EA Gold Harvester

Kernkonzept

Bollinger Grid Pro ist ein vollautomatischer EA, der die Bollinger Band-Trenderkennung mit einem intelligenten Grid-Handelssystem kombiniert.
Es baut automatisch Kaufgitter bei schwankenden Märkten auf und nimmt bei Ausbrüchen auf intelligente Weise Gewinne mit - und sichert so beständige Gewinne aus der Preisvolatilität.
Das System arbeitet zu 100 % automatisch und erfordert keine manuellen Eingriffe, so dass Ihr Konto unter allen Marktbedingungen stetig wachsen kann.

Strategie-Logik

Bollinger Band Trend-Erkennung

Der EA erkennt automatisch die Kursposition relativ zu den Bollinger Bändern, um die Trendrichtung und die Einstiegszonen zu bestimmen.

Intelligenter Rasterplatzierungs-Algorithmus

Eine mehrschichtige dynamische Gitterstruktur sorgt dafür, dass jede Marktschwankung zu einer Gewinnchance wird.

Hochfrequenz-Optimierung

Eingebaute Mechanismen zur Erkennung neuer Barren" und zur Hochfrequenz-Aktualisierung" erfassen Marktveränderungen in Echtzeit.

Vollständig visualisierte Schnittstelle

Zeigt Bollinger-Bänder, Pending-Order-Levels und Take-Profit-Linien direkt auf dem Chart an und macht so die Handelslogik völlig transparent.

Schaltflächen-Steuerungssystem

Schalten Sie die Visualisierung von Grids mit einem einzigen Klick um - eine einfache und intuitive Bedienung.

Hauptmerkmale und Vorteile

Automatische Erkennung von Trendzonen und intelligentes Starten/Stoppen von Gittern
Anpassbare Gitterniveaus, Abstände, Take-Profit-Punkte und Bollinger-Parameter
Präzises Order-Management-System (automatische Orderbereinigung und Schließungslogik)
Mehrere Risikokontrollmechanismen zur Gewährleistung eines stabilen Betriebs
Visuelle Echtzeit-Anzeige von Grids und Take-Profit-Levels
Minimalistisches Design mit extrem niedriger CPU-Belastung - ideal für den Langzeitbetrieb
Vollständig kompatibel mit allen MT5-Instrumenten (Forex, Gold, Indizes, Cryptocurrencies etc.)

Nutzungsempfehlungen

Empfohlen für: XAUUSD

  • Ständiger Betrieb auf einem VPS für beste Performance

  • Kombinieren Sie mit Money-Management-Strategien (z.B. Layered Scaling oder Low-Risk-Modus) für langfristige Gewinne

  • Testen Sie auf verschiedenen Zeitrahmen (M15-H1), um die Parameter für unterschiedliche Volatilitätsbedingungen zu optimieren

  • Hochgeschwindigkeitsausführung: Millisekundengenaue Auftragsabwicklung sichert die besten Einstiegspunkte

  • Empfohlenes Startkapital: über $1.000

Sechs Ebenen des Sicherheitsschutzes

  1. Kontostandschutz - Erkennt automatisch unzureichende Mittel

  2. Maximum Drawdown Control - Vordefinierte Verlustschwelle stoppt den Handel automatisch

  3. Risikobegrenzung pro Handel - Das Risiko jeder Position wird streng kontrolliert

  4. Margin-Überwachung - Margin-Überwachung in Echtzeit verhindert Zwangsliquidation

  5. Volatilitätsfilter - Vermeidet den Handel während Zeiten hoher Volatilität

  6. Notstopp-Mechanismus - Sofortiger Ausstieg aus dem Markt durch Schließen mit einem Klick

Zusammenfassung der Funktionen

Funktion Beschreibung
Strategie-Typ Bollinger-Prognose + Gittersystem
Risiko-Kontrolle Automatische Gewinnmitnahme, Orderbereinigung, kein Martingal
Anwendbare Märkte Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen
Interface anzeigen Visuelles Raster + Kontrollschaltflächen

Ziel-Benutzer

  • Vielbeschäftigte Profis - Keine Zeit, um Charts zu überwachen, brauchen volle Automatisierung

  • Erfahrene Trader - Suche nach Optimierung und Effizienz

  • Investmentfirmen - Benötigen stabile, konsistente quantitative Erträge

  • Vermögensenthusiasten - Streben nach Vermögenszuwachs durch algorithmischen Handel

Leistungsmetriken

Basierend auf historischem Backtesting; die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Marktbedingungen variieren.

