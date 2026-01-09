🏴‍☠️ Gomu Gomu no Mi 🏴‍☠️

Setzen Sie die Segel über die Grand Line der Finanzmärkte. FIX SL TP , KEIN MARTINGAL

Der Gomu Gomu no Mi Expert Advisor ist nicht nur ein Handelswerkzeug, sondern eine legendäre "Teufelsfrucht" für Ihr MetaTrader 5-Terminal. So wie Luffy seine Grenzen ausreizt, um jeden Feind zu besiegen, nutzt dieser EA die Gummiband-Momentum-Logik, um in hochwahrscheinliche Trends einzusteigen und gleichzeitig Ihre "Mannschaft" (Ihr Kapital) mit eiserner Disziplin zu schützen.

🌊 Die Strategie: "Gear 5"-Präzision

Der EA steuert den Markt mithilfe eines mehrstufigen Bestätigungssystems:

Beobachtungs-Haki : Sieht den Verlauf des Trends, bevor er eintritt.

The Gatling Pulse : Entfesselt eine Reihe von Kontrollen, um sicherzustellen, dass die Dynamik real ist.

Kaugummi-Schild : Sobald Sie im Gewinn sind, dehnt der EA Ihren Stop-Loss auf den Einstiegspunkt aus und stellt so sicher, dass Ihr Vermögen vor Marktumkehrungen geschützt ist.

🗺️ Meistern Sie die Grand Line (Merkmale)

Dual-Session Eroberung: Spezialisierte Logik für die Asien- und London-Session . Der EA geht während der höchsten Volatilität auf Schatzsuche und ruht sich aus, wenn die See ruhig ist.

Bounty Compounding (Dynamisches Lot): Wenn Ihr "Kopfgeld" (Guthaben) wächst, erhöht der EA automatisch Ihre Losgröße im konservativen oder aggressiven Modus.

Der Piraten-Code (Tägliche Limits): Um die "Marines" (Market Maker) zu vermeiden, beschränkt sich der EA auf 2 hochwertige Trades pro Tag . Sobald das Ziel erreicht ist, ruht die Crew.

Log Pose Persistenz: Selbst wenn Ihr Schiff (VPS) sinkt oder neu startet, merkt sich der EA die Anzahl der täglichen Trades und den Fortschritt der Sitzung.

🎨 Taktische Ästhetik: Wählen Sie Ihr Schiff

Visuelle Überarbeitung "Stealth Gold" enthält drei legendäre Themen für Ihr Dashboard:

Stealth Gold: Für den elitären Piraten auf der Suche nach Luxus. Neon-Armee: Taktische Sichtbarkeit in der Hitze des Gefechts. Cyber Punk: Ein futuristischer Blick auf die Neue Welt.

🛠 Technische Daten

Schiff (Symbol): Optimiert für Gold (XAUUSD) und wichtige Paare.

Log Pose (Zeitrahmen): Entwickelt für den M5-Chart .

Mindestschatz (Guthaben): $200+ (empfohlen).

Safety First: Enthält eine Freitagsausstiegslogik - kein Pirat möchte in einen Wochenendsturm geraten!