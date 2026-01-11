Structure Pullback

🔹 Structure Pullback EA - Produktbeschreibung

Structure Pullback EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf Trendbestätigung und Marktstruktur basiert und darauf ausgelegt ist, Fortsetzungsbewegungen nach einem gültigen Pullback zu erfassen.

Dieser EA konzentriert sich auf disziplinierte Einstiege unter Verwendung klarer Preisstrukturregeln und nicht auf aggressives Handelsverhalten.

🔹 Handelskonzept

Die Strategie folgt einem strukturierten Prozess:

  1. Trendbestätigung mit Hilfe eines gleitenden Durchschnittsfilters

  2. Identifikation einer gültigen Swing-High-Struktur

  3. Abwarten einer kontrollierten Pullbackphase

  4. Einstiegsausführung nach Bestätigung der Fortsetzung durch den Kurs

Indem der EA auf die Bestätigung wartet, anstatt dem Preis hinterherzujagen, zielt er darauf ab, Fehleinstiege während schwankender Marktbedingungen zu reduzieren.

🔹 Risiko & Geldmanagement

  • Eingebauter Take Profit und Stop Loss

  • Optionale Lot-Erhöhung nach einem Verlustgeschäft

  • Zur Vermeidung von Overtrading

  • Benutzergesteuerte Risikoparameter

Die Risikoeinstellungen können je nach Kontogröße und Handelspräferenz angepasst werden.

🔹 Empfohlene Verwendung

  • Am besten geeignet für trending Marktbedingungen

  • Empfohlen für Symbole mit stabilen Spreads

  • Funktioniert je nach Benutzerkonfiguration auf ausgewählten Zeitrahmen

Die Handelsergebnisse können je nach Brokerbedingungen, Spread, Ausführungsgeschwindigkeit und Marktvolatilität variieren.

🔹 Empfohlene Einstellungen

Die empfohlenen Einstellungen hängen von den Bedingungen des Brokers und der Risikopräferenz ab.

Für empfohlene oder optimierte Einstellungen kontaktieren Sie bitte den Verkäufer über eine private Nachricht.

🔹 Wichtiger Hinweis

  • Dieser EA bietet keine Gewinngarantie

  • Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

  • Ein angemessenes Risikomanagement wird dringend empfohlen


Weitere Produkte dieses Autors
BBSonic HMX
Winardi Se
Experten
BBSonic HMX Erholungs-Scalper Der BBSonic HMX Recovery Scalper ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Logik der Bollinger Bänder basiert und mit einem intelligenten Hedging-Martingale-Recovery-System kombiniert ist . Es wurde entwickelt, um Marktrücksetzer zu bewältigen und schwebende Verluste effizient auszugleichen. Der BBSonic HMX Recovery Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der nach einem einfachen und bewährten Bollinger-Band-Konzept handelt, das mit einem Hedging-
Structure Pullback EA
Winardi Se
Experten
Struktur-Pullback EA Structure Pullback EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf Trendbestätigung und Marktstruktur basiert und darauf ausgelegt ist, Fortsetzungsbewegungen nach einem gültigen Pullback zu erfassen. Dieser EA konzentriert sich auf disziplinierte Einstiege unter Verwendung klarer Preisstrukturregeln und nicht auf aggressives Handelsverhalten. Handelskonzept Die Strategie folgt einem strukturierten Prozess: Trendbestätigung mit Hilfe eines gleitenden Durchschnittsfil
BBSonic HMX Recovery Scalper
Winardi Se
Experten
BBSonic HMX Erholungs-Scalper Der BBSonic HMX Recovery Scalper ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Logik der Bollinger Bänder basiert und mit einem intelligenten Hedging-Martingale-Recovery-System kombiniert ist . Es wurde entwickelt, um Marktrücksetzer zu bewältigen und schwebende Verluste effizient auszugleichen. Der BBSonic HMX Recovery Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der nach einem einfachen und bewährten Bollinger-Band-Konzept handelt, das mit einem Hedging-
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension