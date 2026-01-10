CandleCountDownByLuc

Candle Countdown (MT5) — 현재 캔들 종료까지 남은 시간

Candle Countdown는 MetaTrader 5용 경량 인디케이터로, 현재 캔들이 마감(종료)되기까지 남은 시간을 실시간 카운트다운으로 표시합니다. 1초마다 업데이트되며, 차트를 지저분하게 만들지 않고 깔끔하게 보입니다.

주요 기능

실시간 캔들 카운트다운 (타임프레임에 따라 mm:ss 또는 hh:mm:ss)

3가지 표시 위치 가격 레벨 근처(TradingView 스타일) — 현재 가격 레벨 주변에 정렬 우측 상단 고정 — 차트 우측 상단에 고정 표시 스프레드/정보 위(우측 상단) — 스프레드/정보 텍스트와 겹치지 않도록 더 위에 표시

커스터마이징 가능 : 글꼴, 크기, 색상, 접두어(prefix), 여백 및 오프셋

MT5의 모든 종목 / 모든 타임프레임에서 동작

작동 방식

현재 바(캔들)의 시작 시간과 타임프레임 길이를 이용해, 캔들 종료까지 남은 초를 계산하여 표시합니다.

가격 레벨(TV 스타일) 모드에서는 현재 가격 레벨에 해당하는 화면 위치에 라벨을 배치하고, 설정한 픽셀 값만큼 위로 이동합니다.

설정(Inputs)

Display Mode(표시 모드) : Price level (TV style) / Top right / Above spread

Price Y Offset (px) (기본값 40 px ) — TV 스타일에서 가격선 위로 올리는 픽셀 값

Right Padding (px) — 오른쪽 가장자리 여백

Top Right Y Distance (px) — 우측 상단 고정 모드의 Y 위치

Above Spread Y Distance (px) — 스프레드 위 모드의 Y 위치

Prefix 켬/끔 + 접두어 텍스트

Font: 이름, 크기, 글자 색상

설치 방법

본 제품은 컴파일된 .ex5 인디케이터로 제공됩니다.

MQL5 Market에서 설치(권장) MetaTrader 5 → 네비게이터 → 인디케이터 Candle Countdown를 원하는 차트에 드래그 & 드롭

참고

극단적인 스크롤/줌 등으로 “가격 → 픽셀” 매핑이 일시적으로 불가능한 경우, 인디케이터는 자동으로 우측 상단 고정 위치로 폴백합니다.

정보 표시용이며, 거래 기능(주문 실행)은 없습니다.

제작자: Luc Timmermans