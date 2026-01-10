CandleCountDownByLuc

Candle Countdown (MT5) — Tiempo restante de la vela actual

Candle Countdown es un indicador ligero para MetaTrader 5 que muestra en tiempo real la cuenta atrás del tiempo que queda para que cierre la vela actual. Se actualiza cada segundo y se mantiene limpio y legible sin llenar el gráfico.

Características principales

  • Cuenta atrás en vivo (mm:ss o hh:mm:ss según el timeframe)

  • 3 posiciones de visualización

    1. Nivel de precio (estilo TradingView) — alineado cerca del nivel de precio actual

    2. Esquina superior derecha — posición fija

    3. Encima del spread/info (superior derecha) — más arriba para no tapar el texto de spread/info

  • Personalizable: fuente, tamaño, color, prefijo opcional, márgenes y offsets

  • Funciona con cualquier símbolo y cualquier timeframe en MT5

Cómo funciona

El indicador usa la hora de apertura de la vela actual y la duración del timeframe para calcular los segundos restantes hasta el cierre.
En el modo Nivel de precio, la etiqueta se posiciona en función del nivel de precio actual y se desplaza hacia arriba el número de píxeles configurado.

Parámetros (Inputs)

  • Display Mode (Modo de visualización): Price level (TV style) / Top right / Above spread

  • Price Y Offset (px) (por defecto 40 px)

  • Right Padding (px) — separación del borde derecho

  • Top Right Y Distance (px) — posición vertical en modo esquina superior derecha

  • Above Spread Y Distance (px) — posición vertical en modo encima del spread

  • Prefix on/off + texto del prefijo

  • Font: nombre, tamaño y color

Instalación

Este producto se entrega como indicador compilado .ex5.

  1. Instálalo desde MQL5 Market (recomendado)

  2. Abre MetaTrader 5 → Navegador → Indicadores

  3. Arrastra Candle Countdown a cualquier gráfico

Notas

  • Si el mapeo “precio → píxeles” no está disponible temporalmente (por ejemplo, por un zoom/scroll extremo), el indicador vuelve automáticamente a una posición fija en la esquina superior derecha.

  • Solo informativo — no abre operaciones.

Autor: Luc Timmermans


