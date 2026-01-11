🔹 Structure Pullback EA - Produktbeschreibung

Structure Pullback EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf Trendbestätigung und Marktstruktur basiert und darauf ausgelegt ist, Fortsetzungsbewegungen nach einem gültigen Pullback zu erfassen.

Dieser EA konzentriert sich auf disziplinierte Einstiege unter Verwendung klarer Preisstrukturregeln und nicht auf aggressives Handelsverhalten.

🔹 Handelskonzept

Die Strategie folgt einem strukturierten Prozess:

Trendbestätigung mit Hilfe eines gleitenden Durchschnittsfilters Identifikation einer gültigen Swing-High-Struktur Abwarten einer kontrollierten Pullbackphase Einstiegsausführung nach Bestätigung der Fortsetzung durch den Kurs

Indem der EA auf die Bestätigung wartet, anstatt dem Preis hinterherzujagen, zielt er darauf ab, Fehleinstiege während schwankender Marktbedingungen zu reduzieren.

🔹 Risiko & Geldmanagement

Eingebauter Take Profit und Stop Loss

Optionale Lot-Erhöhung nach einem Verlustgeschäft

Zur Vermeidung von Overtrading

Benutzergesteuerte Risikoparameter

Die Risikoeinstellungen können je nach Kontogröße und Handelspräferenz angepasst werden.

🔹 Empfohlene Verwendung

Am besten geeignet für trending Marktbedingungen

Empfohlen für Symbole mit stabilen Spreads

Funktioniert je nach Benutzerkonfiguration auf ausgewählten Zeitrahmen

Die Handelsergebnisse können je nach Brokerbedingungen, Spread, Ausführungsgeschwindigkeit und Marktvolatilität variieren.

🔹 Empfohlene Einstellungen

Die empfohlenen Einstellungen hängen von den Bedingungen des Brokers und der Risikopräferenz ab.

Für empfohlene oder optimierte Einstellungen kontaktieren Sie bitte den Verkäufer über eine private Nachricht.

🔹 Wichtiger Hinweis