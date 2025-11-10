EA Gold Harvester
- Experten
- Guo Cheng Liu
- Version: 1.233
- Aktualisiert: 10 November 2025
- Aktivierungen: 10
Kernkonzept
Bollinger Grid Pro ist ein vollautomatischer EA, der die Bollinger Band-Trenderkennung mit einem intelligenten Grid-Handelssystem kombiniert.
Es baut automatisch Kaufgitter bei schwankenden Märkten auf und nimmt bei Ausbrüchen auf intelligente Weise Gewinne mit - und sichert so beständige Gewinne aus der Preisvolatilität.
Das System arbeitet zu 100 % automatisch und erfordert keine manuellen Eingriffe, so dass Ihr Konto unter allen Marktbedingungen stetig wachsen kann.
Strategie-Logik
Bollinger Band Trend-Erkennung
Der EA erkennt automatisch die Kursposition relativ zu den Bollinger Bändern, um die Trendrichtung und die Einstiegszonen zu bestimmen.
Intelligenter Rasterplatzierungs-Algorithmus
Eine mehrschichtige dynamische Gitterstruktur sorgt dafür, dass jede Marktschwankung zu einer Gewinnchance wird.
Hochfrequenz-Optimierung
Eingebaute Mechanismen zur Erkennung neuer Barren" und zur Hochfrequenz-Aktualisierung" erfassen Marktveränderungen in Echtzeit.
Vollständig visualisierte Schnittstelle
Zeigt Bollinger-Bänder, Pending-Order-Levels und Take-Profit-Linien direkt auf dem Chart an und macht so die Handelslogik völlig transparent.
Schaltflächen-Steuerungssystem
Schalten Sie die Visualisierung von Grids mit einem einzigen Klick um - eine einfache und intuitive Bedienung.
Hauptmerkmale und Vorteile
Automatische Erkennung von Trendzonen und intelligentes Starten/Stoppen von Gittern
Anpassbare Gitterniveaus, Abstände, Take-Profit-Punkte und Bollinger-Parameter
Präzises Order-Management-System (automatische Orderbereinigung und Schließungslogik)
Mehrere Risikokontrollmechanismen zur Gewährleistung eines stabilen Betriebs
Visuelle Echtzeit-Anzeige von Grids und Take-Profit-Levels
Minimalistisches Design mit extrem niedriger CPU-Belastung - ideal für den Langzeitbetrieb
Vollständig kompatibel mit allen MT5-Instrumenten (Forex, Gold, Indizes, Cryptocurrencies etc.)
Nutzungsempfehlungen
Empfohlen für: XAUUSD
-
Ständiger Betrieb auf einem VPS für beste Performance
-
Kombinieren Sie mit Money-Management-Strategien (z.B. Layered Scaling oder Low-Risk-Modus) für langfristige Gewinne
-
Testen Sie auf verschiedenen Zeitrahmen (M15-H1), um die Parameter für unterschiedliche Volatilitätsbedingungen zu optimieren
-
Hochgeschwindigkeitsausführung: Millisekundengenaue Auftragsabwicklung sichert die besten Einstiegspunkte
-
Empfohlenes Startkapital: über $1.000
Sechs Ebenen des Sicherheitsschutzes
-
Kontostandschutz - Erkennt automatisch unzureichende Mittel
-
Maximum Drawdown Control - Vordefinierte Verlustschwelle stoppt den Handel automatisch
-
Risikobegrenzung pro Handel - Das Risiko jeder Position wird streng kontrolliert
-
Margin-Überwachung - Margin-Überwachung in Echtzeit verhindert Zwangsliquidation
-
Volatilitätsfilter - Vermeidet den Handel während Zeiten hoher Volatilität
-
Notstopp-Mechanismus - Sofortiger Ausstieg aus dem Markt durch Schließen mit einem Klick
Zusammenfassung der Funktionen
|Funktion
|Beschreibung
|Strategie-Typ
|Bollinger-Prognose + Gittersystem
|Risiko-Kontrolle
|Automatische Gewinnmitnahme, Orderbereinigung, kein Martingal
|Anwendbare Märkte
|Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen
|Interface anzeigen
|Visuelles Raster + Kontrollschaltflächen
Ziel-Benutzer
-
Vielbeschäftigte Profis - Keine Zeit, um Charts zu überwachen, brauchen volle Automatisierung
-
Erfahrene Trader - Suche nach Optimierung und Effizienz
-
Investmentfirmen - Benötigen stabile, konsistente quantitative Erträge
-
Vermögensenthusiasten - Streben nach Vermögenszuwachs durch algorithmischen Handel
Leistungsmetriken
Basierend auf historischem Backtesting; die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Marktbedingungen variieren.
-
Strategie-Stabilität: Über mehrere Marktumgebungen hinweg verifiziert
-
Risiko-Ertrags-Verhältnis: Optimiertes Gleichgewicht zwischen Risikokontrolle und Ertrag
-
Kapital-Effizienz: Intelligente Dimensionierung der Positionen und Kapitalnutzung
Professionelle Unterstützung & Dienstleistungen
-
Umfassende Dokumentation: Vollständiges Betriebshandbuch und Parameterleitfaden
-
Technische Unterstützung: Professioneller Team-Support und Anleitung zur Einrichtung
-
Regelmäßige Strategie-Updates: Kontinuierliche Optimierung auf Basis der Marktdynamik
-
Benutzergemeinschaft: Wissensaustausch und Peer-Support-Plattform
Wichtiger Hinweis
Dieses Produkt ist ein professionelles Handelsinstrument. Die Benutzer sollten über ein grundlegendes Verständnis der Finanzmärkte verfügen.
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
-
Es wird empfohlen, mit einem Demokonto zu beginnen, um sich mit dem System vertraut zu machen.
-
Passen Sie die Parameter entsprechend Ihrer Risikotoleranz an.
-
Beobachten Sie die Marktbedingungen regelmäßig und passen Sie die Strategieeinstellungen bei Bedarf an.
Starten Sie Ihre Smart-Trading-Reise
Überlassen Sie es professionellen quantitativen Algorithmen, Ihre Investitionen zu schützen -
Erweitern Sie Ihren Handel mit Technologie, um das Investieren einfacher und intelligenter zu machen.
Haftungsausschluss:
Dieses Produkt ist ein Werkzeug zur technischen Analyse und stellt keine Anlageberatung dar.
Der Handel an den Finanzmärkten birgt Risiken; die Anleger sind allein für ihre Ergebnisse verantwortlich.
Bitte investieren Sie rational, nachdem Sie die Produktmerkmale und die damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben.