Dimitri EURUSD

EURUSD Smart Risk EA - FTMO-freundliche Strategie

EURUSD Smart Risk EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der unter Berücksichtigung eines strikten Risikomanagements und der Disziplin von Prop-Firmen entwickelt wurde.

Während des Backtestings der letzten 12 Monate erzielte die Strategie ein Kontowachstum von +220%, während sie konservative Risikoregeln respektiert, ähnlich denen, die von FTMO und anderen Prop-Firmen verlangt werden.

Der EA handelt ausschließlich mit EURUSD und konzentriert sich auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit und kontrolliertem Engagement.
Es gibt keine Martingale, kein Grid und keine riskante Mittelwertbildung, was ihn für Händler geeignet macht, die Beständigkeit über Glücksspiel schätzen.

🔹 Die wichtigsten Highlights:

  • ✔ Backtested +220% Wachstum in 1 Jahr

  • ✔ Entwickelt, um FTMO-ähnliche Risikolimits zu respektieren

  • ✔ Kein Martingal, kein Raster

  • ✔ Intelligenter Stop-Loss und risikobasierte Positionsgrößenbestimmung

  • ✔ Optimiert ausschließlich für EURUSD

  • ✔ Funktioniert am besten auf dem H1-Zeitrahmen

Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die langfristige Stabilität, Disziplin und eine professionelle Risikokontrolle wünschen und keine unrealistischen Versprechungen.


