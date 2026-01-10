CandleCountDownByLuc

Candle Countdown（MT5）— 当前K线剩余时间倒计时

Candle Countdown 是一款轻量级的 MetaTrader 5 指标，用于实时显示当前K线（蜡烛图）距离收盘还剩多少时间。每秒更新一次，界面干净清晰，不会让图表变得杂乱。

主要功能

实时K线倒计时 （根据周期显示为 mm:ss 或 hh:mm:ss）

三种显示位置 价格水平附近（TradingView 风格） ——贴近当前价格水平显示 右上角 ——固定在图表右上 点差/信息上方（右上） ——更靠上，避免与 MT5 右上角点差/信息文字重叠

外观可自定义 ：字体、字号、颜色、前缀文本、边距与偏移

适用于 任意品种 与 任意周期 的 MT5 图表

工作原理

指标读取当前K线的开盘时间与周期时长，计算距离K线收盘剩余的秒数并显示为倒计时。

在“价格水平（TV 风格）”模式下，文字会根据当前价格对应的像素位置定位，并向上偏移可设置的像素距离。

参数说明（Inputs）

Display Mode（显示模式） Price level (TV style) / Top right / Above spread

Price Y Offset (px) （默认 40 px ）——TV 风格下相对价格线向上偏移

Right Padding (px) ——距离右边缘的间距

Top Right Y Distance (px) ——右上角模式的垂直位置

Above Spread Y Distance (px) ——点差/信息上方模式的垂直位置

Prefix （前缀）开/关 + 前缀文字

Font：字体名称、字号、文字颜色

安装方式

本产品以已编译的 .ex5 指标文件形式提供。

建议通过 MQL5 Market 安装 打开 MT5 → 导航器（Navigator）→ 指标（Indicators） 将 Candle Countdown 拖放到任意图表即可

备注

若在极端缩放/滚动情况下暂时无法完成“价格 → 像素”的定位映射，指标会自动回退到右上角固定显示位置。

仅用于信息显示，不包含任何下单/交易功能。

**作者：**Luc Timmermans