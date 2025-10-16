Ephra Bot

5

🤖 Über Ephra Bot

Ephra Bot ist ein MQL5 Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um einen intelligenteren, anpassungsfähigeren und konsistenteren Ansatz für den automatisierten Handel zu bieten.
Er wurde in jahrelanger Forschung und algorithmischer Verfeinerung entwickelt und kombiniert präzise Handelsausführung mit dynamischem Risikomanagement, um unter wechselnden Marktbedingungen gleichbleibende, zuverlässige Ergebnisse zu liefern.

Für Live-Signale: HIER KLICKEN?

🔍 Kern-Logik

Ephra Bot verwendet ein Multi-Positions-Management-System, das jeden Markteintritt intelligent in kleinere Mikro-Positionen unterteilt.
Jeder Handel wird unabhängig verwaltet, um das Gewinnpotenzial zu maximieren, das Risiko zu kontrollieren und sich nahtlos an das Verhalten des Live-Marktes anzupassen.


⚙️ Empfohlene Einstellungen

Unterstütztes Paar: GBP/USD
Zeitrahmen: H1 (1 Stunde)
Mindestguthaben: 1 .000 $
Hebelwirkung: 1 :500 empfohlen
Kontomodus: Hedging (für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich)

⚠️ Wichtig:
Für eine optimale Performance sollten SieECN-Konten mit geringer Streuung und schneller Ausführung verwenden.
Empfohlene Broker: IC Markets oder jeder Broker, der enge Spreads und eine zuverlässige Handelsausführung bietet.


💡 Strategie und Widerstandsfähigkeit

Mit einem Stop-Loss von 250 Pips und einem Take-Profit von 85 Pips ist der Ephra Bot auf Beständigkeit und Stabilität sowohl in trendigen als auch in volatilen Umgebungen ausgelegt.

Der EA sichert schnelle Gewinne durch Trailing-Stop-Mechanismen, während sein intelligentes Erholungsmodell es ihm ermöglicht, Positionen neu zu balancieren und Verluste dynamisch zu reduzieren.
Selbst bei starken, unerwarteten Marktbewegungen (z. B. bei wichtigen Nachrichten) zeigt das System die Fähigkeit, Drawdowns zu verkraften und sich elegant zu erholen, sobald sich der Markt stabilisiert.

Die integrierten manuellen Steuerungsschaltflächen auf dem Chart geben dem Händler die Flexibilität, auf aktuelle Bedingungen zu reagieren und seine Strategie bei Bedarf fein abzustimmen - das stärkt das Vertrauen und die Kontrolle.

🌍 Warum Trader dem Ephra Bot vertrauen

Durch die Kombination von intelligenter Positionsaufteilung, Marktverfolgung in Echtzeit und adaptiven Erholungsmechanismen liefert Ephra Bot:

  • ✅ Bessere Risikokontrolle durch verteilte Positionsverwaltung

  • Allmähliche Drawdown-Erholung ohne aggressives Martingal-Verhalten

  • Hohe Anpassungsfähigkeit sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten

  • Stabile Leistung in verschiedenen Handelsumgebungen

💬 Zusammenfassung

Ephra Bot wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Konsistenz, Präzision und Belastbarkeit legen.
Es ist nicht nur ein automatisiertes System - es ist ein strategischer Handelsrahmen, der entwickelt wurde, um stetig zu wachsen und sich intelligent zu erholen, selbst wenn sich die Märkte unerwartet verändern.

Bewertungen 2
John James Holmes
70
John James Holmes 2025.11.10 22:33 
 

great EA, ran it on demo for a few weeks before going live with it, great results on both.

Auswahl:
Tradesman
21
Tradesman 2025.12.23 18:34 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

John James Holmes
70
John James Holmes 2025.11.10 22:33 
 

great EA, ran it on demo for a few weeks before going live with it, great results on both.

