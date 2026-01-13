Golden Reversal Sale

Golden Reversal EA 是 MT5 的专业工具，结合：基于 REVERSAL STRATEGY 的信号。


基于 REVERSAL STRATEGY 的信号。

自动 SL/TP：两种模式（详见下方）。

高级风险管理：按权益的每日和每周回撤限制（prop firm 风格）。

高影响力新闻过滤器（MT5 日历，红色文件夹事件）。

点差、时间、冷却、每根K线1个信号、最大全局交易过滤器。

紧凑面板允许您：自动模式交易（EA 替您交易）。

用作智能手动交易面板，BUY/SELL 遵循您的管理规则。Single Pair/Multi-Pair/Multi-Frame 模式，分别控制：仅警报（AlertsOnly）。

自动交易（AutoTrade）。


双重功能：自动 EA + 您自己的交易面板


建议启用"允许算法交易"复选框。在 EA 菜单中您可以控制 Alert Only/AutoTrade 模式，即使您不希望 EA 自动替您交易，面板和警报仍会工作。


即使手动交易，EA 也使用您当前的规则：


SL/TP（按 ATR、手动、ATR scan 或 SL/TP PRO）。

BreakEven、追踪止损和部分平仓。

点差、时间、新闻过滤器等。

如果启用，每日/每周回撤限制。


您决定入场，EA 根据面板设置管理交易。


EA 还可以绘制：


信号箭头和点（RSI/Stoch）。

开仓交易上的 R:R 叠加层。

手动 R:R 模拟器（DRAW R:R 模式），拖动 ENTRY/TP/SL。


将货币对和时间框架添加到菜单，使用大写字母后跟一个带(,)的。别忘了按经纪商命名方式书写。


包含两种自动止损和止盈放置模式：SL/TP PRO - ATR scan。

图片详细说明每种模式的可用配置文件 - 您可以在面板中保持激活，EA 将选择正确的。


融资建议：如果经纪商每日限制例如 5%，将 EA 配置为 4.0-4.5% 以留出点差、跳空和滑点的余量。


支持和社区

如有疑问、支持或分享配置，请写信给我们并加入我们的社区，我们分享：


货币对/时间框架预设示例。

手动交易面板使用创意。

未来更新和改进。


telegram: https://t.me/aprendizajeD360

whatsapp: https://chat.whatsapp.com/HacnUluJEwg1RkvmSQgRH7

