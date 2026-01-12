GoldEdge Core for MT5

GoldEdge Core for MT5

  • Apalancamiento: 1:30

  • Balance mínimo: 150$

  • VPS: se recomienda la VPS oficial de MQL5

  • Broker: sin limitaciones, se recomiendan brokers con spreads bajos y comisiones reducidas

Diseñado exclusivamente para XAUUSD
GoldEdge Core es un Expert Advisor desarrollado específicamente para operar en XAUUSD, uno de los instrumentos más complejos y volátiles de los mercados financieros. Toda la lógica operativa, los filtros y los parámetros han sido diseñados partiendo de las características únicas del oro, evitando enfoques genéricos que a menudo resultan ineficaces en este mercado. El objetivo es proporcionar un sistema capaz de interpretar correctamente los movimientos del XAUUSD y adaptarse a sus rápidas variaciones de precio.

Análisis multi–timeframe avanzado
En el núcleo de GoldEdge Core se encuentra un análisis multi–timeframe estructurado, que permite al EA evaluar el contexto del mercado en múltiples horizontes temporales. Esta lógica permite alinear las operaciones con la dirección predominante del mercado, mejorando la calidad de las entradas y reduciendo las operaciones en contra de la tendencia. El resultado es un trading más coherente, menos impulsivo y basado en confirmaciones técnicas sólidas.

Gestión del riesgo precisa y controlada
La gestión del riesgo es uno de los aspectos centrales de GoldEdge Core. El EA utiliza un sistema preciso de cálculo de la exposición, diseñado para mantener el control incluso durante fases de mercado complejas. Cada operación se abre teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el usuario, con el objetivo de preservar el capital y garantizar una mayor sostenibilidad a largo plazo. No es un sistema diseñado para enfoques extremadamente agresivos, sino para un crecimiento más estable y racional.

Filtros de volatilidad y noticias económicas
En XAUUSD la volatilidad juega un papel fundamental. GoldEdge Core integra filtros dedicados que permiten reconocer condiciones de mercado excesivamente inestables, evitando operar cuando el riesgo se vuelve difícil de gestionar. A esto se suma un filtro de noticias económicas, diseñado para reducir la actividad operativa durante eventos macroeconómicos de alto impacto, limitando la exposición a movimientos bruscos, slippage y comportamientos impredecibles.

Interfaz moderna e intuitiva
La interfaz gráfica de GoldEdge Core ha sido desarrollada para ofrecer una experiencia clara y profesional. Toda la información principal es fácilmente legible, lo que permite al usuario monitorear el estado del EA y las condiciones operativas en tiempo real. La configuración es sencilla incluso para usuarios menos experimentados, mientras que los traders más avanzados pueden aprovechar configuraciones detalladas para una personalización completa del sistema.

Una solución profesional para MT5
GoldEdge Core representa una solución completa para quienes desean automatizar el trading del oro de manera estructurada, consciente y orientada al control del riesgo. Es el resultado de un desarrollo específico, pensado para afrontar las dinámicas propias de XAUUSD en MetaTrader 5 con un enfoque técnico, sólido y profesional.


Otros productos de este autor
Trend catcher For MT4
Nicola Capatti
Indicadores
Trend Catcher for MT4 – Tu aliado avanzado en el trading de precisión Trend Catcher for MT4 es un indicador innovador diseñado para ofrecer a los traders herramientas avanzadas de análisis de mercados financieros, combinando precisión, fiabilidad y facilidad de uso. Basado en algoritmos sofisticados, este indicador interpreta los movimientos de precios y la volatilidad del mercado para generar señales claras y oportunas, ideales para identificar inicios de tendencia, posibles reversiones y punto
Price Predictor for MT4
Nicola Capatti
Indicadores
Price Predictor es un indicador diseñado para MetaTrader 4 y desarrollado en MQL4, creado para ofrecer una lectura más profunda e inteligente del movimiento de precios. Su objetivo es anticipar posibles giros de tendencia y seguir las fases direccionales con gran precisión. En lugar de reaccionar simplemente al precio, analiza el contexto del mercado y la fuerza de los movimientos actuales. A diferencia de los indicadores tradicionales, Price Predictor se basa en una lógica adaptativa que consid
EuroFX Core for MT5
Nicola Capatti
Asesores Expertos
EuroFX Core es un Expert Advisor AI powered diseñado para ofrecer un enfoque profesional, estructurado y coherente al trading algorítmico en el par Forex EURUSD. El sistema nace de un estudio profundo del comportamiento real de este mercado, combinando lógica cuantitativa avanzada con modelos de toma de decisiones asistidos por inteligencia artificial, capaces de adaptarse a diferentes condiciones operativas a lo largo del tiempo. No se trata de un EA genérico, sino de una solución desarrollada
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario