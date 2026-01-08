Aproveche el poder de la detección de tendencias a alta velocidad con TEMA Pulse Crossover. Este EA utiliza una combinación única de una Media Móvil Exponencial Triple (TEMA) para la detección rápida de señales y una Media Móvil Simple (SMA) para la confirmación de tendencias. . Mediante el uso de TEMA, el algoritmo reduce el retraso que se encuentra típicamente en las medias móviles estándar, lo que permite entradas más rápidas. .

Señales de precisión: Confirma las operaciones sólo cuando se produce un cruce en una barra completa para evitar el "ruido del mercado". .

Estrategia Dual-MA: Utiliza por defecto una TEMA rápida de 7 periodos y una SMA lenta de 5 periodos. .

Protección de riesgo integrada: Calcula y aplica automáticamente niveles de Stop Loss basados en una distancia fija en USD. .