CandleCountDownByLuc
- Indicadores
- Luc Emile Timmermans
- Versão: 1.20
- Ativações: 20
Candle Countdown (MT5) — Tempo restante da vela atual
Candle Countdown é um indicador leve para MetaTrader 5 que mostra, em tempo real, a contagem regressiva do tempo que falta para o fechamento da vela atual. Atualiza a cada segundo e permanece limpo e legível, sem poluir o gráfico.
Principais recursos
-
Contagem regressiva ao vivo (mm:ss ou hh:mm:ss dependendo do timeframe)
-
3 posições de exibição
-
Nível de preço (estilo TradingView) — alinhado próximo ao nível de preço atual
-
Canto superior direito — posição fixa
-
Acima do spread/info (superior direito) — mais alto para não sobrepor o texto de spread/info
-
-
Personalizável: fonte, tamanho, cor, prefixo opcional, margens e offsets
-
Funciona em qualquer símbolo e qualquer timeframe no MT5
Como funciona
O indicador usa o horário de abertura do candle atual e a duração do timeframe para calcular os segundos restantes até o fechamento.
No modo Nível de preço, o texto é posicionado de acordo com o nível de preço atual e deslocado para cima pela quantidade de pixels configurada.
Parâmetros (Inputs)
-
Display Mode (Modo de exibição): Price level (TV style) / Top right / Above spread
-
Price Y Offset (px) (padrão 40 px)
-
Right Padding (px) — distância da borda direita
-
Top Right Y Distance (px) — posição vertical no modo canto superior direito
-
Above Spread Y Distance (px) — posição vertical no modo acima do spread
-
Prefix ligar/desligar + texto do prefixo
-
Font: nome, tamanho e cor
Instalação
Este produto é entregue como um indicador compilado (.ex5).
-
Instale pelo MQL5 Market (recomendado)
-
Abra o MetaTrader 5 → Navegador → Indicadores
-
Arraste Candle Countdown para qualquer gráfico
Observações
-
Se o mapeamento “preço → pixels” ficar temporariamente indisponível (por exemplo, por zoom/scroll extremo), o indicador volta automaticamente para uma posição fixa no canto superior direito.
-
Apenas informativo — não executa operações.
Autor: Luc Timmermans