Golden Reversal Sale

Golden Reversal EA는 REVERSAL STRATEGY 기반 신호를 결합한 전문 MT5 도구입니다.


REVERSAL STRATEGY 기반 신호.

자동 SL/TP: 2가지 모드 (아래 자세히).

고급 리스크 관리: 일일/주간 드로다운 제한 (prop firm 스타일).

고위험 뉴스 필터 (MT5 캘린더, 빨간 폴더 이벤트).

스프레드, 시간, 쿨다운, 1바 1신호, 최대 글로벌 거래 필터.

컴팩트 패널로 가능: 자동 모드 거래 (EA가 대신 거래).

지능형 수동 거래 패널로 사용 (BUY/SELL가 관리 규칙 따름). Single Pair/Multi-Pair/Multi-Frame 모드, 개별 제어: 알림만 (AlertsOnly).

자동 거래 (AutoTrade).


이중 기능: 자동 EA + 본인 거래용 패널


'알고리즘 거래 허용' 체크박스 활성화를 권장합니다. EA 메뉴에서 Alert Only/AutoTrade 모드를 제어할 수 있어 EA의 자동 거래를 원하지 않을 때도 패널과 알림이 작동합니다.


수동 거래에서도 EA는 현재 규칙 사용:


SL/TP (ATR, 수동, ATR 스캔 또는 SL/TP PRO).

BreakEven, 트레일링 스탑, 부분 청산.

스프레드, 시간, 뉴스 필터 등.

활성화 시 일일/주간 드로다운 제한.


진입은 사용자가 결정하고, EA가 패널 설정에 따라 거래 관리.


EA는 다음 그리기도 가능:


신호 화살표와 점 (RSI/Stoch).

개방 거래의 R:R 오버레이.

수동 R:R 시뮬레이터 (DRAW R:R 모드)에서 ENTRY/TP/SL 드래그.


메뉴에 통화쌍과 타임프레임 추가: 대문자로 (,) 붙은 하나. 브로커 명명법대로 작성.


스탑로스와 테이크프로핏 배치의 2가지 자동 모드: SL/TP PRO - ATR 스캔.

이미지로 각 모드의 사용 가능 프로필 상세 - 패널에서 활성 상태로 두면 EA가 올바른 것 선택.


펀딩 제안: 브로커 제한 예를 들어 일일 5%라면 EA를 4.0-4.5%로 설정해 스프레드, 갭, 슬리피지 여유 확보.


지원 및 커뮤니티

질문, 지원, 설정 공유를 위해 연락주시고 커뮤니티 참여:

통화쌍/타임프레임 프리셋 예시.

수동 거래 패널 활용 아이디어.

미래 업데이트 및 개선.


telegram: https://t.me/aprendizajeD360

whatsapp: https://chat.whatsapp.com/HacnUluJEwg1RkvmSQgRH7

