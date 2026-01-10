CandleCountDownByLuc

Candle Countdown (MT5) — Tiempo restante de la vela actual

Candle Countdown es un indicador ligero para MetaTrader 5 que muestra en tiempo real la cuenta atrás del tiempo que queda para que cierre la vela actual. Se actualiza cada segundo y se mantiene limpio y legible sin llenar el gráfico.

Características principales

Cuenta atrás en vivo (mm:ss o hh:mm:ss según el timeframe)

3 posiciones de visualización Nivel de precio (estilo TradingView) — alineado cerca del nivel de precio actual Esquina superior derecha — posición fija Encima del spread/info (superior derecha) — más arriba para no tapar el texto de spread/info

Personalizable : fuente, tamaño, color, prefijo opcional, márgenes y offsets

Funciona con cualquier símbolo y cualquier timeframe en MT5

Cómo funciona

El indicador usa la hora de apertura de la vela actual y la duración del timeframe para calcular los segundos restantes hasta el cierre.

En el modo Nivel de precio, la etiqueta se posiciona en función del nivel de precio actual y se desplaza hacia arriba el número de píxeles configurado.

Parámetros (Inputs)

Display Mode (Modo de visualización) : Price level (TV style) / Top right / Above spread

Price Y Offset (px) (por defecto 40 px )

Right Padding (px) — separación del borde derecho

Top Right Y Distance (px) — posición vertical en modo esquina superior derecha

Above Spread Y Distance (px) — posición vertical en modo encima del spread

Prefix on/off + texto del prefijo

Font: nombre, tamaño y color

Instalación

Este producto se entrega como indicador compilado .ex5.

Instálalo desde MQL5 Market (recomendado) Abre MetaTrader 5 → Navegador → Indicadores Arrastra Candle Countdown a cualquier gráfico

Notas

Si el mapeo “precio → píxeles” no está disponible temporalmente (por ejemplo, por un zoom/scroll extremo), el indicador vuelve automáticamente a una posición fija en la esquina superior derecha.

Solo informativo — no abre operaciones.

Autor: Luc Timmermans