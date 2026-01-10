CandleCountDownByLuc
- 指标
- Luc Emile Timmermans
- 版本: 1.20
- 激活: 20
Candle Countdown（MT5）— 当前K线剩余时间倒计时
Candle Countdown 是一款轻量级的 MetaTrader 5 指标，用于实时显示当前K线（蜡烛图）距离收盘还剩多少时间。每秒更新一次，界面干净清晰，不会让图表变得杂乱。
主要功能
-
实时K线倒计时（根据周期显示为 mm:ss 或 hh:mm:ss）
-
三种显示位置
-
价格水平附近（TradingView 风格）——贴近当前价格水平显示
-
右上角——固定在图表右上
-
点差/信息上方（右上）——更靠上，避免与 MT5 右上角点差/信息文字重叠
-
-
外观可自定义：字体、字号、颜色、前缀文本、边距与偏移
-
适用于 任意品种 与 任意周期 的 MT5 图表
工作原理
指标读取当前K线的开盘时间与周期时长，计算距离K线收盘剩余的秒数并显示为倒计时。
在“价格水平（TV 风格）”模式下，文字会根据当前价格对应的像素位置定位，并向上偏移可设置的像素距离。
参数说明（Inputs）
-
Display Mode（显示模式）
-
Price level (TV style) / Top right / Above spread
-
-
Price Y Offset (px)（默认 40 px）——TV 风格下相对价格线向上偏移
-
Right Padding (px) ——距离右边缘的间距
-
Top Right Y Distance (px) ——右上角模式的垂直位置
-
Above Spread Y Distance (px) ——点差/信息上方模式的垂直位置
-
Prefix（前缀）开/关 + 前缀文字
-
Font：字体名称、字号、文字颜色
安装方式
本产品以已编译的 .ex5 指标文件形式提供。
-
建议通过 MQL5 Market 安装
-
打开 MT5 → 导航器（Navigator）→ 指标（Indicators）
-
将 Candle Countdown 拖放到任意图表即可
备注
-
若在极端缩放/滚动情况下暂时无法完成“价格 → 像素”的定位映射，指标会自动回退到右上角固定显示位置。
-
仅用于信息显示，不包含任何下单/交易功能。
**作者：**Luc Timmermans