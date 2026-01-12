GoldEdge Core for MT5

Apalancamiento: 1:30

Balance mínimo: 150$

VPS: se recomienda la VPS oficial de MQL5

Broker: sin limitaciones, se recomiendan brokers con spreads bajos y comisiones reducidas

Diseñado exclusivamente para XAUUSD

GoldEdge Core es un Expert Advisor desarrollado específicamente para operar en XAUUSD, uno de los instrumentos más complejos y volátiles de los mercados financieros. Toda la lógica operativa, los filtros y los parámetros han sido diseñados partiendo de las características únicas del oro, evitando enfoques genéricos que a menudo resultan ineficaces en este mercado. El objetivo es proporcionar un sistema capaz de interpretar correctamente los movimientos del XAUUSD y adaptarse a sus rápidas variaciones de precio.

Análisis multi–timeframe avanzado

En el núcleo de GoldEdge Core se encuentra un análisis multi–timeframe estructurado, que permite al EA evaluar el contexto del mercado en múltiples horizontes temporales. Esta lógica permite alinear las operaciones con la dirección predominante del mercado, mejorando la calidad de las entradas y reduciendo las operaciones en contra de la tendencia. El resultado es un trading más coherente, menos impulsivo y basado en confirmaciones técnicas sólidas.

Gestión del riesgo precisa y controlada

La gestión del riesgo es uno de los aspectos centrales de GoldEdge Core. El EA utiliza un sistema preciso de cálculo de la exposición, diseñado para mantener el control incluso durante fases de mercado complejas. Cada operación se abre teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el usuario, con el objetivo de preservar el capital y garantizar una mayor sostenibilidad a largo plazo. No es un sistema diseñado para enfoques extremadamente agresivos, sino para un crecimiento más estable y racional.

Filtros de volatilidad y noticias económicas

En XAUUSD la volatilidad juega un papel fundamental. GoldEdge Core integra filtros dedicados que permiten reconocer condiciones de mercado excesivamente inestables, evitando operar cuando el riesgo se vuelve difícil de gestionar. A esto se suma un filtro de noticias económicas, diseñado para reducir la actividad operativa durante eventos macroeconómicos de alto impacto, limitando la exposición a movimientos bruscos, slippage y comportamientos impredecibles.

Interfaz moderna e intuitiva

La interfaz gráfica de GoldEdge Core ha sido desarrollada para ofrecer una experiencia clara y profesional. Toda la información principal es fácilmente legible, lo que permite al usuario monitorear el estado del EA y las condiciones operativas en tiempo real. La configuración es sencilla incluso para usuarios menos experimentados, mientras que los traders más avanzados pueden aprovechar configuraciones detalladas para una personalización completa del sistema.

Una solución profesional para MT5

GoldEdge Core representa una solución completa para quienes desean automatizar el trading del oro de manera estructurada, consciente y orientada al control del riesgo. Es el resultado de un desarrollo específico, pensado para afrontar las dinámicas propias de XAUUSD en MetaTrader 5 con un enfoque técnico, sólido y profesional.