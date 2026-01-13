Golden Reversal Sale

Questa è un’offerta mensile. Non dimenticare di scriverci dopo l’acquisto e di unirti alle community.

Golden Reversal EA è uno strumento professionale MT5 che combina: Segnali basati su REVERSAL STRATEGY.


SL/TP automatico: due modalità (leggi più sotto).

Gestione avanzata del rischio: limiti Drawdown giornalieri e settimanali per equity (stile prop firm).

Filtro notizie high impact (calendario MT5, eventi cartella rossa).

Filtri spread, orario, cooldown, 1 segnale per barra, max trades globali.

Pannello compatto che permette: Trading in modalità automatica (EA trade per te).

Usare come pannello trading manuale intelligente, dove BUY/SELL seguono le tue regole di gestione. Modalità Single Pair/Multi-Pair/Multi-Frame, controllo separato: Solo alert (AlertsOnly).

Doppia funzione: EA automatico + Pannello per i tuoi trade


Raccomando di attivare la casella 'Allow algorithmic trading'. Nel menu EA controlli modalità Alert Only/AutoTrade, così pannello e alert funzionano anche quando non vuoi che EA trade automaticamente per te.


Anche nei trade manuali, EA usa le tue regole attuali:


SL/TP (per ATR, manuale, ATR scan o SL/TP PRO).

BreakEven, Trailing Stop e Partial.

Filtri spread, orario, news, ecc.

Limite Drawdown giornaliero/settimanale se attivato.


Decidi tu l'ingresso, EA gestisce il trade secondo impostazioni pannello.


EA può anche disegnare:


Frecce e punti segnale (RSI/Stoch).

Overlay R:R su trade aperti.

Simulatore R:R manuale (modalità DRAW R:R) dove trascini ENTRY/TP/SL.


Aggiungi coppie e timeframe al menu in MAIUSCOLO seguito da uno con (,). Non dimenticare di scriverli esattamente come li chiama il tuo broker.


Include due modalità automatiche per stop loss e take profit: SL/TP PRO - ATR scan.

Immagini dettagliano profili disponibili per modalità - lascia attivo nel pannello e EA seleziona quello corretto.


Suggerimento funding: Se limite broker es. 5% giornaliero, configura EA intorno 4.0-4.5% per margine su spread, gap e slippage.


Supporto e Community

Per domande, supporto o condivisione config, scrivici e unisciti alla community dove condividiamo:


Esempi preset per coppia/timeframe.

Idee utilizzo pannello trading manuale.

Aggiornamenti e miglioramenti futuri.


telegram: https://t.me/aprendizajeD360

whatsapp:https://chat.whatsapp.com/HacnUluJEwg1RkvmSQgRH7

