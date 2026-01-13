Golden Reversal Sale
Golden Reversal EA è uno strumento professionale MT5 che combina: Segnali basati su REVERSAL STRATEGY.
SL/TP automatico: due modalità (leggi più sotto).
Gestione avanzata del rischio: limiti Drawdown giornalieri e settimanali per equity (stile prop firm).
Filtro notizie high impact (calendario MT5, eventi cartella rossa).
Filtri spread, orario, cooldown, 1 segnale per barra, max trades globali.
Pannello compatto che permette: Trading in modalità automatica (EA trade per te).
Usare come pannello trading manuale intelligente, dove BUY/SELL seguono le tue regole di gestione. Modalità Single Pair/Multi-Pair/Multi-Frame, controllo separato: Solo alert (AlertsOnly).
Trading automatico (AutoTrade).
Doppia funzione: EA automatico + Pannello per i tuoi trade
Raccomando di attivare la casella 'Allow algorithmic trading'. Nel menu EA controlli modalità Alert Only/AutoTrade, così pannello e alert funzionano anche quando non vuoi che EA trade automaticamente per te.
Anche nei trade manuali, EA usa le tue regole attuali:
SL/TP (per ATR, manuale, ATR scan o SL/TP PRO).
BreakEven, Trailing Stop e Partial.
Filtri spread, orario, news, ecc.
Limite Drawdown giornaliero/settimanale se attivato.
Decidi tu l'ingresso, EA gestisce il trade secondo impostazioni pannello.
EA può anche disegnare:
Frecce e punti segnale (RSI/Stoch).
Overlay R:R su trade aperti.
Simulatore R:R manuale (modalità DRAW R:R) dove trascini ENTRY/TP/SL.
Aggiungi coppie e timeframe al menu in MAIUSCOLO seguito da uno con (,). Non dimenticare di scriverli esattamente come li chiama il tuo broker.
Include due modalità automatiche per stop loss e take profit: SL/TP PRO - ATR scan.
Immagini dettagliano profili disponibili per modalità - lascia attivo nel pannello e EA seleziona quello corretto.
Suggerimento funding: Se limite broker es. 5% giornaliero, configura EA intorno 4.0-4.5% per margine su spread, gap e slippage.
Supporto e Community
Per domande, supporto o condivisione config, scrivici e unisciti alla community dove condividiamo:
Esempi preset per coppia/timeframe.
Idee utilizzo pannello trading manuale.
Aggiornamenti e miglioramenti futuri.
telegram: https://t.me/aprendizajeD360