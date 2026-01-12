GoldEdge Core for MT5

Hebel: 1:30

Mindestguthaben: 150$

VPS: empfohlene offizielle MQL5 VPS

Broker: keine Einschränkungen, Broker mit niedrigen Spreads und geringen Kommissionen empfohlen

Exklusiv für XAUUSD entwickelt

GoldEdge Core ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD entwickelt wurde, einem der komplexesten und volatilsten Instrumente der Finanzmärkte. Sämtliche Handelslogiken, Filter und Parameter basieren auf den einzigartigen Eigenschaften von Gold und vermeiden generische Ansätze, die sich in diesem Markt oft als ineffektiv erweisen. Ziel ist es, ein System bereitzustellen, das die Preisbewegungen von XAUUSD korrekt interpretiert und sich an schnelle Marktschwankungen anpassen kann.

Fortschrittliche Multi–Timeframe-Analyse

Im Kern von GoldEdge Core steht eine strukturierte Multi–Timeframe-Analyse, die es dem EA ermöglicht, den Markt in mehreren Zeithorizonten zu bewerten. Diese Logik erlaubt es, Trades an der vorherrschenden Marktrichtung auszurichten, die Qualität der Einstiege zu verbessern und Gegentrend-Operationen zu reduzieren. Das Ergebnis ist ein konsistenterer Handel, weniger impulsiv und auf soliden technischen Bestätigungen basierend.

Präzises und kontrolliertes Risikomanagement

Das Risikomanagement ist einer der zentralen Aspekte von GoldEdge Core. Der EA verwendet ein präzises System zur Berechnung der Marktexposition, das darauf ausgelegt ist, auch in komplexen Marktphasen die Kontrolle zu behalten. Jede Position wird unter Berücksichtigung der vom Nutzer festgelegten Parameter eröffnet, mit dem Ziel, das Kapital zu schützen und eine höhere langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Es handelt sich nicht um ein System für extrem aggressive Strategien, sondern für ein stabileres und rationales Wachstum.

Volatilitäts- und Wirtschaftsnewsfilter

Bei XAUUSD spielt die Volatilität eine entscheidende Rolle. GoldEdge Core integriert spezielle Filter, die übermäßig instabile Marktbedingungen erkennen und den Handel vermeiden, wenn das Risiko schwer kontrollierbar wird. Ergänzt wird dies durch einen Wirtschaftsnewsfilter, der die Handelsaktivität während makroökonomischer Ereignisse mit hoher Auswirkung reduziert und so die Exposition gegenüber plötzlichen Bewegungen, Slippage und unvorhersehbaren Schwankungen begrenzt.

Moderne und intuitive Benutzeroberfläche

Die grafische Benutzeroberfläche von GoldEdge Core wurde entwickelt, um eine klare und professionelle Nutzererfahrung zu bieten. Alle wichtigen Informationen sind leicht lesbar, sodass der Nutzer den Status des EAs und die Handelsbedingungen in Echtzeit überwachen kann. Die Konfiguration ist auch für weniger erfahrene Anwender einfach, während fortgeschrittene Trader detaillierte Einstellungen zur vollständigen Anpassung des Systems nutzen können.

Eine professionelle Lösung für MT5

GoldEdge Core stellt eine umfassende Lösung für alle dar, die den Goldhandel auf strukturierte, bewusste und risikoorientierte Weise automatisieren möchten. Es ist das Ergebnis einer gezielten Entwicklung, die darauf ausgelegt ist, die spezifischen Dynamiken von XAUUSD auf MetaTrader 5 mit einem technischen, soliden und professionellen Ansatz zu bewältigen.