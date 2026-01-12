GoldEdge Core for MT5

Effet de levier : 1:30

Solde minimum : 150$

VPS : VPS officiel MQL5 recommandé

Broker : aucune limitation, brokers avec spreads bas et commissions réduites recommandés

Conçu exclusivement pour XAUUSD

GoldEdge Core est un Expert Advisor développé spécifiquement pour le trading sur XAUUSD, l’un des instruments les plus complexes et volatils des marchés financiers. Toute la logique de trading, les filtres et les paramètres ont été conçus à partir des caractéristiques uniques de l’or, en évitant les approches génériques souvent inefficaces sur ce marché. L’objectif est de fournir un système capable d’interpréter correctement les mouvements du XAUUSD et de s’adapter à ses variations rapides de prix.

Analyse multi–timeframe avancée

Au cœur de GoldEdge Core se trouve une analyse multi–timeframe structurée, permettant à l’EA d’évaluer le contexte du marché sur plusieurs horizons temporels. Cette logique permet d’aligner les opérations avec la direction dominante du marché, améliorant la qualité des entrées et réduisant les opérations à contre-tendance. Le résultat est un trading plus cohérent, moins impulsif et basé sur des confirmations techniques solides.

Gestion du risque précise et contrôlée

La gestion du risque est l’un des aspects centraux de GoldEdge Core. L’EA utilise un système précis de calcul de l’exposition, conçu pour maintenir le contrôle même lors de phases de marché complexes. Chaque trade est ouvert en tenant compte des paramètres définis par l’utilisateur, dans le but de préserver le capital et d’assurer une meilleure durabilité à long terme. Ce n’est pas un système destiné à des approches extrêmement agressives, mais à une croissance plus stable et rationnelle.

Filtres de volatilité et d’actualités économiques

Sur XAUUSD, la volatilité joue un rôle fondamental. GoldEdge Core intègre des filtres dédiés permettant de reconnaître des conditions de marché excessivement instables et d’éviter de trader lorsque le risque devient difficile à gérer. À cela s’ajoute un filtre d’actualités économiques, conçu pour réduire l’activité de trading lors d’événements macroéconomiques à fort impact, limitant l’exposition aux mouvements brusques, au slippage et aux comportements imprévisibles.

Interface moderne et intuitive

L’interface graphique de GoldEdge Core a été développée pour offrir une expérience claire et professionnelle. Toutes les informations clés sont facilement lisibles, permettant à l’utilisateur de surveiller l’état de l’EA et les conditions opérationnelles en temps réel. La configuration est simple même pour les utilisateurs moins expérimentés, tandis que les traders plus avancés peuvent exploiter des paramètres détaillés pour une personnalisation complète du système.

Une solution professionnelle pour MT5

GoldEdge Core représente une solution complète pour ceux qui souhaitent automatiser le trading de l’or de manière structurée, consciente et orientée vers la gestion du risque. Il s’agit du résultat d’un développement ciblé, conçu pour faire face aux dynamiques spécifiques de XAUUSD sur MetaTrader 5 avec une approche technique, solide et professionnelle.