BBSonic HMX Recovery Scalper

BBSonic HMX Recovery Scalper

BBSonic HMX Recovery Scalper es un sistema de negociación automatizado basado en la lógica de ruptura de las Bandas de Bollinger combinada con un sistema inteligente de recuperación de martingala de cobertura, diseñado para manejar los retrocesos del mercado y recuperar las pérdidas flotantes de manera eficiente.

BBSonic HMX Recovery Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado que opera utilizando un concepto simple y probado de Bandas de Bollinger, mejorado con un mecanismo de recuperación de martingala de cobertura para gestionar los movimientos adversos de los precios.

El EA abre posiciones cuando el precio se mueve más allá de los límites de las Bandas de Bollinger, lo que indica un fuerte impulso o expansión de la volatilidad.
Si el mercado retrocede en contra de la posición inicial, el EA activa un sistema de recuperación de cobertura con un tamaño de lote mayor, con el objetivo de cerrar todas las posiciones una vez alcanzado un objetivo de beneficio neto.

Este enfoque permite al EA adaptarse a las condiciones de oscilación y volatilidad del mercado, manteniendo al mismo tiempo una lógica de recuperación estructurada.

Lógica de negociación

Comprar cuando el precio rompe por encima de la banda superior de Bollinger
Vender cuando el precio rompe por debajo de la banda inferior de Bollinger

Si el precio se mueve en contra de la posición inicial:

  • El EA abre una posición de cobertura opuesta

  • El tamaño del lote aumenta según los ajustes de recuperación

  • Todas las posiciones se cierran juntas una vez que se alcanza el beneficio global

Características principales

✔ Sistema de entrada basado en las Bandas de Bollinger
✔ Lógica de recuperación de martingala de cobertura
✔ Gestión automática de posiciones
✔ Cierre total sobre el beneficio total
✔ Parámetros de las Bandas de Bollinger ajustables
✔ Ajustes de recuperación y lote ajustables
✔ Diseñado para scalping y trading a corto plazo
✔ Totalmente automatizado - no requiere intervención manual.

Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco de tiempo: M1 - M5

  • Depósito mínimo: 5000 & 0.01 tamaño de lote

  • Tipo de broker: ECN / Spread bajo recomendado

  • Tipo de cuenta: Se requiere cuenta de cobertura

🔹 Advertencia de riesgo (WAJIB di MQL5)

⚠ A dvertencia de riesgo:
Operar en Forex y CFDs implica un riesgo significativo.
Martingala y estrategias de recuperación pueden conducir a grandes detracciones durante las tendencias fuertes.
Utilice una gestión adecuada del dinero y pruebe el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

¿Por qué elegir BBSonic HMX Recovery Scalper?

✔ Estrategia sencilla y transparente
✔ Combina el breakout de volatilidad con la lógica de recuperación
✔ Adecuado para traders que entienden de coberturas y sistemas de martingala
✔ Ajustes flexibles para adaptarse a diferentes condiciones de mercado.

Notas

Este EA no es un santo grial.
Es una herramienta de trading profesional diseñada para traders que entienden la gestión del riesgo y las estrategias basadas en la recuperación.


Productos recomendados
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Asesores Expertos
Mango Scalper es un robot de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura muy buena e inteligente, una gestión avanzada del dinero y un análisis probabilístico. Más eficaz en las etapas de consolidación de precios que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Probado en cuentas reales con una excelente relación riesgo-recompensa. No necesita optimización forzada, lo que constituye el principal factor de su fiabilidad y garantía de beneficios estables en el futuro. Ad
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Asesores Expertos
Aquí está la traducción completa al inglés de su texto: --- ### **Principio de funcionamiento** El **Golden Extreme Furious EA** es un sistema inteligente de recuperación y acumulación de compras (BUY Recovery Grid) especialmente desarrollado para el **XAUUSD (Oro)**. Combina un análisis técnico avanzado (utilizando los indicadores AO y AC de Bill Williams) con un sistema inteligente de gestión de órdenes que siempre tiene como objetivo cerrar los ciclos de trading con beneficios, incluso de
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
4.25 (4)
Asesores Expertos
King Ruay Scalper GOLD Plus EA El King Ruay Scalper GOLD Plus EA se basa en una estrategia de ruptura real-No AI, No Grid, No Martingale, No Promedio. Identifica los niveles clave de compra y venta y coloca órdenes stop de compra/venta en consecuencia. Una vez que se ejecuta una orden, el motor scalper se hace cargo de gestionar la posición de manera eficiente. Este EA es versátil y funciona en varios pares, incluyendo ORO y más. La configuración predeterminada está optimizada para el ORO, y pu
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Supply Demand Breakout EA - Edición Profesional Sistema automatizado de negociación de zonas de oferta y demanda con gestión avanzada de riesgos y protección contra falsas rupturas ¿QUÉ ES ESTE EA? El EA Supply Demand Breakout es un robot de negociación totalmente automatizado que identifica y negocia zonas de oferta y demanda de alta probabilidad utilizando conceptos de negociación institucionales. Combina la detección de CHoCH (Cambio de Carácter) y BOS (Ruptura de Estructura) con una gestión
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Arog mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Forex trading advisor Arog es un sistema automático de scalping que abre y cierra operaciones utilizando un algoritmo especial de análisis de ticks programado en código sin intervención humana. La tarea principal es realizar una operación al instante, mientras que una persona pierde tiempo en el análisis y la toma de decisiones. El scalping o scalping es una estrategia de negociación a corto plazo que un operador utiliza para obtener con frecuencia pequeños beneficios a partir de pequeñas varia
Trend Flow EA MT5
Ongkysetiawan
Asesores Expertos
Deje de perseguir al mercado y empiece a fluir con él. Trend Flow EA MT5 está diseñado para los operadores que quieren un enfoque limpio y lógico a los mercados sin mirar los gráficos todo el día . Sin Martingale, sin Grid, sin promedios arriesgados. Timeframe: H1 (1 Hora) es el punto dulce. Ignora el ruido. Sólo abre una operación cuando el precio se "recarga" y confirma que está listo para continuar la tendencia.
Fast and the Furious
Anton Chuev
Asesores Expertos
El funcionamiento de este Asesor Experto está diseñado principalmente para eliminar posiciones no rentables según Martingala con recálculo del lote dependiendo de la situación del mercado. El EA utiliza Medias Móviles con diferentes periodos para determinar la fuerza de la tendencia y el momento para abrir una operación, así como el RSI para evitar abrir operaciones en el pico de una tendencia. El cálculo del lote se realiza automáticamente en función del depósito actual. Las operaciones se cier
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Asesores Expertos
ChronoATR Guardian (Asesor de Scalping Tendencial) ChronoATR Guardian es una herramienta de trading automatizado en los mercados financieros, diseñada para operar en impulsos con confirmación basada en el ATR (Average True Range) y la tendencia. El asesor incluye ajustes preconfigurados para varios pares de divisas, lo que lo hace fácil de usar incluso para principiantes. ️ Parámetros principales Parámetro Descripción cSeconds Intervalo de tiempo (en segundos) para analizar las condiciones
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Asesores Expertos
Este algoritmo se basa en la estrategia de cuadrícula y realiza una gestión dinámica de las posiciones para que funcione en cuentas de compensación. A diferencia de otros robots, este sistema grid basa sus entradas en el beneficio a lo largo del tiempo del activo en lugar de utilizar pips. Este parámetro es el que corresponde a la "Distancia Media". Puede operar con las 28 divisas principales simultáneamente. Parámetros: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:
OXI DCA machine
Nickey Magale
Asesores Expertos
Oxi - Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi es un Asesor Experto de MetaTrader 5 totalmente automatizado que combina la lógica avanzada de la reversión a la media con el promediado estratégico del coste del dólar (DCA) para ayudarle a hacer crecer su cuenta de forma constante. Diseñado para trabajar a través de múltiples pares de divisas utilizando el análisis adaptativo y la gestión inteligente del comercio, Oxi ofrece una alta tasa de ganancias, controles flexibles, y la recup
Golden Voyage
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Voyage MT5 es un asesor experto para el comercio conservador de oro (XAUUSD), centrado en la gestión estricta del riesgo y el comercio de una sola posición. El asesor no utiliza rejillas, martingalas, promedios ni bloqueos. Lógica de negociación y gestión del riesgo Modo de posición única Sólo se puede abrir una operación por símbolo a la vez. No se permiten reentradas ni aumentos de volumen. Riesgo fijo por operación El tamaño del stop-loss se calcula como un porcentaje del saldo actua
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Asesores Expertos
Raja Trading PRO - La Red Inteligente de Recuperación de BEPs Descripcion del Producto ¿Estás cansado de los EAs de Cuadrícula ordinarios que se quedan atascados en drawdown durante días, persiguiendo objetivos de beneficios poco realistas? Raja Trading PRO lleva el concepto original a un nivel mucho más alto, ofreciendo características de nivel profesional que son muy superiores a la versión estándar. Este EA está diseñado con una filosofía completamente diferente: Recuperación Rápida. Este no
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Asesores Expertos
Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
Orivex
Parfait Mujinga Ndalika
Asesores Expertos
ORIVEX - GOLD M1 Scalper EA Smart Gold Scalping - ¡Operación de precisión de 6 AM a 11 AM GMT! ORIVEX es un Asesor Experto (EA) de scalping de vanguardia, totalmente automatizado, diseñado exclusivamente para elXAUUSD (ORO) en el marco temporal M1 . Aprovecha la acción del precio y los patrones de inversión para entrar en operaciones con alta precisión durante las horas más volátiles del mercado. Optimized Trading Hours: Operates only from6 :00 AM to 11:00 AM GMTto take advantage of peak li
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Asesores Expertos
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily es un Asesor Experto premium diseñado específicamente para el trading en XAUUSD (Oro) con una robusta arquitectura de seguimiento de tendencia, mecanismos adaptativos de gestión de riesgo y un sistema de Trailing Stop diario excepcionalmente preciso. Diseñado con lógica de nivel institucional, protección dinámica de nivel de stop y comprobación inteligente de márgenes, este AE garantiza la máxima compatibilidad y estabilidad con los principales brokers. Este EA
Statistical Mean Reversion EA ZScore ADF
Mael Francois Claude Deman
Asesores Expertos
EA Estadístico de Reversión a la Media - ZScore + ADF + Cuantiles Dinámicos Este Asesor Experto implementa una robusta estrategia de trading de reversión a la media basada en técnicas estadísticas avanzadas. Se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado mediante el análisis de las puntuaciones z, los diferenciales ajustados a la volatilidad, la estacionariedad y la vida media de las desviaciones de los precios. Ideal para operadores que buscan una ventaja cuantitativa en regím
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Asesores Expertos
Presentamos Neural Bitcoin Impulse , un innovador robot de negociación creado utilizando tecnología de entrenamiento de redes neuronales sobre voluminosos conjuntos de datos de mercado. El modelo matemático de inteligencia artificial incorporado busca el impulso potencial de cada próxima barra de mercado y utiliza los patrones resultantes de divergencia y convergencia entre los indicadores predictivos y el precio para formar puntos de inversión de alta precisión para abrir posiciones de negocia
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Asesores Expertos
Proyecto Indirect Lock es el algoritmo híbrido de Arbitraje, Grid y Hedging. Una forma sencilla de describirlo es Bloquear USD utilizando GBPUSD y EURUSD. Es casi todo el tiempo dirección paralela. De esta manera, podemos reducir mucho drawdown si comparamos con Grid y Hedging originales. P.S. Tenga en cuenta que !!TODAS LAS INVERSIONES SIEMPRE TIENEN RIESGO!!! ¡UTILIZAR SABIAMENTE CON SU PROPIO RIESGO!
Virtual Bot MT5
Szymon Palczynski
5 (1)
Asesores Expertos
Una viga real con "sangre y huesos". Virtual Bot abrirá operaciones virtuales, utilizándolas para monitorizar el mercado y determinar el punto de entrada (de acuerdo con los parámetros de entrada), momento en el cual Virtual Bot comenzará a abrir operaciones reales . Se recomienda probar este Experto en cuenta demo o cuenta cent . Parámetros de entrada input group           "..........Choice..........." ;         input start_enum      start= 2 ; /Inicio input uchar            starting_real_orde
Hamster Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Un asesor de redes profesional trabaja con indicadores RSI (índice de fuerza relativa). tiene la función de reducir la reducción de la cuenta superponiendo pedidos no rentables. El gráfico muestra información sobre las ganancias. Versión MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/56994 OPCIONES: RSI_PERIOD - período para calcular el índice de fuerza relativa; UP_LEVEL - límite superior; DN_LEVEL - límite inferior; RSI_TIMEFRAME - período de tiempo para el cálculo; START_LOT - lote inicial;
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Green Hawk
Rashed Samir
Asesores Expertos
Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $700 El precio final será de 2000 $. Venta sólo a través del sitio mql5 MT4 Ver
Poltergeist EA
Michael Prescott Burney
5 (1)
Asesores Expertos
Poltergeist FX es un asesor experto (EA) diseñado para GBPUSD en el gráfico H1, que integra dimensionamiento de lotes tanto dinámico como fijo junto con herramientas avanzadas de gestión de riesgos. Emplea stop-loss basado en ATR, protección de punto de equilibrio, trailing stops y mecanismos de bloqueo de beneficios para optimizar la ejecución de las operaciones al tiempo que gestiona el riesgo de forma eficaz. El EA admite hasta 100 posiciones abiertas e incluye protecciones de cuenta como fi
King of Pullbacks
Reward Ndunga Mubita
Asesores Expertos
King of Pullbacks - Asesor Experto King of Pullbacks es un Asesor Experto desarrollado para explotar retrocesos temporales de precios dentro de estructuras de mercado alcistas establecidas . La lógica de negociación se basa en un modelo de confirmación multicapa que evalúa las condiciones del mercado de forma dinámica antes de ejecutar cualquier operación. La metodología interna no se divulga y está protegida por diseño. Concepto general de negociación El EA se centra en: XAUUSD H4, H1 Broker
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (98)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.65 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (9)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (11)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****9 ejemplares restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios en cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Asesores Expertos
Presentamos Marvelous EA: Tu Compañero de Trading Definitivo Desbloquea todo el potencial del mercado Forex con Marvelous EA, una solución avanzada de trading automatizado diseñada para maximizar tus ganancias y minimizar los riesgos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado con funciones avanzadas para navegar con precisión y eficiencia en el dinámico mercado Forex. ORO - XAUUSD - H1 Rendimiento en cuenta real: https://www.mql5.com/es/signals/ 2321875 Características
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RX60 The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.8 (40)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.81 (42)
Asesores Expertos
¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de los asesores expertos no son efectivos en el trading en vivo, a pesar de su perfecto rendimiento en las pruebas retrospectivas? La respuesta más probable es el sobreajuste. Muchos EAs se crean para 'aprender' y adaptarse perfectamente a los datos históricos disponibles, pero fallan en predecir el futuro debido a la falta de generalización en el modelo construido. Algunos desarrolladores simplemente desconocen la existencia del sobreajuste, o
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Asesores Expertos
Precio: 606$ -> 808$ Guía práctica :  Manual ENEA mt5 – Cambio de régimen + GPT5 con Modelos Ocultos de Márkov (HMM) ENEA mt5 es un algoritmo de trading totalmente automatizado y de última generación que combina la potencia de la inteligencia artificial en forma de ChatGPT-5 con el análisis estadístico preciso de un Modelo Oculto de Márkov (HMM). Supervisa el mercado en tiempo real, identificando incluso estados de mercado complejos y difíciles de detectar (regímenes) y ajustando dinámicament
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante eventos económicos
Otros productos de este autor
BBSonic HMX
Winardi Se
Asesores Expertos
BBSonic HMX Recovery Scalper BBSonic HMX Recovery Scalper es un sistema de negociación automatizado basado en la lógica de ruptura de las Bandas de Bollinger combinada con un sistema inteligente de recuperación de martingala de cobertura , diseñado para manejar los retrocesos del mercado y recuperar las pérdidas flotantes de manera eficiente. BBSonic HMX Recovery Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado que opera utilizando un concepto simple y probado de Bandas de Bollinger , mejora
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario