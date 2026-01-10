CandleCountDownByLuc
- Индикаторы
- Luc Emile Timmermans
- Версия: 1.20
- Активации: 20
Свечной таймер (MT5) — сколько времени осталось до закрытия свечи
Candle Countdown — лёгкий индикатор для MetaTrader 5, который показывает обратный отсчёт времени до закрытия текущей свечи в реальном времени. Обновляется каждую секунду и остаётся читаемым, не загромождая график.
Основные возможности
-
Живой таймер свечи (мм:сс или чч:мм:сс в зависимости от таймфрейма)
-
3 варианта размещения
-
Уровень цены (как в TradingView) — привязка рядом с текущим уровнем цены
-
Правый верхний угол — фиксированная позиция
-
Выше спреда/инфо (правый верхний) — выше, чтобы не перекрывать текст спреда/инфо
-
-
Настройка внешнего вида: шрифт, размер, цвет, префикс, отступы и смещения
-
Работает на любых инструментах и любых таймфреймах MT5
Как это работает
Индикатор берёт время открытия текущего бара и длительность таймфрейма, после чего вычисляет оставшиеся секунды до закрытия свечи.
В режиме Уровень цены метка позиционируется относительно текущего уровня цены и смещается вверх на заданное количество пикселей.
Параметры (Inputs)
-
Режим отображения (Display Mode): Уровень цены (TV style) / Правый верхний / Выше спреда
-
Смещение по Y от цены (px) (по умолчанию 40 px)
-
Отступ справа (px)
-
Y-позиция для “Правый верхний” (px)
-
Y-позиция для “Выше спреда” (px)
-
Префикс вкл/выкл + текст префикса
-
Шрифт: название, размер, цвет
Установка
Продукт поставляется как скомпилированный индикатор .ex5.
-
Установите через MQL5 Market (рекомендуется)
-
Откройте MetaTrader 5 → Навигатор → Индикаторы
-
Перетащите Candle Countdown на любой график
Примечания
-
Если привязка “цена → пиксели” временно недоступна (например, при сильном скролле/зуме графика), индикатор автоматически переключается на фиксированное положение в правом верхнем углу.
-
Индикатор информационный — не открывает сделки.
Автор: Luc Timmermans