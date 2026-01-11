Gold Guard Pro

⚜️ GoldGuard Pro: Präziser Goldhandel für MT5

Beherrschen Sie den XAUUSD mit disziplinierter Automatisierung und absoluter Transparenz

GoldGuard Pro ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für die einzigartige Volatilität des Goldmarktes(XAUUSD) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu "Black Box"-Systemen, die ihre Logik verbergen, wurde GoldGuard Pro für disziplinierte Händler entwickelt, die Wert auf Risikokonsistenz, strukturelle Klarheit und Echtzeit-Kontrolle legen.

In einem Markt, in dem viele EAs aufgrund von übermäßigem Leverage und chaotischer Ausführung scheitern, zeichnet sich GoldGuard Pro durch die Einhaltung eines strikten, regelbasierten Rahmens aus, der Ihr Kapital schützt und gleichzeitig hochwahrscheinliche Trendbewegungen abbildet.

🚀 Warum GoldGuard Pro wählen?

🛡️ Risikomanagement auf institutionellem Niveau: Kein Martingale. Keine Gitternetze. Kein "Recovery"-Wahnsinn. GoldGuard Pro arbeitet mit festen Losgrößen und einer Einzelpositionslogik, um sicherzustellen, dass Ihr Drawdown vorhersehbar und Ihr Wachstum nachhaltig bleibt.

📊 Visuelles Dashboard: Verschaffen Sie sich ein umfassendes Situationsbewusstsein. Das integrierte On-Chart-HUD zeigt den Marktstatus, die Trendrichtung, Handelssignale und tägliche Performance-Metriken auf einen Blick an.

⚡ Schnelle manuelle Überschreibungen: Behalten Sie die volle Kontrolle. Mit nur einem Tastendruck ( "C" für Close All ) können Sie den Markt bei wichtigen Nachrichten oder unerwarteter Volatilität sofort verlassen.

📉 Intelligente Ausführungsfilter: Integrierte Spread-Filter und Cooldown-Timer sorgen dafür, dass Sie nur unter optimalen Bedingungen in den Markt einsteigen und so kostspielige Slippage- und Rache-Handelsschleifen vermeiden.

💎 Erweiterte Funktionssuite

Dreifach-EMA-Trend-Engine: Verwendet einen ausgeklügelten Multi-Zeitrahmen-Trendfilter (Fast, Slow und Anchor MAs), um sicherzustellen, dass Sie immer mit dem Momentum und nie dagegen handeln.

RSI-Volatilitätswächter: Ein optionaler RSI-Filter stellt sicher, dass Sie nur dann einsteigen, wenn der Kurs nicht überzogen ist, und sorgt so für eine zusätzliche mathematische Bestätigung.

Tägliche Sicherheitslimits: Legen Sie eine maximale Anzahl von Trades pro Tag fest. Sobald das Limit erreicht ist, ruht der EA, um Overtrading zu verhindern und Ihre Gewinne zu bewahren.

MQL5 VPS-fähig: Leichtgewichtiger, optimierter Code, der für eine 24/7-Ausführung mit niedriger Latenz auf jedem VPS entwickelt wurde.

🛠️ Strategische Parameter

Anpassbar an Ihren Handelsstil:

Handelseinstellungen: Festes Lot (0,01), harter TP/SL in USD und maximale tägliche Trades.

Trend-Logik: Vollständig anpassbare Fast-, Slow- und Trend-EMA-Perioden.

Einstiegs-Filter: Umschaltbarer RSI-Filter mit einstellbaren Schwellenwerten für Überkauft/Überverkauft.

System-Schutz: Max Spread-Filter und Cooldown-Timer (in Sekunden).

📈 Empfehlung & Einrichtung

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M15 (Optimiert), aber anpassbar an Ihre Strategie.

Kontotyp: ECN- oder Low Spread-Konten empfohlen.

Erster Schritt: Testen Sie immer auf einem Demokonto, um den EA an die Spreads und Bedingungen Ihres Brokers anzupassen.