Golden Reversal Sale

Esta é uma oferta mensal. Não se esqueça de nos enviar uma mensagem após a compra e de entrar nas comunidades.

Golden Reversal EA é uma ferramenta profissional MT5 que combina: Sinais baseados em ESTRATÉGIA DE REVERSÃO.

Sinais baseados em ESTRATÉGIA DE REVERSÃO.
SL/TP automático: dois modos (leia mais abaixo).
Gestão avançada de risco: Limites de Drawdown diário e semanal por equity (estilo prop firm).
Filtro de notícias de alto impacto (calendário MT5, eventos pasta vermelha).
Filtros de spread, horário, cooldown, 1 sinal por barra, máx. trades globais.
Painel compacto que permite: Negociar em modo automático (EA negocia por você).
Usar como painel de trading manual inteligente, onde BUY/SELL seguem suas regras de gestão. Modos Single Pair/Multi-Pair/Multi-Frame, com controle separado para: Apenas alertas (AlertsOnly).
Negociação automática (AutoTrade).

Função dupla: EA automático + Painel para seus próprios trades

Recomendo ativar a caixa 'Allow algorithmic trading'. No menu do EA você controla modo Alert Only/AutoTrade, assim painel e alertas funcionam mesmo quando não quer que EA negocie automaticamente por você.

Mesmo em trades manuais, EA usa suas regras atuais:

SL/TP (por ATR, manual, ATR scan ou SL/TP PRO).
BreakEven, Trailing Stop e Partial.
Filtros de spread, horário, notícias, etc.
Limite Drawdown diário/semanal se ativado.

Você decide a entrada, EA gerencia trade conforme configurações do painel.

EA também pode desenhar:

Setas e pontos de sinal (RSI/Stoch).
Overlays R:R em trades abertos.
Simulador manual R:R (modo DRAW R:R) onde arrasta ENTRY/TP/SL.

Adicione pares e timeframes ao menu em MAIÚSCULAS seguido de um com (,). Não esqueça de escrevê-los exatamente como seu broker nomeia.

Inclui dois modos automáticos para stop loss e take profit: SL/TP PRO - ATR scan.
Imagens detalham perfis disponíveis por modo - pode deixar ativo no painel e EA seleciona o correto.

Sugestão para funding: Se limite do broker é ex. 5% diário, configure EA em 4.0-4.5% para margem de spreads, gaps e slippage.

Suporte e Comunidade
Para dúvidas, suporte ou compartilhar configs, escreva-nos e junte-se à comunidade onde compartilhamos:

Exemplos de presets por par/timeframe.
Ideias de uso do painel trading manual.
Atualizações e melhorias futuras.


