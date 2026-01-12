GoldEdge Core for MT5

Alavancagem: 1:30

Saldo mínimo: 150$

VPS: recomendada a VPS oficial da MQL5

Corretora: sem limitações, recomendadas corretoras com spreads baixos e comissões reduzidas

Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD

GoldEdge Core é um Expert Advisor desenvolvido especificamente para operar no XAUUSD, um dos instrumentos mais complexos e voláteis dos mercados financeiros. Toda a lógica operacional, filtros e parâmetros foram projetados com base nas características únicas do ouro, evitando abordagens genéricas que frequentemente se mostram ineficazes neste mercado. O objetivo é fornecer um sistema capaz de interpretar corretamente os movimentos de preço do XAUUSD e adaptar-se às suas rápidas flutuações.

Análise multi–timeframe avançada

No núcleo do GoldEdge Core encontra-se uma análise multi–timeframe estruturada, que permite ao EA avaliar o contexto do mercado em múltiplos horizontes temporais. Essa lógica possibilita alinhar as operações com a direção predominante do mercado, melhorando a qualidade das entradas e reduzindo operações contra a tendência. O resultado é um trading mais consistente, menos impulsivo e baseado em confirmações técnicas sólidas.

Gestão de risco precisa e controlada

A gestão de risco é um dos aspectos centrais do GoldEdge Core. O EA utiliza um sistema preciso de cálculo de exposição, projetado para manter o controle mesmo durante fases de mercado complexas. Cada operação é aberta considerando os parâmetros definidos pelo usuário, com o objetivo de preservar o capital e garantir maior sustentabilidade no longo prazo. Não se trata de um sistema desenvolvido para abordagens extremamente agressivas, mas sim para um crescimento mais estável e racional.

Filtros de volatilidade e notícias econômicas

No XAUUSD, a volatilidade desempenha um papel fundamental. O GoldEdge Core integra filtros dedicados que permitem identificar condições de mercado excessivamente instáveis, evitando operar quando o risco se torna difícil de gerenciar. A isso se soma um filtro de notícias econômicas, projetado para reduzir a atividade durante eventos macroeconômicos de alto impacto, limitando a exposição a movimentos bruscos, slippage e comportamentos imprevisíveis.

Interface moderna e intuitiva

A interface gráfica do GoldEdge Core foi desenvolvida para oferecer uma experiência clara e profissional. Todas as informações principais são facilmente legíveis, permitindo ao usuário monitorar o status do EA e as condições operacionais em tempo real. A configuração é simples mesmo para usuários menos experientes, enquanto traders mais avançados podem aproveitar configurações detalhadas para personalização completa do sistema.

Uma solução profissional para MT5

GoldEdge Core representa uma solução completa para quem deseja automatizar o trading de ouro de forma estruturada, consciente e orientada ao controle de risco. É o resultado de um desenvolvimento direcionado, projetado para enfrentar as dinâmicas específicas do XAUUSD no MetaTrader 5 com uma abordagem técnica, sólida e profissional.