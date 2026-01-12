GoldEdge Core for MT5

Leva: 1:30

Balance minimo: 150$

VPS: consigliata VPS ufficiale MQL5

Broker: nessuna limitazione, consigliati broker con spread bassi e commissioni ridotte

Progettato esclusivamente per XAUUSD

GoldEdge Core è un Expert Advisor sviluppato specificamente per il trading su XAUUSD, uno degli strumenti più complessi e volatili dei mercati finanziari. Ogni logica operativa, ogni filtro e ogni parametro sono stati pensati partendo dalle caratteristiche uniche dell’oro, evitando approcci generici che spesso risultano inefficaci su questo mercato. L’obiettivo è fornire un sistema che sappia interpretare correttamente i movimenti di XAUUSD e adattarsi alle sue rapide variazioni di prezzo.

Analisi multi–timeframe avanzata

Alla base del funzionamento di GoldEdge Core c’è un’analisi multi–timeframe strutturata, che permette all’EA di valutare il contesto di mercato su più orizzonti temporali. Questa logica consente di allineare le operazioni alla direzione predominante del mercato, migliorando la qualità degli ingressi e riducendo le operazioni in controtendenza. Il risultato è un trading più coerente, meno impulsivo e maggiormente basato su conferme tecniche solide.

Gestione del rischio precisa e controllata

La gestione del rischio è uno degli aspetti centrali di GoldEdge Core. L’EA utilizza un sistema di calcolo accurato dell’esposizione, progettato per mantenere il controllo anche durante fasi di mercato complesse. Ogni trade viene aperto tenendo conto dei parametri impostati dall’utente, con l’obiettivo di preservare il capitale e garantire una maggiore sostenibilità nel lungo periodo. Non è un sistema pensato per approcci estremamente aggressivi, ma per una crescita più stabile e razionale.

Filtri su volatilità e news economiche

Su XAUUSD la volatilità gioca un ruolo fondamentale. GoldEdge Core integra filtri dedicati che permettono di riconoscere condizioni di mercato eccessivamente instabili, evitando di operare quando il rischio diventa difficile da gestire. A questo si aggiunge un filtro sulle principali news economiche, progettato per ridurre l’operatività durante eventi macro ad alto impatto, limitando l’esposizione a spike improvvisi, slippage e movimenti imprevedibili.

Interfaccia moderna e intuitiva

L’interfaccia grafica di GoldEdge Core è stata sviluppata per offrire un’esperienza chiara e professionale. Tutte le informazioni principali sono facilmente leggibili, permettendo all’utente di monitorare lo stato dell’EA e le condizioni operative in tempo reale. La configurazione risulta semplice anche per chi è meno esperto, mentre i trader più avanzati possono sfruttare impostazioni dettagliate per adattare il sistema alle proprie esigenze.

Una soluzione professionale per MT5

GoldEdge Core rappresenta una soluzione completa per chi desidera automatizzare il trading sull’oro in modo strutturato, consapevole e orientato al controllo del rischio. È il risultato di uno sviluppo mirato, pensato per affrontare le dinamiche specifiche di XAUUSD su MetaTrader 5 con un approccio tecnico, solido e professionale.