  • Strategie-Stabilität: Über mehrere Marktumgebungen hinweg verifiziert

  • Risiko-Ertrags-Verhältnis: Optimiertes Gleichgewicht zwischen Risikokontrolle und Ertrag

  • Kapital-Effizienz: Intelligente Dimensionierung der Positionen und Kapitalnutzung

Professionelle Unterstützung & Dienstleistungen

  • Umfassende Dokumentation: Vollständiges Betriebshandbuch und Parameterleitfaden

  • Technische Unterstützung: Professioneller Team-Support und Anleitung zur Einrichtung

  • Regelmäßige Strategie-Updates: Kontinuierliche Optimierung auf Basis der Marktdynamik

  • Benutzergemeinschaft: Wissensaustausch und Peer-Support-Plattform

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist ein professionelles Handelsinstrument. Die Benutzer sollten über ein grundlegendes Verständnis der Finanzmärkte verfügen.

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

  • Es wird empfohlen, mit einem Demokonto zu beginnen, um sich mit dem System vertraut zu machen.

  • Passen Sie die Parameter entsprechend Ihrer Risikotoleranz an.

  • Beobachten Sie die Marktbedingungen regelmäßig und passen Sie die Strategieeinstellungen bei Bedarf an.

Starten Sie Ihre Smart-Trading-Reise

Überlassen Sie es professionellen quantitativen Algorithmen, Ihre Investitionen zu schützen -
Erweitern Sie Ihren Handel mit Technologie, um das Investieren einfacher und intelligenter zu machen.

Haftungsausschluss:
Dieses Produkt ist ein Werkzeug zur technischen Analyse und stellt keine Anlageberatung dar.
Der Handel an den Finanzmärkten birgt Risiken; die Anleger sind allein für ihre Ergebnisse verantwortlich.
Bitte investieren Sie rational, nachdem Sie die Produktmerkmale und die damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben.


GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experten
GoldPulser EA - Fortschrittliches Multi-Währungs-Scalping- und Trendfolge-Automated-Trading-System GoldPulser EA   ist ein ausgeklügeltes Algorithmic-Trading-System (Expert Advisor), das die Präzision des Scalpings mit der Zuverlässigkeit der Trendfolge vereint. Dieser EA wurde für Forex-Händler entwickelt, die nach konstanten Erträgen suhen, und nutzt einen proprietären Algorithmus, um hochwahrscheinliche Handelschancen über mehrere Währungspaare hinweg zu identifizieren. 【Hauptmerkmale】 Multi-
God Gold Martingale
Pratham Jatin Barot
Experten
Sehr geehrte Kunden, Ich, Pratham Barot, Inhaber und Entwickler von God Gold Martingale, möchte Sie darauf hinweisen, dass auf verschiedenen Seiten gefälschte Versionen meines EA veröffentlicht werden. Um Ihr wertvolles Geld zu schützen und ein sicheres Erlebnis zu gewährleisten, vermeiden Sie bitte diese gefälschten Produkte. Kaufen und nutzen Sie ausschließlich unsere seriöse Plattform. Bitte vermeiden Sie Plattformen wie YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET usw., die gefälschte Bots unter un
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% Rückerstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren v
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experten
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNUNG: EA hat nur für GOLD (XAUUSD) optimierte Sets (Mindestkapital: $1000) Download-Sets unten: Verwenden Sie diese Sets für XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professionelles Grid-Hedge-Handelssystem mit fortschrittlichem Risikomanagement Dieser hochentwickelte Expert Advisor verwendet eine bidirektionale Grid-Strategie, die für eine beständige Performance in volatilen Märkten entwickelt wurd
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Experten
Handeln Sie Bitcoin wie nie zuvor - schneller, intelligenter und profitabler! Warum Bitcoin Prince EA wählen ? Blitzschnelle Ausführung - Der EA ist auf Geschwindigkeit ausgelegt und steigt zum optimalen Zeitpunkt in den Handel ein und aus, damit Sie nie wieder ein profitables Setup verpassen . Bewährte Bitcoin-spezifische Strategie - Im Gegensatz zu generischen EAs ist der Bitcoin Prince EA exklusiv für BC/USD abgestimmt und passt sich der einzigartigen Volatilität und Liquidität von Bitcoin
MAX Xauusd MT5
Peng Peng Gao
Experten
MAX XAUUSD - das intelligente Handelssystem, das auf dem Goldmarkt brilliert Hallo Trader! Ich bin MAX XAUUSD , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie von außergewöhnlicher Kraft. Meine Spezialität? Gold . Genau, ich handle das Paar Gold/USD mit Präzision und Zuversicht und biete Ihnen unvergleichliche Handelsmöglichkeiten auf dem glitzernden Goldmarkt! Warum MAX XAUUSD? Intelligentes Trendfolgesystem Einsatz fortschrittlicher Trendhandelsalgorithmen zur Risi
Master Oscillators
Ioannis Xenos
Experten
Lernen Sie Master Oscillators kennen, einen Bot, der den Handel einfach und flexibel gestaltet! Wählen Sie zwischen RSI, CCI oder Stochastischen Signalen und erstellen Sie Ihre eigene Strategie. Dieser Bot bietet Ihnen viele Werkzeuge, wie MA-Filter, dynamische Losgrößen, Kelly-Kriterium-Rechner, dynamische SL- und TP-Levels und vieles mehr. Unabhängig von Ihrem Handelsstil ist Master Oscillators für Sie da. Es versorgt Sie mit wichtigen Informationen, Statistiken und mehr, während es stets für
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Experten
Sorry für die exzellente 340% p.a. Performance! Ja, richtig gelesen: Diese 340% p.a. Backtest-Ergebnisse sind fast schon unanständig gut. Aber bitte verstehen Sie das nicht falsch – es ist kein Marketing-Trick, sondern das Resultat sauberer Programmierung und ehrlicher Backtests. Wirklich realistisch sind solche Traumrenditen natürlich nicht dauerhaft, denn nach ein paar Jahren stößt jeder EA im Backtest irgendwann an die Lotgrößen-Grenze. Trotzdem: Stealth 150 DE40 zeigt, was möglich ist
Prop Grid
Ioannis Xenos
5 (1)
Experten
XignalCoding Prop Grid EA Erstellen Sie Ihre eigene Strategie. Bestehen Sie die Prop-Firm-Herausforderungen mit Zuversicht. Der XignalCoding Prop Grid EA ist ein hochflexibles und leistungsstarkes Handelswerkzeug für Trader, die volle Kontrolle über ihre Strategie, ihr Grid-System und ihr Risiko haben wollen. Egal, ob Sie Ideen testen oder Prop-Firm-Challenges wie FTMO bestehen wollen, dieser EA gibt Ihnen die Struktur und Sicherheit, die Sie brauchen. Hauptmerkmale Individuelle Strategieerstell
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experten
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5-Expert Advisor Überblick Automatisches System für XAUUSD (Gold) und wichtige FX-Paare. Steuert Einstiege, SL/TP, Trailing und Drawdown-Kontrolle nach festen Regeln. Keine Gewinnzusagen; siehe Risikohinweis. Anforderungen Plattform: MetaTrader 5 Konto: ECN/RAW empfohlen Verbindung: 24/7 (VPS empfohlen) Zeitrahmen: M1–H4 Erste Schritte Algo Trading aktivieren. EA an Chart anhängen (ein Symbol pro Chart). In Inputs AI_Access_Mode = ON setzen und neu laden. Risiko an Kap
