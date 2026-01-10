CandleCountDownByLuc

Свечной таймер (MT5) — сколько времени осталось до закрытия свечи

Candle Countdown — лёгкий индикатор для MetaTrader 5, который показывает обратный отсчёт времени до закрытия текущей свечи в реальном времени. Обновляется каждую секунду и остаётся читаемым, не загромождая график.

Основные возможности

Живой таймер свечи (мм:сс или чч:мм:сс в зависимости от таймфрейма)

3 варианта размещения Уровень цены (как в TradingView) — привязка рядом с текущим уровнем цены Правый верхний угол — фиксированная позиция Выше спреда/инфо (правый верхний) — выше, чтобы не перекрывать текст спреда/инфо

Настройка внешнего вида : шрифт, размер, цвет, префикс, отступы и смещения

Работает на любых инструментах и любых таймфреймах MT5

Как это работает

Индикатор берёт время открытия текущего бара и длительность таймфрейма, после чего вычисляет оставшиеся секунды до закрытия свечи.

В режиме Уровень цены метка позиционируется относительно текущего уровня цены и смещается вверх на заданное количество пикселей.

Параметры (Inputs)

Режим отображения (Display Mode) : Уровень цены (TV style) / Правый верхний / Выше спреда

Смещение по Y от цены (px) (по умолчанию 40 px )

Отступ справа (px)

Y-позиция для “Правый верхний” (px)

Y-позиция для “Выше спреда” (px)

Префикс вкл/выкл + текст префикса

Шрифт: название, размер, цвет

Установка

Продукт поставляется как скомпилированный индикатор .ex5.

Установите через MQL5 Market (рекомендуется) Откройте MetaTrader 5 → Навигатор → Индикаторы Перетащите Candle Countdown на любой график

Примечания

Если привязка “цена → пиксели” временно недоступна (например, при сильном скролле/зуме графика), индикатор автоматически переключается на фиксированное положение в правом верхнем углу.

Индикатор информационный — не открывает сделки.

Автор: Luc Timmermans