT5-Symbolen

🆓 License

Dieses Produkt wird kostenlos bereitgestellt.

⚠️ Important Notice

Dieses Produkt steht in keiner Verbindung zu Nelogica oder Profit Chart.
Die Erwähnung dient ausschließlich als Inspiration für das Interface-Design.

Trading ist mit Risiken verbunden. Dieses Tool liefert keine Handelssignale und garantiert keine Ergebnisse.


