EA SB8 Panel Trade

SB-8 - Manuelles Handelspanel mit festem Risiko und Visualisierung im TradingView-Stil für MT5

SB-8 ist ein fortschrittliches manuelles Handelspanel für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um Trades visuell, schnell und ohne Berechnungen auszuführen.

Es wurde speziell für Trader entwickelt, die von TradingView kommen und die MT5 oft verwirrend finden, wenn es um Risikomanagement und Handelsvisualisierung geht.

Mit SB-8 müssen Sie keine Losgrößen, Prozentsätze oder Risiken berechnen.

Sie verschieben einfach die Stop-Loss-Linie, und das Panel erledigt alles automatisch.

🔹 Hauptvorteile

Festes automatisches Risiko von 8 $

Keine Losgrößen- oder Prozentberechnungen

Vollständig verschiebbarer visueller Stop-Loss

Automatischer 1:3 Take Profit , jederzeit einstellbar

Grafische Visualisierung im TradingView-Stil

Handel wird automatisch eröffnet, wenn SL platziert wird

Sauberer, schneller und fehlerfreier manueller Handel

🔹 Wie es funktioniert

KAUFEN/VERKAUFEN

Drücken Sie BUY oder SELL

Eine bewegliche Stop-Loss-Linie erscheint

Einmal platziert: Der Handel wird automatisch eröffnet Genaues Risiko: $8 Automatischer 1:3 TP

Take Profit kann jederzeit angepasst werden

Visualisierung im TradingView-Stil

Das Panel zeichnet automatisch:

🟥 Rote Zone → Risiko (Stop Loss)

🟩 Grüne Zone → erwarteter Gewinn (Take Profit)

Projektion von 60 Kerzen

Sie verstehen sofort die gesamte Handelsstruktur.

🔹 Manueller Ausstieg (Gewinnsicherung)

Aktiviert eine bewegliche gelbe Linie

Funktioniert wie ein dynamischer manueller Ausstieg

Ändert den ursprünglichen Stop Loss nicht

Wenn der Kurs die Linie berührt → Position wird geschlossen

Ideal zur Gewinnsicherung ohne visuelle Verwirrung

🔹 Alle schließen

Schließt sofort alle Positionen für das aktuelle Symbol

Perfekt für Notausstiege oder schnelles Handelsmanagement

🔹 MT5-Kompatibilität

SB-8 ist mit allen MetaTrader 5 Versionen kompatibel.

Es wurde hauptsächlich auf OANDA MT5 entwickelt und getestet, wo die Schaltflächenbeschriftungen sichtbar sind.

Auf einigen Standard-MT5-Umgebungen:

Alle Funktionen funktionieren genau gleich

Schaltflächen können ohne Text erscheinen

Dies ist eine optische Einschränkung des MT5, nicht des EA

👉 Textbeschriftungen können auf Wunsch manuell mit dem Text-Tool von MT5 hinzugefügt werden.

🔹 Loyalitäts-Rabattprogramm

Wenn der Benutzer innerhalb von 12 Monaten kauft:

SB-8

SB-80

SB-800

SB-8000

kauft, erhält er einen Rabatt von 50 % auf das nächste Produkt der Serie.

Der Rabatt wird nach dem Kauf persönlich abgewickelt.

🔹 Strategie-Tester Hinweis

Dieser EA ist ein manuelles Trading-Panel.

Trades werden nur durch Benutzerinteraktion ausgeführt.

Um die Anforderungen des Marktes zu erfüllen, wird ein minimaler Testhandel nur im Strategy Tester Modus ausgeführt.

Unter Live-Bedingungen findet kein automatisierter Handel statt.