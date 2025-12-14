EA SB8 Panel Trade
- Utilitys
- Juan Manuel Bernal Martin
- Version: 1.42
- Aktivierungen: 5
SB-8 - Manuelles Handelspanel mit festem Risiko und Visualisierung im TradingView-Stil für MT5
SB-8 ist ein fortschrittliches manuelles Handelspanel für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um Trades visuell, schnell und ohne Berechnungen auszuführen.
Es wurde speziell für Trader entwickelt, die von TradingView kommen und die MT5 oft verwirrend finden, wenn es um Risikomanagement und Handelsvisualisierung geht.
Mit SB-8 müssen Sie keine Losgrößen, Prozentsätze oder Risiken berechnen.
Sie verschieben einfach die Stop-Loss-Linie, und das Panel erledigt alles automatisch.
🔹 Hauptvorteile
-
Festes automatisches Risiko von 8 $
-
Keine Losgrößen- oder Prozentberechnungen
-
Vollständig verschiebbarer visueller Stop-Loss
-
Automatischer 1:3 Take Profit, jederzeit einstellbar
-
Grafische Visualisierung im TradingView-Stil
-
Handel wird automatisch eröffnet, wenn SL platziert wird
-
Sauberer, schneller und fehlerfreier manueller Handel
🔹 Wie es funktioniert
KAUFEN/VERKAUFEN
-
Drücken Sie BUY oder SELL
-
Eine bewegliche Stop-Loss-Linie erscheint
-
Einmal platziert:
-
Der Handel wird automatisch eröffnet
-
Genaues Risiko: $8
-
Automatischer 1:3 TP
-
-
Take Profit kann jederzeit angepasst werden
Visualisierung im TradingView-Stil
Das Panel zeichnet automatisch:
-
🟥 Rote Zone → Risiko (Stop Loss)
-
🟩 Grüne Zone → erwarteter Gewinn (Take Profit)
-
Projektion von 60 Kerzen
Sie verstehen sofort die gesamte Handelsstruktur.
🔹 Manueller Ausstieg (Gewinnsicherung)
-
Aktiviert eine bewegliche gelbe Linie
-
Funktioniert wie ein dynamischer manueller Ausstieg
-
Ändert den ursprünglichen Stop Loss nicht
-
Wenn der Kurs die Linie berührt → Position wird geschlossen
-
Ideal zur Gewinnsicherung ohne visuelle Verwirrung
🔹 Alle schließen
-
Schließt sofort alle Positionen für das aktuelle Symbol
-
Perfekt für Notausstiege oder schnelles Handelsmanagement
🔹 MT5-Kompatibilität
SB-8 ist mit allen MetaTrader 5 Versionen kompatibel.
Es wurde hauptsächlich auf OANDA MT5 entwickelt und getestet, wo die Schaltflächenbeschriftungen sichtbar sind.
Auf einigen Standard-MT5-Umgebungen:
-
Alle Funktionen funktionieren genau gleich
-
Schaltflächen können ohne Text erscheinen
-
Dies ist eine optische Einschränkung des MT5, nicht des EA
👉 Textbeschriftungen können auf Wunsch manuell mit dem Text-Tool von MT5 hinzugefügt werden.
🔹 Loyalitäts-Rabattprogramm
Wenn der Benutzer innerhalb von 12 Monaten kauft:
-
SB-8
-
SB-80
-
SB-800
-
SB-8000
kauft, erhält er einen Rabatt von 50 % auf das nächste Produkt der Serie.
Der Rabatt wird nach dem Kauf persönlich abgewickelt.
🔹 Strategie-Tester Hinweis
Dieser EA ist ein manuelles Trading-Panel.
Trades werden nur durch Benutzerinteraktion ausgeführt.
Um die Anforderungen des Marktes zu erfüllen, wird ein minimaler Testhandel nur im Strategy Tester Modus ausgeführt.
Unter Live-Bedingungen findet kein automatisierter Handel statt.