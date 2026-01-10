CandleCountDownByLuc

Candle Countdown (MT5) — Temps restant avant la clôture de la bougie

Candle Countdown est un indicateur léger pour MetaTrader 5 qui affiche en temps réel le compte à rebours du temps restant avant la clôture de la bougie en cours. Il se met à jour chaque seconde et reste propre et lisible, sans encombrer le graphique.

Fonctionnalités principales

Compte à rebours en direct (mm:ss ou hh:mm:ss selon l’unité de temps)

3 positions d’affichage Niveau de prix (style TradingView) — aligné près du niveau de prix actuel En haut à droite — position fixe dans le coin du graphique Au-dessus du spread/info (en haut à droite) — plus haut pour éviter tout chevauchement

Personnalisation : police, taille, couleur, préfixe optionnel, marges et décalages

Fonctionne sur tous les symboles et toutes les unités de temps sous MT5

Comment ça marche

L’indicateur utilise l’heure d’ouverture de la bougie actuelle et la durée du timeframe pour calculer les secondes restantes jusqu’à la clôture.

En mode Niveau de prix, le label est positionné en fonction du niveau de prix actuel et décalé vers le haut d’un nombre de pixels configurable.

Paramètres (Inputs)

Display Mode (Mode d’affichage) : Price level (TV style) / Top right / Above spread

Price Y Offset (px) (par défaut 40 px )

Right Padding (px) — marge par rapport au bord droit

Top Right Y Distance (px) — position verticale en mode “haut droite”

Above Spread Y Distance (px) — position verticale en mode “au-dessus du spread”

Prefix activé/désactivé + texte du préfixe

Font : nom, taille, couleur

Installation

Ce produit est fourni sous forme d’un indicateur compilé .ex5.

Installez via le MQL5 Market (recommandé) MetaTrader 5 → Navigateur → Indicateurs Glissez-déposez Candle Countdown sur n’importe quel graphique

Notes

Si le mapping “prix → pixels” est temporairement indisponible (par ex. zoom/scroll extrême), l’indicateur bascule automatiquement vers une position fixe en haut à droite.

Outil informatif uniquement — aucune fonction de trading.

Auteur : Luc Timmermans