CandleCountDownByLuc
- Indicadores
- Luc Emile Timmermans
- Versión: 1.20
- Activaciones: 20
Candle Countdown (MT5) — Tiempo restante de la vela actual
Candle Countdown es un indicador ligero para MetaTrader 5 que muestra en tiempo real la cuenta atrás del tiempo que queda para que cierre la vela actual. Se actualiza cada segundo y se mantiene limpio y legible sin llenar el gráfico.
Características principales
-
Cuenta atrás en vivo (mm:ss o hh:mm:ss según el timeframe)
-
3 posiciones de visualización
-
Nivel de precio (estilo TradingView) — alineado cerca del nivel de precio actual
-
Esquina superior derecha — posición fija
-
Encima del spread/info (superior derecha) — más arriba para no tapar el texto de spread/info
-
-
Personalizable: fuente, tamaño, color, prefijo opcional, márgenes y offsets
-
Funciona con cualquier símbolo y cualquier timeframe en MT5
Cómo funciona
El indicador usa la hora de apertura de la vela actual y la duración del timeframe para calcular los segundos restantes hasta el cierre.
En el modo Nivel de precio, la etiqueta se posiciona en función del nivel de precio actual y se desplaza hacia arriba el número de píxeles configurado.
Parámetros (Inputs)
-
Display Mode (Modo de visualización): Price level (TV style) / Top right / Above spread
-
Price Y Offset (px) (por defecto 40 px)
-
Right Padding (px) — separación del borde derecho
-
Top Right Y Distance (px) — posición vertical en modo esquina superior derecha
-
Above Spread Y Distance (px) — posición vertical en modo encima del spread
-
Prefix on/off + texto del prefijo
-
Font: nombre, tamaño y color
Instalación
Este producto se entrega como indicador compilado .ex5.
-
Instálalo desde MQL5 Market (recomendado)
-
Abre MetaTrader 5 → Navegador → Indicadores
-
Arrastra Candle Countdown a cualquier gráfico
Notas
-
Si el mapeo “precio → píxeles” no está disponible temporalmente (por ejemplo, por un zoom/scroll extremo), el indicador vuelve automáticamente a una posición fija en la esquina superior derecha.
-
Solo informativo — no abre operaciones.
Autor: Luc Timmermans