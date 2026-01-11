Gold Guard Pro

⚜️ GoldGuard Pro: Precision Gold Trading para MT5

Domine el XAUUSD con Automatización Disciplinada y Transparencia Absoluta

GoldGuard Pro es un Asesor Experto (EA) de grado profesional diseñado específicamente para la volatilidad única del mercado del Oro(XAUUSD). A diferencia de los sistemas de "caja negra" que ocultan su lógica, GoldGuard Pro está construido para el trader disciplinado que valora la consistencia del riesgo, la claridad estructural y el control en tiempo real.

En un mercado en el que muchos EAs fallan debido a un apalancamiento excesivo y a una ejecución caótica, GoldGuard Pro sobresale al adherirse a un marco estricto, basado en reglas, diseñado para proteger su capital mientras captura movimientos de tendencia de alta probabilidad.

🚀 ¿Por qué elegir GoldGuard Pro?

🛡️ Gestión de Riesgo de Grado Institucional: Sin Martingala. No Grids. Sin locuras de "Recuperación". GoldGuard Pro opera con tamaños de lote fijos y lógica de posición única para asegurar que su drawdown permanezca predecible y su crecimiento sostenible.

📊 Cuadro de mandos Pro-Visual: Obtenga una conciencia situacional completa. El HUD integrado en el gráfico muestra el estado del mercado, la dirección de la tendencia, las señales de trading y las métricas de rendimiento diarias de un vistazo.

Anulaciones manuales rápidas: Mantenga el control total. Con teclas de acceso rápido de un solo toque ( 'C' para Cerrar Todo ), puede salir del mercado instantáneamente durante noticias de alto impacto o volatilidad inesperada.

Filtros de ejecución inteligentes: Los filtros de diferencial integrados y los temporizadores de enfriamiento le garantizan que sólo entrará en el mercado en condiciones óptimas, evitando los costosos deslizamientos y los bucles de "operaciones de venganza".

💎 Conjunto de funciones avanzadas

Motor de Tendencia Triple-EMA: Utiliza un sofisticado filtro de tendencia multi-marco de tiempo (MAs Rápida, Lenta y de Anclaje) para asegurar que siempre está operando con el impulso, nunca en contra de él.

Protección de volatilidad RSI: Un filtro RSI opcional asegura que las entradas se produzcan sólo cuando el precio no está sobreextendido, añadiendo una capa extra de confirmación matemática.

Límites diarios de seguridad: Establezca un número máximo de operaciones por día. Una vez alcanzado el límite, el EA descansa, evitando el exceso de operaciones y preservando sus ganancias.

Preparado para MQL5 VPS: Código ligero y optimizado diseñado para una ejecución 24/7 de baja latencia en cualquier VPS.

🛠️ Parámetros Estratégicos

Personalizable según su estilo de trading:

Parámetros Comerciales: Lote Fijo (0.01), TP/SL Duro en términos de USD, y Max Operaciones Diarias.

Lógica de Tendencia: Períodos EMA rápidos, lentos y de tendencia totalmente ajustables.

Filtros de entrada: Filtro RSI conmutable con umbrales de sobrecompra/sobreventa ajustables.

Protección del sistema: Filtro Max Spread y temporizadores de enfriamiento (en segundos).

📈 Recomendación y configuración

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M15 (Optimizado), pero adaptable a su estrategia.

Tipo de cuenta: Se recomiendan cuentas ECN o Low Spread.

Paso Inicial: Pruebe siempre en una cuenta Demo para alinear el EA con los spreads y condiciones específicas de su broker.