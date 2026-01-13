Golden Reversal Sale

Esta es una oferta mensual. No olvides escribirnos luego de la compra y unirte a las comunidades.

Golden Reversal EA es una herramienta profesional para MT5 que combina:

Señales basadas en ESTRATEGIA DE REVERSION .

. SL/TP de forma automatica : dos modos leer mas abajo.

Gestión avanzada del riesgo:

Límite de Drawdown diario y semanal por equity (estilo prop firm).

Filtro de noticias de alto impacto (calendario MT5, carpetas rojas).

Filtro de spread, horario, cooldown, 1 señal por barra , máx. operaciones globales.

que te permite: Operar en modo automático (EA opera por ti).

Usarlo como panel de trading manual inteligente , donde BUY/SELL siguen tus reglas de gestión.

, con control separado de: Solo alertas ( AlertsOnly ).

Operativa automática (AutoTrade).

Doble función: EA automático + Panel para tus propios trades

Te recomiendo dejar activa la casilla permitir trading algoritmico y en el menu de la EA puedes controlar si deseas el modo Alert Only / autotrade, de esta manera el panel y las alertas te llegaran cuando no desees que la EA opere aun por ti.

Incluso en trades manuales, la EA usa tus reglas actuales:

SL / TP (por ATR, manual , ATR scan o sl/tp pro ).

(por ATR, manual , ATR scan o sl/tp pro ).

BreakEven, Trailing Stop y Parcial .

Filtros de spread, horario, noticias, etc.



Límite de Drawdown diario/semanal si está activado.

Es decir:

El EA también puede dibujar:

Flechas y puntos de señal (RSI/Stoch).



Overlays de R:R sobre las operaciones abiertas.

Un simulador manual R:R (modo DRAW R:R) donde arrastras ENTRY/TP/SL.

Agrega pares y temporalidades al menú en letras mayúsculas seguidas por una con (,) no olvides escribirlos de la manera en la que tu bróker los nombra.

Incluye dos modos automáticos para colocación de stop loss y take profit: sl/tp PRO - ATR scan .

Detallo en las imágenes la lista de perfiles disponibles para cada modo, puedes dejar activo en el panel y la EA elegirá el correcto.





Sugerencia para fondeos:

Si el límite del broker es, por ejemplo, 5% diario, puedes configurar la EA en torno a 4.0–4.5% para dejar margen a spreads, gaps y slippage.

Soporte y comunidad

Para consultas, soporte o compartir configuraciones:

Escríbenos y únete a nuestra comunidad, donde compartiremos:

Ejemplos de presets por par/timeframe.

Ideas de uso del panel en trading manual.

Novedades y mejoras futuras del sistema.

telegram: https://t.me/aprendizajeD360

whatsapp: https://chat.whatsapp.com/HacnUluJEwg1RkvmSQgRH7?mode=ems_copy_t