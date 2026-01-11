Structure Pullback EA
- Experten
- Winardi Se
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
🔹 Struktur-Pullback EA
Structure Pullback EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf Trendbestätigung und Marktstruktur basiert und darauf ausgelegt ist, Fortsetzungsbewegungen nach einem gültigen Pullback zu erfassen.
Dieser EA konzentriert sich auf disziplinierte Einstiege unter Verwendung klarer Preisstrukturregeln und nicht auf aggressives Handelsverhalten.
🔹 Handelskonzept
Die Strategie folgt einem strukturierten Prozess:
-
Trendbestätigung mit Hilfe eines gleitenden Durchschnittsfilters
-
Identifikation einer gültigen Swing-High-Struktur
-
Abwarten einer kontrollierten Pullbackphase
-
Einstiegsausführung nach Bestätigung der Fortsetzung durch den Kurs
Indem der EA auf die Bestätigung wartet, anstatt dem Preis hinterherzujagen, zielt er darauf ab, Fehleinstiege während schwankender Marktbedingungen zu reduzieren.
🔹 Risiko & Geldmanagement
-
Eingebauter Take Profit und Stop Loss
-
Optionale Lot-Erhöhung nach einem Verlustgeschäft
-
Zur Vermeidung von Overtrading
-
Benutzergesteuerte Risikoparameter
Die Risikoeinstellungen können je nach Kontogröße und Handelspräferenz angepasst werden.
🔹 Empfohlene Verwendung
-
Am besten geeignet für xauusd trending Marktbedingungen
-
Empfohlen für Symbole mit stabilen Spreads
-
Funktioniert je nach Benutzerkonfiguration auf ausgewählten Zeitrahmen
Die Handelsergebnisse können je nach Brokerbedingungen, Spread, Ausführungsgeschwindigkeit und Marktvolatilität variieren.
🔹 Empfohlene Einstellungen
Die empfohlenen Einstellungen hängen von den Bedingungen des Brokers und der Risikopräferenz ab.
Für empfohlene oder optimierte Einstellungen kontaktieren Sie bitte den Verkäufer per privater Nachricht.
🔹 Wichtiger Hinweis
-
Dieser EA bietet keine Gewinngarantie
-
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
-
Ein angemessenes Risikomanagement wird dringend empfohlen