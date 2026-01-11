BBMA Oma Ally Jackpot
- Experten
- Winardi Se
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
🔥 BBMA JACKPOT EA -
BBMA JACKPOT EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das von der BBMA Oma Ally-Methode inspiriert ist. Es wurde entwickelt, um Momentum-Einträge zu erfassen, wenn der Preis stark um die Bollinger-Bänder-Struktur reagiert.
Dieser EA konzentriert sich auf die Identifizierung gültiger BBMA-Setups während der Volatilitätsausweitung, wenn sich der Preis mit klarer Richtung und Dynamik bewegt.
🔹 BBMA Oma Ally Konzept erklärt
BBMA JACKPOT EA folgt den Kernprinzipien des BBMA Oma Ally:
-
Preisinteraktion mit Bollinger Bändern (Top / Mid / Low BB)
-
Marktmomentum nach Volatilitätskompression
-
Trendfolgendes Verhalten bei starken Kursbewegungen
-
Vermeiden von Einstiegen bei unklaren oder schwankenden Bedingungen
Das System priorisiert die Fortsetzung des Momentums anstelle von frühen oder aggressiven Einstiegen.
🔹 Wie der EA handelt
-
Erkennt die BBMA-Struktur und Preispositionierung
-
Wartet auf die Bestätigung des Momentums
-
Führt Trades nur aus, wenn die Marktbedingungen übereinstimmen
Durch das Filtern von Trades auf der Grundlage von Struktur und Momentum zielt der EA darauf ab, minderwertige Einstiege zu reduzieren, die in Seitwärtsmärkten häufig vorkommen.
🔹 Risiko- und Handelsmanagement
-
Fester Take Profit und Stop Loss
-
Optionale Losanpassung nach einem Verlustgeschäft
-
Benutzergesteuerte Risikoparameter
-
Entwickelt, um Overtrading-Verhalten zu begrenzen
Alle Einstellungen können je nach Kontogröße und Handelspräferenz angepasst werden.
🔹 Empfohlene Marktbedingungen
-
Am besten geeignet für Märkte mit Trends oder hohem Momentum
-
Geeignet für Symbole mit stabilen Spreads
-
Die Leistung hängt von der Ausführung des Brokers und der Marktvolatilität ab
Die Ergebnisse können je nach Brokerbedingungen, Spread, Slippage und Marktverhalten variieren.
🔹 Empfohlene Einstellungen
Die empfohlenen Einstellungen hängen von den Bedingungen des Brokers, dem Symbol, dem Zeitrahmen und der Risikopräferenz ab.
Für empfohlene oder optimierte Einstellungen, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer über eine private Nachricht.
🔹 Wichtiger Hinweis
-
Dieser EA bietet keine Gewinngarantie
-
Der Handel birgt Risiken
-
Ein angemessenes Risikomanagement wird dringend empfohlen