GoldEdge Core for MT5

Кредитное плечо: 1:30

Минимальный баланс: 150$

VPS: рекомендуется официальный VPS MQL5

Брокер: без ограничений, рекомендуется брокер с низкими спредами и комиссиями

Разработан исключительно для XAUUSD

GoldEdge Core — это экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD, одного из самых сложных и волатильных инструментов финансовых рынков. Вся торговая логика, фильтры и параметры были созданы с учетом уникальных характеристик золота, избегая универсальных подходов, которые часто оказываются неэффективными на этом рынке. Цель — предоставить систему, способную корректно интерпретировать движения цены XAUUSD и адаптироваться к его быстрым изменениям.

Продвинутый мульти–таймфрейм анализ

В основе GoldEdge Core лежит структурированный мульти–таймфрейм анализ, который позволяет советнику оценивать рыночный контекст на нескольких временных горизонтах. Такая логика позволяет согласовывать сделки с преобладающим направлением рынка, улучшая качество входов и сокращая количество сделок против тренда. Результат — более последовательная торговля, менее импульсивная и основанная на надежных технических подтверждениях.

Точная и контролируемая система управления рисками

Управление рисками является одним из ключевых аспектов GoldEdge Core. Советник использует точную систему расчета экспозиции, разработанную для сохранения контроля даже в сложных рыночных фазах. Каждая сделка открывается с учетом параметров, заданных пользователем, с целью сохранения капитала и обеспечения большей устойчивости в долгосрочной перспективе. Это не система для крайне агрессивных стратегий, а для более стабильного и рационального роста.

Фильтры волатильности и экономических новостей

Для XAUUSD волатильность играет фундаментальную роль. GoldEdge Core включает специализированные фильтры, которые позволяют распознавать чрезмерно нестабильные рыночные условия и избегать торговли, когда риск становится трудно контролируемым. Дополнительно используется фильтр экономических новостей, предназначенный для ограничения торговли во время макроэкономических событий с высоким влиянием, снижая воздействие резких движений, проскальзывания и непредсказуемых колебаний.

Современный и интуитивно понятный интерфейс

Графический интерфейс GoldEdge Core был разработан для обеспечения понятного и профессионального пользовательского опыта. Вся ключевая информация легко читается, позволяя пользователю отслеживать состояние советника и торговые условия в реальном времени. Настройка проста даже для менее опытных пользователей, а более продвинутые трейдеры могут использовать расширенные параметры для полной персонализации системы.

Профессиональное решение для MT5

GoldEdge Core представляет собой комплексное решение для тех, кто хочет автоматизировать торговлю золотом структурированным, осознанным и ориентированным на управление рисками способом. Это результат целенаправленной разработки, предназначенной для работы с уникальной динамикой XAUUSD на платформе MetaTrader 5 с техническим, надежным и профессиональным подходом.