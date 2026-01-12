GoldEdge Core for MT5

  • レバレッジ：1:30

  • 最低残高：150ドル

  • VPS：MQL5公式VPSを推奨

  • ブローカー：制限なし、低スプレッド・低手数料のブローカーを推奨

XAUUSD専用に設計
GoldEdge Coreは、金融市場の中でも特に複雑でボラティリティの高いXAUUSD専用に開発されたエキスパートアドバイザーです。すべての取引ロジック、フィルター、パラメータは、ゴールド特有の特性を基に設計されており、この市場で効果が出にくい汎用的な手法を避けています。その目的は、XAUUSDの価格変動を正確に解釈し、急激な動きにも適応できるシステムを提供することです。

高度なマルチタイムフレーム分析
GoldEdge Coreの中核には、複数の時間軸で市場環境を評価する構造化されたマルチタイムフレーム分析があります。このロジックにより、取引を市場の主要な方向性と一致させることが可能となり、エントリーの質を向上させ、逆張り取引を減少させます。その結果、より一貫性があり、衝動的でなく、信頼性の高いテクニカル確認に基づいたトレードが実現されます。

正確で管理されたリスク管理
リスク管理はGoldEdge Coreの重要な要素の一つです。EAは精密なエクスポージャー計算システムを採用しており、複雑な市場局面でもコントロールを維持できるよう設計されています。各トレードはユーザーが設定したパラメータを考慮して実行され、資本の保全と長期的な持続性の確保を目的としています。極端に攻撃的な手法向けのシステムではなく、安定的かつ合理的な成長を目指しています。

ボラティリティおよび経済ニュースフィルター
XAUUSDではボラティリティが極めて重要な要素となります。GoldEdge Coreには、過度に不安定な市場環境を識別し、リスク管理が困難な状況での取引を回避するための専用フィルターが組み込まれています。さらに、高影響のマクロ経済イベント時に取引を制限する経済ニュースフィルターを備えており、急激な値動き、スリッページ、不測の変動への露出を抑えます。

モダンで直感的なインターフェース
GoldEdge Coreのグラフィカルインターフェースは、明確でプロフェッショナルな体験を提供するために設計されています。主要な情報はすべて視認性が高く、EAの状態や稼働条件をリアルタイムで確認できます。初心者でも簡単に設定できる一方で、上級トレーダーは詳細な設定を活用してシステムを完全にカスタマイズすることが可能です。

MT5向けのプロフェッショナルなソリューション
GoldEdge Coreは、構造化され、意識的かつリスク管理を重視した方法でゴールド取引を自動化したい方のための包括的なソリューションです。MetaTrader 5上でのXAUUSD特有の市場特性に対応するために開発された、技術的で堅牢かつプロフェッショナルなアプローチの結晶です。


