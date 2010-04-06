Dieser Expert Advisor mit dem Namen "Sarah Black" ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Es handelt sich um einen umfassenden Handelsroboter mit mehreren Funktionen, der alle Aspekte der Handelsausführung automatisch verwaltet.

Der EA basiert auf einem strukturierten Ansatz zur Marktanalyse und zum Handelsmanagement. Er enthält ein visuelles Kontrollpanel direkt auf dem Chart, das eine Echtzeit-Überwachung des Status, der Kontostatistiken und der wichtigsten Metriken ermöglicht. Dieses Panel enthält interaktive Steuerelemente, die es dem Händler ermöglichen, den EA manuell zu aktivieren oder zu deaktivieren, alle offenen Positionen auf einmal zu schließen und den Risikoprozentsatz pro Handel über voreingestellte Schaltflächen (20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %) dynamisch anzupassen.

Ein Hauptmerkmal dieses EA ist seine fortschrittliche Risiko- und Geldmanagement-Suite. Er kann Positionsgrößen auf der Grundlage eines festen Lots oder eines dynamischen Prozentsatzes des Kontostands berechnen. Er enthält konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, einen Trailing-Stop-Mechanismus zum Schutz von Gewinnen und prüft, ob der Kontostand und die freie Marge ausreichen, bevor er einen Handel eröffnet.

Das System umfasst mehrere praktische Filter und Schutzmechanismen. Es kann so eingestellt werden, dass es nur innerhalb der vom Benutzer definierten Handelszeiten arbeitet, alle Positionen auf Wunsch automatisch vor dem Wochenende schließt und eine maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen vorschreibt. Der EA ist so konzipiert, dass er auf Balkenbasis arbeitet und neue Marktdaten bei jedem Candlestick-Schluss analysiert.

Der EA ist technisch robust und wickelt alle Vorgänge der Auftragserteilung, -änderung und -schließung automatisch ab. Er verwaltet die Handelsidentifikation durch eine eindeutige magische Zahl und beinhaltet eine umfassende Fehlerbehandlung. Seine Architektur ist für ein bestimmtes Chartintervall kalibriert, das die optimale Balance zwischen Signalfrequenz und Rauschunterdrückung für sein analytisches Modell bietet.

Dieser EA ist speziell für den 5-Minuten-Zeitrahmen (M5) optimiert und soll dort mit höchster Effizienz arbeiten. Seine interne Logik und Parameterabstimmung sind auf die Marktdynamik und das Volatilitätsprofil dieses Zeitintervalls abgestimmt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich um ein voll funktionsfähiges, panelgesteuertes automatisches Handelssystem handelt, dessen operatives Design grundlegend auf den 5-Minuten-Zeitrahmen ausgerichtet ist.