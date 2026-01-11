Gold Guard Pro

⚜️ GoldGuard Pro：专为 XAUUSD (黄金) 打造的专业交易系统

纪律化执行 · 零黑箱逻辑 · 纯净黄金自动交易

GoldGuard Pro 是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 平台设计的黄金 (XAUUSD) 自动化交易专家交易系统 (EA)。在波动剧烈的黄金市场中，很多 EA 因为采用马丁格尔 (Martingale) 或网格策略而导致爆仓，而 GoldGuard Pro 反其道而行之——它专注于固定风险、结构化逻辑和极致的透明度。

该 EA 适合追求稳健、拒绝复杂配置、希望每一笔交易都“清清楚楚”的专业投资者。

🚀 为什么选择 GoldGuard Pro？

🛡️ 机构级风险管理： 严格执行固定手数（0.01手），无翻倍补仓，无网格陷阱。每一笔订单都有明确的止损 (SL) 和止盈 (TP)，确保您的账户资金曲线平滑。

📊 实时监控看板 (Dashboard)： 告别“黑箱操作”。图表直观显示：当前市场状态、交易信号（买入/卖出/观望）、趋势方向及当日交易统计，让您对 EA 的一举一动了如指掌。

⚡ 瞬时手动干预功能： 即使是自动化交易，控制权也永远在您手中。 按键 'C' —— 一键清仓：遇到重大新闻或异常波动时，瞬间平掉所有订单。 按键 'I' —— 状态打印：将详细的系统日志即时输出至终端，便于复盘。

📉 智能执行过滤： 内置最大点差限制和冷却时间设置，避开高滑点时段，防止在震荡行情中频繁刷单。

💎 核心技术亮点

三层趋势过滤引擎： 结合快、慢、长三个周期的指数移动平均线 (EMA)，确保只在趋势共振时入场，顺势而为。

RSI 波动率护航（可选）： 只有当价格未处于过度扩张状态时才触发入场，避免追涨杀跌。

每日交易上限： 设置每日最大允许交易次数，有效防止“过度交易”和情绪化操作。

轻量化高性能代码： 采用 MT5 原生函数编写，自动恢复指标句柄，支持 24/7 在 MQL5 VPS 上极低延迟运行。

🛠️ 参数说明

交易设置： 固定手数 (LotSize)、以美元计价的止盈止损 (TP/SL in USD)、每日最大交易数。

趋势检测： 可自由配置快、慢、趋势三条 EMA 的周期。

入场过滤： RSI 开关及超买超卖水平设置。

通用设置： Magic Number（魔术号）、最大点差过滤 (MaxSpread)。

📈 使用建议

交易品种： XAUUSD (黄金)

平台： MetaTrader 5

时间周期： 推荐 M15（默认已优化），亦可根据策略自定义。

账户要求： 建议使用 ECN 或低点差账户以获得最佳执行效果。

郑重提示： 在投入实盘前，请务必先在模拟账户上测试，以确保参数与您经纪商的环境匹配。