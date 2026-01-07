Der Preis des EA steigt mit der Anzahl der verkauften Exemplare. Es werden nur wenige Exemplare zu diesem Preis verkauft werden. Nächster Preis: $199.00

Aurum Rebellion AI ist ein autonomer Handelsalgorithmus, der speziell für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Das System vermeidet eine Überreaktion auf Rauschen und verwendet keine Hochfrequenz-Ansätze, sondern konzentriert sich auf kontrollierte Handelszyklen, die durch vordefinierte Bedingungen ausgelöst werden.

Jeder Handel wird im Rahmen eines szenariobasierten Ansatzes eingeleitet, der auf internen Filtern, Preisniveaus und dem Volatilitätskontext basiert. Die Logik verwendet keine Martingale-, Grid- oder Positionsaufbaumethoden, um ein vorhersehbares Systemverhalten bei sich ändernden Marktbedingungen zu gewährleisten.

Der Advisor verwendet feste Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus für jeden Handel und unterstützt so einen konsistenten Risikomanagementansatz. Dieses Design ermöglicht einen effizienten Betrieb mit Brokern, die eine Marktausführung anbieten, und passt sich an verschiedene Kapitalallokationsbedingungen an. Die Ausführung bleibt stabil und kontinuierlich, unabhängig von externen Indikatoren und Marktgeräuschen.

Aurum Rebellion AI ist eine Symbiose aus der Kraft der künstlichen Intelligenz und einem tiefen Verständnis des Goldmarktes. Wir haben die jahrelange Erfahrung professioneller Händler mit den neuesten Fortschritten im Bereich des maschinellen Lernens, der neuronalen Netze und des algorithmischen Handels kombiniert, um ein Tool zu schaffen, das die menschlichen Fähigkeiten bei der Analyse und der Entscheidungsfindung im Handel übertrifft.

Hauptmerkmale

Ausschließlich für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert

Arbeitet mit festen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus

Kein Martingal, Grid, Hedging

Nicht abhängig von Nachrichten, Indikatoren oder Datenfeeds von Dritten

Kompatibel mit ECN/STP-Brokern mit Marktausführung

Optimale Einstellungen sind bereits in den Parametern festgelegt. Testen Sie unbedingt vor dem realen Handel.



Der Advisor unterscheidet seine Aufträge von anderen anhand einer internen Magic Number.

Kontotyp - beliebig

Empfehlungen für den Einsatz

Empfohlener Zeitrahmen: H1

Mindestkapital: ab $100

Optimale Bedingungen: Makler mit niedrigen Spreads und schneller Auftragsabwicklung