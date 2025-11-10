EA Gold Harvester

Kernkonzept

Bollinger Grid Pro ist ein vollautomatischer EA, der die Bollinger Band-Trenderkennung mit einem intelligenten Grid-Handelssystem kombiniert.

Es baut automatisch Kaufgitter bei schwankenden Märkten auf und nimmt bei Ausbrüchen auf intelligente Weise Gewinne mit - und sichert so beständige Gewinne aus der Preisvolatilität.

Das System arbeitet zu 100 % automatisch und erfordert keine manuellen Eingriffe, so dass Ihr Konto unter allen Marktbedingungen stetig wachsen kann.

Strategie-Logik

Bollinger Band Trend-Erkennung

Der EA erkennt automatisch die Kursposition relativ zu den Bollinger Bändern, um die Trendrichtung und die Einstiegszonen zu bestimmen.

Intelligenter Rasterplatzierungs-Algorithmus

Eine mehrschichtige dynamische Gitterstruktur sorgt dafür, dass jede Marktschwankung zu einer Gewinnchance wird.

Hochfrequenz-Optimierung

Eingebaute Mechanismen zur Erkennung neuer Barren" und zur Hochfrequenz-Aktualisierung" erfassen Marktveränderungen in Echtzeit.

Vollständig visualisierte Schnittstelle

Zeigt Bollinger-Bänder, Pending-Order-Levels und Take-Profit-Linien direkt auf dem Chart an und macht so die Handelslogik völlig transparent.

Schaltflächen-Steuerungssystem

Schalten Sie die Visualisierung von Grids mit einem einzigen Klick um - eine einfache und intuitive Bedienung.

Hauptmerkmale und Vorteile

Automatische Erkennung von Trendzonen und intelligentes Starten/Stoppen von Gittern

Anpassbare Gitterniveaus, Abstände, Take-Profit-Punkte und Bollinger-Parameter

Präzises Order-Management-System (automatische Orderbereinigung und Schließungslogik)

Mehrere Risikokontrollmechanismen zur Gewährleistung eines stabilen Betriebs

Visuelle Echtzeit-Anzeige von Grids und Take-Profit-Levels

Minimalistisches Design mit extrem niedriger CPU-Belastung - ideal für den Langzeitbetrieb

Vollständig kompatibel mit allen MT5-Instrumenten (Forex, Gold, Indizes, Cryptocurrencies etc.)

Nutzungsempfehlungen

Empfohlen für: XAUUSD

Ständiger Betrieb auf einem VPS für beste Performance

Kombinieren Sie mit Money-Management-Strategien (z.B. Layered Scaling oder Low-Risk-Modus) für langfristige Gewinne

Testen Sie auf verschiedenen Zeitrahmen (M15-H1), um die Parameter für unterschiedliche Volatilitätsbedingungen zu optimieren

Hochgeschwindigkeitsausführung: Millisekundengenaue Auftragsabwicklung sichert die besten Einstiegspunkte

Empfohlenes Startkapital: über $1.000

Sechs Ebenen des Sicherheitsschutzes

Kontostandschutz - Erkennt automatisch unzureichende Mittel Maximum Drawdown Control - Vordefinierte Verlustschwelle stoppt den Handel automatisch Risikobegrenzung pro Handel - Das Risiko jeder Position wird streng kontrolliert Margin-Überwachung - Margin-Überwachung in Echtzeit verhindert Zwangsliquidation Volatilitätsfilter - Vermeidet den Handel während Zeiten hoher Volatilität Notstopp-Mechanismus - Sofortiger Ausstieg aus dem Markt durch Schließen mit einem Klick

Zusammenfassung der Funktionen

Funktion Beschreibung Strategie-Typ Bollinger-Prognose + Gittersystem Risiko-Kontrolle Automatische Gewinnmitnahme, Orderbereinigung, kein Martingal Anwendbare Märkte Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen Interface anzeigen Visuelles Raster + Kontrollschaltflächen

Ziel-Benutzer

Vielbeschäftigte Profis - Keine Zeit, um Charts zu überwachen, brauchen volle Automatisierung

Erfahrene Trader - Suche nach Optimierung und Effizienz

Investmentfirmen - Benötigen stabile, konsistente quantitative Erträge

Vermögensenthusiasten - Streben nach Vermögenszuwachs durch algorithmischen Handel

Leistungsmetriken

Basierend auf historischem Backtesting; die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Marktbedingungen variieren.

Strategie-Stabilität: Über mehrere Marktumgebungen hinweg verifiziert

Risiko-Ertrags-Verhältnis: Optimiertes Gleichgewicht zwischen Risikokontrolle und Ertrag

Kapital-Effizienz: Intelligente Dimensionierung der Positionen und Kapitalnutzung

Professionelle Unterstützung & Dienstleistungen

Umfassende Dokumentation: Vollständiges Betriebshandbuch und Parameterleitfaden

Technische Unterstützung: Professioneller Team-Support und Anleitung zur Einrichtung

Regelmäßige Strategie-Updates: Kontinuierliche Optimierung auf Basis der Marktdynamik

Benutzergemeinschaft: Wissensaustausch und Peer-Support-Plattform

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist ein professionelles Handelsinstrument. Die Benutzer sollten über ein grundlegendes Verständnis der Finanzmärkte verfügen.

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Es wird empfohlen, mit einem Demokonto zu beginnen, um sich mit dem System vertraut zu machen.

Passen Sie die Parameter entsprechend Ihrer Risikotoleranz an.

Beobachten Sie die Marktbedingungen regelmäßig und passen Sie die Strategieeinstellungen bei Bedarf an.

Starten Sie Ihre Smart-Trading-Reise

Überlassen Sie es professionellen quantitativen Algorithmen, Ihre Investitionen zu schützen -

Erweitern Sie Ihren Handel mit Technologie, um das Investieren einfacher und intelligenter zu machen.

Haftungsausschluss:

Dieses Produkt ist ein Werkzeug zur technischen Analyse und stellt keine Anlageberatung dar.

Der Handel an den Finanzmärkten birgt Risiken; die Anleger sind allein für ihre Ergebnisse verantwortlich.

Bitte investieren Sie rational, nachdem Sie die Produktmerkmale und die damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben.