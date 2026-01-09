Gomu Gomu no Mi

🏴‍☠️ Gomu Gomu no Mi 🏴‍☠️

Setzen Sie die Segel über die Grand Line der Finanzmärkte. FIX SL TP , KEIN MARTINGAL

Der Gomu Gomu no Mi Expert Advisor ist nicht nur ein Handelswerkzeug, sondern eine legendäre "Teufelsfrucht" für Ihr MetaTrader 5-Terminal. So wie Luffy seine Grenzen ausreizt, um jeden Feind zu besiegen, nutzt dieser EA die Gummiband-Momentum-Logik, um in hochwahrscheinliche Trends einzusteigen und gleichzeitig Ihre "Mannschaft" (Ihr Kapital) mit eiserner Disziplin zu schützen.

🌊 Die Strategie: "Gear 5"-Präzision

Der EA steuert den Markt mithilfe eines mehrstufigen Bestätigungssystems:

  • Beobachtungs-Haki : Sieht den Verlauf des Trends, bevor er eintritt.

  • The Gatling Pulse : Entfesselt eine Reihe von Kontrollen, um sicherzustellen, dass die Dynamik real ist.

  • Kaugummi-Schild : Sobald Sie im Gewinn sind, dehnt der EA Ihren Stop-Loss auf den Einstiegspunkt aus und stellt so sicher, dass Ihr Vermögen vor Marktumkehrungen geschützt ist.

🗺️ Meistern Sie die Grand Line (Merkmale)

  • Dual-Session Eroberung: Spezialisierte Logik für die Asien- und London-Session. Der EA geht während der höchsten Volatilität auf Schatzsuche und ruht sich aus, wenn die See ruhig ist.

  • Bounty Compounding (Dynamisches Lot): Wenn Ihr "Kopfgeld" (Guthaben) wächst, erhöht der EA automatisch Ihre Losgröße im konservativen oder aggressiven Modus.

  • Der Piraten-Code (Tägliche Limits): Um die "Marines" (Market Maker) zu vermeiden, beschränkt sich der EA auf 2 hochwertige Trades pro Tag. Sobald das Ziel erreicht ist, ruht die Crew.

  • Log Pose Persistenz: Selbst wenn Ihr Schiff (VPS) sinkt oder neu startet, merkt sich der EA die Anzahl der täglichen Trades und den Fortschritt der Sitzung.

🎨 Taktische Ästhetik: Wählen Sie Ihr Schiff

Visuelle Überarbeitung "Stealth Gold" enthält drei legendäre Themen für Ihr Dashboard:

  1. Stealth Gold: Für den elitären Piraten auf der Suche nach Luxus.

  2. Neon-Armee: Taktische Sichtbarkeit in der Hitze des Gefechts.

  3. Cyber Punk: Ein futuristischer Blick auf die Neue Welt.

🛠 Technische Daten

  • Schiff (Symbol): Optimiert für Gold (XAUUSD) und wichtige Paare.

  • Log Pose (Zeitrahmen): Entwickelt für den M5-Chart.

  • Mindestschatz (Guthaben): $200+ (empfohlen).

  • Safety First: Enthält eine Freitagsausstiegslogik - kein Pirat möchte in einen Wochenendsturm geraten!

"Reichtum, Ruhm, Macht... Der Mann, der alles auf dieser Welt erworben hat, der Piratenkönig!" Die Märkte sind ein endloser Ozean. Steche nicht ohne einen legendären Navigator in See. Lade das Gomu Gomu no Mi MT5 herunter und beginne noch heute deine Reise zum One Piece!


