GoldEdge Core for MT5

杠杆：1:30

最低余额：150 美元

VPS：建议使用 MQL5 官方 VPS

经纪商：无任何限制，建议选择低点差和低佣金的经纪商

专为 XAUUSD 设计

GoldEdge Core 是一款专门为 XAUUSD 交易开发的智能交易系统。XAUUSD 是金融市场中最复杂且波动性极高的交易品种之一。所有交易逻辑、过滤器和参数均基于黄金市场的独特特性进行设计，避免了在该市场中往往效果不佳的通用策略。其目标是提供一个能够准确解读 XAUUSD 价格走势并适应其快速波动的系统。

先进的多时间框架分析

GoldEdge Core 的核心是一套结构化的多时间框架分析系统，使 EA 能够在多个时间周期内评估市场环境。这种逻辑有助于使交易与主要市场方向保持一致，提高入场质量，并减少逆势交易。最终实现更加稳定、理性且基于可靠技术确认的交易方式。

精准且可控的风险管理

风险管理是 GoldEdge Core 的核心组成部分之一。EA 采用精确的仓位计算系统，即使在复杂的市场阶段也能保持良好的风险控制。每一笔交易都会根据用户设定的参数执行，目标是保护资金并提升长期运行的可持续性。该系统并非为极端激进策略而设计，而是追求更加稳定和理性的增长。

波动性与经济新闻过滤器

在 XAUUSD 交易中，波动性至关重要。GoldEdge Core 集成了专门的波动性过滤器，用于识别过于不稳定的市场环境，并在风险难以控制时避免交易。同时还包含经济新闻过滤器，用于在高影响力宏观经济事件期间减少或暂停交易，从而降低剧烈波动、滑点和不可预测走势带来的风险。

现代且直观的界面

GoldEdge Core 的图形界面经过精心设计，旨在提供清晰且专业的使用体验。所有关键信息都一目了然，用户可以实时监控 EA 状态和运行条件。即使是经验较少的用户也能轻松完成设置，而更高级的交易者则可以通过详细参数实现全面自定义。

MT5 的专业解决方案

GoldEdge Core 是一款面向希望以结构化、理性且注重风险控制方式实现黄金交易自动化的完整解决方案。它源于针对性开发，专门用于应对 MetaTrader 5 平台上 XAUUSD 的独特市场特性，具备专业、稳健且技术导向的交易思路。