🔹 Estructura Pullback EA

Structure Pullback EA es un sistema de trading automatizado basado en la confirmación de la tendencia y la estructura del mercado, diseñado para capturar movimientos de continuación después de un pullback válido.

Este EA se centra en entradas disciplinadas utilizando reglas claras de estructura de precios en lugar de un comportamiento de trading agresivo.

Concepto de negociación

La estrategia sigue un proceso estructurado:

Confirmación de la tendencia utilizando un filtro de media móvil Identificación de una estructura de swing high válida Espera de una fase de retroceso controlada Ejecución de la entrada después de que el precio confirme la continuación

Al esperar la confirmación en lugar de perseguir el precio, el EA tiene como objetivo reducir las entradas falsas durante las condiciones de oscilación del mercado.

Gestión del riesgo y del dinero

Take Profit y Stop Loss incorporados

Incremento de lote opcional después de una operación perdedora

Diseñado para evitar el overtrading

Parámetros de riesgo controlados por el usuario

Los parámetros de riesgo se pueden ajustar en función del tamaño de la cuenta y las preferencias de trading.

Uso recomendado

El más adecuado para xauusd tendencias de las condiciones del mercado

Recomendado en símbolos con spreads estables

Funciona en los plazos seleccionados en función de la configuración del usuario

Los resultados de negociación pueden variar dependiendo de las condiciones del broker, spread, velocidad de ejecución y volatilidad del mercado.

Configuración recomendada

Los ajustes recomendados dependen de las condiciones del broker y la preferencia de riesgo.

Para configuraciones recomendadas u optimizadas, por favor contacte con el vendedor vía mensaje privado.

🔹 Aviso Importante