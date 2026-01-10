CandleCountDownByLuc

Candle Countdown (MT5) — Tempo restante da vela atual

Candle Countdown é um indicador leve para MetaTrader 5 que mostra, em tempo real, a contagem regressiva do tempo que falta para o fechamento da vela atual. Atualiza a cada segundo e permanece limpo e legível, sem poluir o gráfico.

Principais recursos

  • Contagem regressiva ao vivo (mm:ss ou hh:mm:ss dependendo do timeframe)

  • 3 posições de exibição

    1. Nível de preço (estilo TradingView) — alinhado próximo ao nível de preço atual

    2. Canto superior direito — posição fixa

    3. Acima do spread/info (superior direito) — mais alto para não sobrepor o texto de spread/info

  • Personalizável: fonte, tamanho, cor, prefixo opcional, margens e offsets

  • Funciona em qualquer símbolo e qualquer timeframe no MT5

Como funciona

O indicador usa o horário de abertura do candle atual e a duração do timeframe para calcular os segundos restantes até o fechamento.
No modo Nível de preço, o texto é posicionado de acordo com o nível de preço atual e deslocado para cima pela quantidade de pixels configurada.

Parâmetros (Inputs)

  • Display Mode (Modo de exibição): Price level (TV style) / Top right / Above spread

  • Price Y Offset (px) (padrão 40 px)

  • Right Padding (px) — distância da borda direita

  • Top Right Y Distance (px) — posição vertical no modo canto superior direito

  • Above Spread Y Distance (px) — posição vertical no modo acima do spread

  • Prefix ligar/desligar + texto do prefixo

  • Font: nome, tamanho e cor

Instalação

Este produto é entregue como um indicador compilado (.ex5).

  1. Instale pelo MQL5 Market (recomendado)

  2. Abra o MetaTrader 5 → Navegador → Indicadores

  3. Arraste Candle Countdown para qualquer gráfico

Observações

  • Se o mapeamento “preço → pixels” ficar temporariamente indisponível (por exemplo, por zoom/scroll extremo), o indicador volta automaticamente para uma posição fixa no canto superior direito.

  • Apenas informativo — não executa operações.

Autor: Luc Timmermans


